Protocollo movida Milano: nuove regole per sicurezza e prevenzione

Il rinnovo del protocollo in Prefettura rafforza la collaborazione tra pubblico e privato per la gestione della movida, con misure tecnologiche e operative ispirate al decreto ministeriale del 21 gennaio 2026

In Prefettura a Milano è stato siglato il rinnovo del protocollo d’intesa sulle aree della movida, firmato dal Comune, dalle Forze di polizia, dalle associazioni dei pubblici esercenti e dalle strutture di sicurezza sussidiaria. L’accordo, perfezionato nel 2026, integra le indicazioni del decreto del Ministero dell’Interno del 21 e introduce misure mirate a prevenire e contrastare la delittuosità dentro e attorno ai locali pubblici.

L’intesa mira a consolidare un modello di sicurezza partecipata in cui i gestori dei locali fungono da presidio attivo del territorio e collaborano con le autorità. Le misure previste comprendono l’adozione di tecnologie avanzate, il rafforzamento delle competenze del personale e la definizione di regole condivise per la gestione delle situazioni a rischio, con monitoraggio e verifiche periodiche delle azioni concordate.

Obiettivi e principi del nuovo accordo

A seguito della firma del rinnovo, il protocollo pone la prevenzione come priorità per ridurre le opportunità di reato e contenere il degrado nelle aree della movida. L’accordo privilegia interventi mirati nei luoghi di aggregazione notturna per limitare i fattori di rischio prima che si manifestino.

Tra i pilastri del testo figurano il potenziamento della videosorveglianza, il miglioramento della illuminazione esterna e interna dei locali e la predisposizione di canali di comunicazione rapida con le Forze di polizia. Le misure intendono favorire lo scambio tempestivo di informazioni e la segnalazione immediata delle anomalie.

Il protocollo introduce inoltre modalità di intervento coordinate e prevede monitoraggio e verifiche periodiche delle azioni concordate. Sono attesi controlli con cadenze prefissate per valutare l’efficacia delle misure e adattare gli interventi alle esigenze emergenti.

Prevenzione tecnica e controllo ambientale

In continuità con i controlli a cadenze prefissate, il protocollo raccomanda l’investimento in sistemi di registrazione e monitoraggio ad alta definizione. Tali impianti mirano a ridurre le zone d’ombra e ad aumentare la visibilità delle aree esterne.

Viene indicato inoltre l’impiego di illuminazione mirata e di punti luce più efficaci come intervento a basso impatto. Le amministrazioni locali e gli esercenti sono invitati a considerare queste misure per migliorare la percezione della sicurezza e la capacità di deterrenza verso comportamenti illeciti.

Entro le verifiche programmate saranno valutati gli effetti degli interventi e la necessità di adeguamenti operativi.

Ruoli e responsabilità operative

In continuità con le verifiche programmate, il protocollo introduce figure dedicate alla sicurezza nei locali e procedure operative condivise.

Il testo prevede l’istituzione di addetti alla sicurezza formali per ogni esercizio, incaricati di monitorare comportamenti a rischio e di segnalare anomalie. Le mansioni includono l’identificazione tempestiva di segnali di tensione, l’attivazione dei canali di emergenza e l’assistenza minima alle persone coinvolte.

Si raccomanda l’adozione di codici di condotta concordati tra esercenti e autorità locali. Tali codici definiscono ruoli, limiti d’intervento e procedure di escalation, riducendo discrezionalità operativa e potenziali rischi legali.

Il protocollo accompagna i cambiamenti con programmi obbligatori di formazione per il personale. I corsi includono tecniche di de-escalation, riconoscimento di comportamenti violenti e uso corretto dei dispositivi di comunicazione.

In ogni struttura devono essere predisposti canali di segnalazione chiari verso le autorità competenti, con procedure temporali e responsabilità documentate. Le attività saranno soggette a monitoraggio per valutare efficacia e necessità di adeguamenti operativi.

La cooperazione tra pubblico e privato

La Prefettura ha ribadito che il valore del protocollo risiede nella cooperazione stabile tra istituzioni e operatori privati. L’intesa è concepita come un patto che riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni di categoria e delle realtà impegnate nella sicurezza sussidiaria. I gestori dei locali vengono così chiamati a contribuire al monitoraggio quotidiano del territorio e alla prevenzione dei disordini, integrando l’azione delle Forze di Polizia. Le attività congiunte saranno soggette a verifiche periodiche per valutare l’efficacia delle misure e individuare eventuali adeguamenti operativi.

Comunicazione e flussi informativi

Le attività congiunte saranno oggetto di scambio informativo continuo tra i gestori e le autorità competenti. I gestori si impegnano a segnalare tempestivamente elementi sintomatici di pericolo e a collaborare nella ricostruzione degli eventi quando necessario. La rapidità delle segnalazioni e la qualità dei dati trasmessi possono aumentare l’efficacia degli interventi di controllo e prevenzione sul territorio. I flussi informativi prevedono formati standardizzati e canali dedicati per ridurre ritardi e dispersioni comunicative.

Applicazione sul territorio e prospettive

La sfida principale resta l’attuazione concreta nelle aree più frequentate della città, come i quartieri dei Navigli, Corso Como, NoLo e l’Arco della Pace. L’efficacia del protocollo sarà misurata con indicatori oggettivi: la riduzione degli episodi di microcriminalità, la qualità della convivenza tra residenti e frequentatori e la percezione di sicurezza nelle ore serali. L’obiettivo è tradurre le misure in comportamenti consolidati e in routine operative condivise, tramite verifiche periodiche e adeguamenti operativi basati sui risultati raccolti. In prospettiva, la diffusione di buone pratiche potrà favorire replicabilità in altri contesti urbani.

Monitoraggio e valutazione dei risultati

Il protocollo prevede meccanismi di verifica e aggiornamento periodico per garantirne la sostenibilità. Le autorità analizzeranno i dati raccolti da telecamere, segnalazioni e pattugliamenti per modulare l’intervento. In base agli esiti si potrà potenziare l’impiego delle risorse nelle aree più critiche e promuovere procedure standardizzate trasferibili ad altri contesti urbani. L’approccio include indicatori quantitativi e valutazioni qualitative per misurare efficacia e impatto sociale.

Conclusioni

Il rinnovo del protocollo in Prefettura rappresenta un passo verso una gestione della movida più armonizzata e responsabile. Tecnologia, formazione e cooperazione istituzionale sono gli elementi chiamati a ridurre il disagio urbano. L’attuazione operativa e il monitoraggio continuo determineranno il grado di successo dell’iniziativa. Prossimi sviluppi attesi riguardano la pubblicazione periodica dei risultati e l’eventuale estensione delle misure ad altre aree della città.