Studenti dell’ISIS Bernocchi vincono cinque premi all’IT Academy Day

Cinque ragazzi del Bernocchi hanno conquistato riconoscimenti tecnici all'IT Academy Day di Cisco, tra Net King, Net Queen e Dev King, confermando l'efficacia dei percorsi formativi offerti

Isis Bernocchi premiato all’IT Academy Day di Cisco

L’ISIS Bernocchi di Legnano ha ottenuto un riconoscimento durante l’IT Academy Day organizzato dalla Junior IT Academy di Cisco. La manifestazione si è svolta il 10 febbraio al Centro Congressi NH di Assago.

Cinque studenti dell’istituto sono stati premiati per le loro prestazioni in prove pratiche.

Chi e cosa

All’evento hanno partecipato team di studenti provenienti da diversi istituti. I gruppi hanno affrontato sfide su networking e development, sotto la supervisione di istruttori dell’Academy. Le prove miravano a riprodurre scenari professionali e progetti aziendali reali.

Modalità e organizzazione

La manifestazione ha previsto postazioni di lavoro con supervisione diretta degli istruttori. Ogni tavolo ha consentito agli studenti di confrontarsi con problemi tecnici concreti e tempistiche strettamente simulate. Il formato ha favorito collaborazione e capacità di adattamento in contesti competitivi.

Perché è rilevante

Il premio riconosce competenze tecniche fondamentali per l’ingresso nel mercato del lavoro digitale. L’iniziativa promuove inoltre il collegamento tra scuola e imprese del settore tecnologico, favorendo percorsi di formazione professionalizzante.

Il palato non mente mai: la metodologia pratica ha messo alla prova non solo conoscenze teoriche ma anche l’abilità operativa degli studenti.

Chi sono i vincitori e i riconoscimenti ricevuti

Durante l’IT Academy Day gli studenti dell’istituto hanno ottenuto riconoscimenti per competenze tecniche e operative. Tra i premiati figurano Matteo Cremonesi, Matteo Dipaola e Stefano Zecca, insigniti del titolo di Net King, e Giorgia Colombo, riconosciuta come Net Queen.

In ambito development il titolo di Dev King è stato assegnato a Mohamed Soussi. I riconoscimenti premiano prove pratiche svolte su casi reali e attività di laboratorio.

Gli studenti appartengono alle classi 5^G (indirizzo Informatica) e 5^D (indirizzo Telecomunicazioni). Hanno affrontato esercitazioni come la configurazione di reti tra dispositivi e l’analisi di codice su progetti concretamente sviluppati.

La metodologia pratica, già sottolineata in apertura, ha verificato competenze tecniche e capacità operative, elementi ritenuti fondamentali dagli organizzatori per la formazione professionalizzante.

Le prove tecniche

La prova di networking ha richiesto la progettazione e l’attivazione di una rete fra più dispositivi. I partecipanti hanno dovuto configurare parametri e protocolli e verificare la connettività in condizioni d’esame. La sessione di development ha imposto l’individuazione e la correzione di bug su un sito web aziendale, con attività di debug e analisi delle strutture software.

Esperienza e dinamiche di team

Gli studenti hanno segnalato il lavoro di gruppo come la sfida più impegnativa. Ogni team comprendeva iscritti di istituti diversi, il che ha richiesto rapide capacità di integrazione e coordinamento progettuale. Secondo i partecipanti, la composizione eterogenea delle squadre ha reso le prove più aderenti al contesto professionale, simulando le condizioni in cui è necessario collaborare con competenze e background differenti.

Supporto e crescita

In continuità con le prove pratiche, i partecipanti hanno ricevuto il supporto degli istruttori dell’Academy e dei diplomati presenti. Il confronto con professionisti del settore ha offerto indicazioni concrete sulle possibili traiettorie formative e professionali. Sono stati illustrati percorsi come IT Academy e ITS, oltre alle opzioni di studi universitari in Informatica. Questa consulenza ha facilitato la comprensione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e delle tappe successive per accedervi.

Progetti futuri e orientamento post diploma

A seguito delle prove pratiche, emergono le scelte degli studenti sul percorso formativo post diploma. Matteo Dipaola intende orientarsi verso una carriera nell’informatica. Matteo Cremonesi mostra interesse per il networking e l’IoT, valutando sia l’IT Academy sia gli ITS.

Giorgia Colombo e Mohamed Soussi considerano l’università per approfondire gli studi in Informatica: lei punta a diventare programmatrice, lui è ancora in fase di definizione del ramo.

Stefano Zecca proseguirà gli studi universitari in ambito diverso: le Scienze motorie. Nei prossimi mesi gli studenti valuteranno con i tutor i percorsi più idonei per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Il ruolo della scuola e il riconoscimento degli insegnanti

Dopo le prove pratiche, all’ISIS Bernocchi i docenti hanno proseguito il lavoro di orientamento e formazione rivolto agli studenti. I professori Roberto Albé ed Elisa Albano, entrambi istruttori certificati Cisco, hanno guidato le attività dell’Academy attraverso laboratori e sessioni pratiche. La dirigente scolastica, Elena Maria D’Ambrosio, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e ha sottolineato che la collaborazione con Cisco facilita scelte professionali consapevoli.

L’evento ha evidenziato inoltre un elemento ritenuto significativo dall’istituto: per la seconda volta consecutiva la vincitrice è una studentessa. Il dato è interpretato come segnale di un crescente interesse femminile verso le discipline STEM, ossia scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Nei prossimi mesi la scuola proseguirà il monitoraggio delle scelte post diploma e valuterà ulteriori percorsi di collaborazione con aziende e centri di formazione.

La giornata ha offerto agli studenti l’occasione per mettere in pratica competenze tecniche e soft skill come collaborazione, comunicazione e adattabilità.

Queste capacità risultano ormai imprescindibili nel mercato digitale e sono state valutate mediante esercitazioni pratiche e simulazioni di team working.

Il palato non mente mai, ma neppure l’esperienza pratica: il progetto conferma l’importanza della formazione integrata tra scuola e mondo del lavoro.

La scuola proseguirà il monitoraggio delle scelte post diploma e valuterà ulteriori percorsi di collaborazione con aziende e centri di formazione, per sostenere l’inserimento professionale degli studenti.