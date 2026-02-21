Carnevale Ambrosiano a Milano: eventi, sfilate e atmosfera olimpica

Un itinerario tra tradizione e sport: il Carnevale Ambrosiano anima Milano con sfilate, spettacoli per famiglie e spazi dedicati ai Giochi olimpici Milano Cortina 2026

Milano si prepara a vivere il Carnevale Ambrosiano, la tradizionale festa che segue il rito ambrosiano e culmina nel Sabato Grasso. La manifestazione animerà la città con cortei storici, iniziative per bambini e spettacoli diffusi. I quartieri saranno coinvolti da sfilate di maschere, coriandoli e manifestazioni pubbliche.

Eventi e iniziative

In concomitanza con i Giochi Milano Cortina 2026, il calendario si arricchisce di fan village, installazioni e attività sportive. Le aree centrali ospiteranno programmi pensati per famiglie e appassionati. Le iniziative mirano a integrare la tradizione carnascialesca con le attività legate agli eventi sportivi.

Carnevale sull’acqua e spettacoli di strada

In continuità con le iniziative che integrano la tradizione carnascialesca alle attività sportive, la città propone anche eventi sul Naviglio Grande. L’obiettivo è valorizzare spazi urbani e attrazioni storiche coinvolgendo associazioni locali e residenti.

La Canottieri San Cristoforo organizza la navigazione in maschera prevista per sabato 21 febbraio. Il raduno è alle 15.30 in Alzaia Naviglio Grande 122. Per il Dragon Boat è previsto un contributo di 10 euro a persona. Dragon boat indica un’imbarcazione da gara tradizionale, adattata per eventi ricreativi sul canale.

La traversata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Aurora e Fabio Tognassi, che trasformerà il percorso in un palcoscenico galleggiante. L’appuntamento si inserisce nel calendario di appuntamenti cittadini pensati per coinvolgere sia residenti che turisti.

Milano Clown Festival: risate e teatro di strada

Dal 18 al 21 febbraio 2026 la città ospita la diciannovesima edizione del Milano Clown Festival. La rassegna è dedicata al nuovo clown e al teatro di strada. L’evento è organizzato dalla Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano e diretto da Maurizio Accattato.

Il programma coinvolge oltre 50 artisti in più di 150 appuntamenti distribuiti in 25 luoghi cittadini. Tutte le attività sono a ingresso libero e comprendono spettacoli, installazioni e incontri. L’appuntamento si inserisce nel calendario cittadino per coinvolgere residenti e turisti e avvicinare il pubblico alla poesia del circo contemporaneo.

Teatro, cortei e laboratori per le famiglie

Dopo gli appuntamenti inaugurali, il Sabato Grasso propone una giornata di spettacoli e animazione pensata per le famiglie. La Compagnia Carnevale animerà il quartiere Greco con parate in costume e rappresentazioni ispirate alla Commedia dell’Arte. La parata partirà alle 10.30 da via Melchiorre Gioia 194 e terminerà al Borgo Intergenerazionale Greco con lo spettacolo Arlecchino trasformato dall’amore di Pierre de Marivaux, tradotto e diretto da Antonio Carnevale.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà in Municipio 8. In piazza Gerusalemme alle 16 è in programma Le belle favole, uno spettacolo-animazione che coinvolge i bambini con le maschere e le storie di Jean de La Fontaine. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Attività per bambini al Castello Sforzesco

A seguito dell’iniziativa femminile per le famiglie, e con tutti gli eventi a ingresso gratuito, nel weekend del 21 e 22 febbraio il Castello Sforzesco propone percorsi dedicati ai bambini. Le attività si svolgono nelle sale e nei cortili del complesso museale e sono pensate per avvicinare i più giovani alla storia locale.

Con Carnevale alla corte di Ludovico il Moro i partecipanti potranno indossare costumi d’epoca e prendere parte a giochi di ruolo che ricreano l’atmosfera rinascimentale. L’offerta didattica privilegia il coinvolgimento diretto e la contestualizzazione storica, con guide che spiegano ruoli e abitudini della corte.

L’attività “Mostri del Castello” conduce i giovani visitatori all’osservazione di sculture e bassorilievi. Gli animali fantastici presenti nell’arte del complesso sono utilizzati come chiavi interpretative per spiegare simboli e storie della città.

Il gran finale in Piazza Duomo e il filo olimpico

Dopo le visite guidate e le attività al Castello Sforzesco, la manifestazione si chiude con la sfilata dei carri allegorici in Piazza Duomo. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 21 febbraio.

La partenza è fissata alle 14.30 da corso Venezia, all’altezza di via Palestro. La parata comprenderà bande musicali e gli oratori della Diocesi.

Il tema di quest’anno, intitolato No frost, richiama l’ambientazione olimpica e propone scenografie pensate per rappresentare ogni condizione climatica.

Spazi olimpici e attività sportive in città

Dopo la sfilata e le scenografie a tema No frost, Milano propone una serie di spazi pubblici dedicati agli appuntamenti olimpici. La città ospita Fan Village e installazioni diffuse che offrono dirette delle gare, incontri con atleti ed esperienze interattive.

Il Fan Village in piazza del Cannone è ad ingresso gratuito e trasmette le competizioni in programma. L’Olympic Boulevard collega la Stazione Centrale a San Babila, attraversando Parco Sempione e l’Arco della Pace. Lungo il percorso sono allestite installazioni e aree riservate ai partner dell’evento.

In piazza Duomo è attivo il Milano Cortina 2026 Sport Village, dove il pubblico può provare ice hockey e curling su superfici sintetiche. Le attività sono condotte da istruttori qualificati e pensate per avvicinare i cittadini agli sport invernali.

Dal 4 al 22 febbraio in Piazza Tre Torri a CityLife si svolge «Ice & Fun Milano Cortina 2026». L’iniziativa propone piste di snowtubing gratuite per bambini dai 3 ai 12 anni. Gli allestimenti dichiarano attenzione alla sostenibilità ambientale.

In continuità con l’attenzione alla sostenibilità degli allestimenti, la programmazione cittadina propone anche offerte culturali e familiari per i prossimi giorni.

Al Castello Sforzesco è visitabile fino al 22 marzo 2026 la mostra L’Italia sulla neve. Il percorso nelle Salette della Grafica racconta la nascita degli sport invernali e la loro rappresentazione grafica tra Ottocento e Novecento. L’ingresso è libero dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.30.

Spettacoli teatrali per i più piccoli

Per le famiglie che cercano un appuntamento al coperto, il Teatro Martinitt propone domenica 22 febbraio 2026 alle 11.30 lo spettacolo In fondo al mare, inserito nella rassegna Pane, Burro e Marmellata. La compagnia Teatro Verde presenta un giallo sottomarino pensato per bambini dai 4 anni in su, con risate e spunti sul tema ambientale. È prevista una colazione anticipata prima dello spettacolo.

Eventi e iniziative

È prevista una colazione anticipata prima dello spettacolo. Il Teatro Fontana ospita domenica 22 febbraio 2026 alle 16.00 lo spettacolo Mamma ho perso le favole. Al termine è prevista una festa in maschera rivolta alle famiglie.

La manifestazione include un’iniziativa benefica promossa da L’abilità Onlus, pensata per sostenere progetti a favore dei bambini. L’appuntamento rientra nel calendario del Carnevale Ambrosiano e nelle attività collegate a Milano Cortina 2026, che uniscono tradizione, cultura e sport per un pubblico eterogeneo.