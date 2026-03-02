Scopri la quinta edizione di Curnarè Insema: quattro percorsi, un contributo per progetti sociali e un ritrovo al centro sportivo Sandro Pertini

La comunità di Cornaredo si prepara ad accogliere la manifestazione podistica Curnarè Insema, promossa dal gruppo Podisti per Caso. L’appuntamento è la mattina di domenica 22 marzo con ritrovo al centro sportivo comunale Sandro Pertini. L’evento è organizzato in forma non competitiva e punta a coinvolgere residenti e visitatori.

L’obiettivo degli organizzatori è favorire il movimento collettivo, rafforzare i legami locali e sostenere iniziative sociali mediante un piccolo contributo di partecipazione. Chi lavora nel settore sa che eventi di questo tipo aumentano la coesione territoriale e promuovono stili di vita sani.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la comunità. Nella mia esperienza in Deutsche Bank, piccoli gesti collettivi producono ricadute positive sul capitale sociale e sulla fiducia reciproca, afferma Santini.

I numeri parlano chiaro: manifestazioni non competitive registrano una crescita di partecipazione nelle aree metropolitane. Dal punto di vista organizzativo, Podisti per Caso ha previsto percorsi accessibili e servizi di supporto per i partecipanti.

L’appuntamento è pensato per residenti e turisti interessati a un’attività fisica leggermente strutturata e a iniziative a carattere sociale. L’ultimo dato operativo conferma il luogo e l’ora del ritrovo al centro sportivo comunale Sandro Pertini.

La formula scelta privilegia flessibilità e partecipazione: sono previsti percorsi differenziati per livelli di allenamento, dalla passeggiata informale alla prova più impegnativa. L’organizzazione prevede servizi logistici adeguati lungo i tracciati e punti di assistenza per i partecipanti.

Oltre alla componente sportiva, elemento centrale della manifestazione è la collaborazione con le associazioni del territorio e il coinvolgimento attivo dei volontari, che garantiscono la gestione operativa dell’evento. Chi lavora nel settore sa che la sinergia con il tessuto associativo locale è determinante per la riuscita pratica e per la sicurezza degli atleti.

Il dettaglio dei tracciati e delle modalità operative sarà reso noto dagli organizzatori nelle comunicazioni ufficiali successive.

Organizzazione e logistica della giornata

In continuità con le comunicazioni precedenti, il punto di ritrovo sarà operativo dalle ore 7:30 presso il centro sportivo comunale Sandro Pertini, con partenze previste tra le ore 8:00 e le ore 9:00. Per facilitare l'afflusso e la gestione dei partecipanti, gli organizzatori hanno predisposto punti di iscrizione, controllo e rifornimento lungo i percorsi. La gestione della sicurezza e dei servizi è affidata a una rete di volontari e a collaborazioni con associazioni locali, una componente indispensabile per il corretto svolgimento della manifestazione. Chi lavora nel settore sa che un piano logistico articolato riduce i rischi di congestione e migliora l'esperienza dei partecipanti.

Percorsi pensati per tutti

In continuità con le informazioni operative, l’organizzazione propone quattro tracciati differenziati: 5 km, 8 km, 15 km e 21 km. Il percorso da 5 km è indicato per una passeggiata rilassata. Gli 8 km rappresentano una sfida leggera per chi desidera mantenere un ritmo più sostenuto. Le opzioni da 15 km e 21 km si rivolgono a partecipanti in cerca di un impegno maggiore. I tracciati si snodano tra le vie del paese e i campi circostanti, offrendo scorci del paesaggio rurale di Cornaredo.

Finalità solidali e utilizzo delle quote

La partecipazione richiede un contributo simbolico volto a coprire le spese organizzative e a sostenere progetti solidali sul territorio. Le quote non hanno finalità di lucro e sono destinate a iniziative locali concordate con gli enti partner.

Lo scorso anno i fondi raccolti hanno sostenuto l’associazione Disabilincorsa Odv, impegnata nell’inclusione sportiva delle persone con disabilità, e sono stati destinati, in collaborazione con altre realtà cornaredesi, a borse di studio per studenti delle scuole locali. La destinazione definitiva delle risorse sarà comunicata dall’organizzazione dopo la chiusura della raccolta.

Trasparenza e impegno civico

L'organizzazione si impegna a garantire trasparenza nella gestione dei proventi mediante rendicontazione pubblica e controlli interni.

Parte delle somme è stata riservata a progetti educativi e di inclusione, a conferma della volontà di utilizzare lo sport come strumento di coesione sociale. Il criterio di selezione dei progetti prevede valutazioni di impatto e verifiche di due diligence per assicurare efficacia e rispetto delle normative.

Partecipazione e comunità

Il successo dell’iniziativa è attribuibile all’ampia partecipazione cittadina e all’apporto dei volontari nelle fasi organizzative e operative. Il contributo dei volontari è considerato essenziale per trasformare la manifestazione in un momento di incontro e reciprocità.

La collaborazione tra associazioni locali, scuole e soggetti del terzo settore ha favorito l’inclusione di fasce fragili della popolazione. L’organizzazione renderà disponibili i dati di partecipazione e il bilancio sociale al termine dell’evento.

Volontariato e ruoli

I volontari svolgono compiti distinti: allestimento dei punti di partenza e arrivo, segnalazione dei percorsi, gestione dei rifornimenti e supporto per necessità mediche o logistiche. Questo modello valorizza volontariato e partecipazione civica, coinvolgendo diverse generazioni e competenze della comunità.

Come partecipare

I potenziali volontari possono presentarsi la mattina dell’evento presso il centro sportivo comunale Sandro Pertini nei limiti degli orari indicati. È consigliabile informarsi preventivamente sui canali del gruppo Podisti per Caso per dettagli su iscrizioni, contributi e logistica. La proposta è aperta a famiglie, gruppi e podisti amatoriali interessati a una mattinata di sport e solidarietà nella comunità di Cornaredo.