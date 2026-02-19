Contatti e orari della Terza Università a Bergamo

Informazioni essenziali sulla sede di Bergamo della Terza Università: indirizzo, orari di apertura e contatti utili per studenti e visitatori

La sede bergamasca della Terza Università: servizi, recapiti e orari

La sede bergamasca della Terza Università rappresenta un punto di riferimento per studenti, docenti e cittadini in cerca di informazioni amministrative e servizi territoriali. È ubicata in una zona di facile accesso e dispone di un orario di apertura modulato per favorire chi lavora e chi frequenta corsi.

L’articolo sintetizza i recapiti, l’indirizzo e le modalità di accesso per pianificare visite e contatti. Sono inoltre forniti suggerimenti pratici su mezzi di trasporto e sulla scelta tra comunicazione via email o contatto telefonico in base alla natura della richiesta. L’ultima sezione indica il canale preferibile per pratiche amministrative e aggiornamenti ufficiali.

Indirizzo e riferimenti fondamentali

La sede bergamasca della Terza Università è ubicata a Bergamo, in via Garibaldi 3. Questo riferimento individua il luogo fisico per iscrizioni, sportello e incontri istituzionali.

Per informazioni generali e per fissare appuntamenti è disponibile il numero 035 35.94.370. Il contatto telefonico è indicato come via preferenziale per chiarimenti rapidi e prenotazioni.

Per comunicazioni scritte e per l’invio di documenti si utilizza la casella di posta elettronica posta@terzauniversita.it. La trasmissione via email è raccomandata per la conservazione e la tracciabilità delle pratiche.

Questi recapiti agevolano l'accesso ai servizi e contribuiscono a velocizzare le procedure amministrative.

Come usare i recapiti

La scelta del canale di contatto dipende dall'urgenza e dalla documentazione richiesta.

Per chiarimenti immediati su disponibilità del personale o appuntamenti è consigliabile telefonare al 035 35.94.370. Per inviare documenti, richiedere conferme scritte o conservare una traccia formale delle comunicazioni è preferibile usare la posta elettronica a posta@terzauniversita.it. Tenere entrambi i recapiti a portata di mano consente di selezionare la modalità più adatta alla complessità della richiesta.

Orari di apertura al pubblico

La sede osserva un orario settimanale articolato per rispondere alle diverse esigenze di cittadini e visitatori. Gli orari prevedono due finestre di ricevimento nei giorni centrali della settimana e un’apertura ridotta il venerdì.

Da lunedì a giovedì l’ufficio riceve il pubblico dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00. Il venerdì l’apertura è limitata alla mattina, dalle 9:00 alle 12:00. Con questa organizzazione si intende garantire un servizio continuativo e agevolare sia il personale in servizio sia gli utenti con impegni pomeridiani. Gli orari possono subire variazioni; si raccomanda di verificare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali dell’ente.

Consigli pratici per la visita

Dopo aver verificato gli aggiornamenti ufficiali, si consiglia di pianificare la visita al mattino nei giorni meno affollati. In alternativa, è opportuno prenotare un appuntamento telefonico per ridurre i tempi di attesa. Per richieste non urgenti, l’invio di una mail a posta@terzauniversita.it consente all’ufficio di predisporre la documentazione necessaria prima dell’incontro. Le fasce pomeridiane dal lunedì al giovedì risultano spesso preferite da chi lavora la mattina.

Servizi disponibili e suggerimenti per gli utenti

La sede offre una gamma di servizi amministrativi per studenti e cittadini. Fornisce informazioni sui corsi, supporto per pratiche burocratiche e orientamento generale. Pur non essendo un ufficio centrale con tutti i servizi universitari concentrati, rappresenta un punto di contatto locale importante per richieste immediate. Indirizza gli utenti verso gli uffici competenti quando le pratiche richiedono interventi specialistici. L’uso dei recapiti ufficiali consente di ricevere indicazioni aggiornate e di evitare disservizi.

Quando preferire la comunicazione scritta

La comunicazione via email è particolarmente indicata per pratiche che richiedono documentazione allegata e per inoltri ufficiali. È altresì preferibile quando si necessita di una risposta tracciabile o di conferme formali di appuntamenti e procedure. Per l'invio di moduli e certificati si raccomanda l'uso dell'indirizzo posta@terzauniversita.it.

Qualora sia necessario recarsi in sede, è opportuno ricordare l’indirizzo esatto: via Garibaldi 3, Bergamo. Si consiglia di annotare il numero di telefono e l’email di riferimento per gestire eventuali imprevisti e comunicare con anticipo variazioni di programma. La combinazione di canali telefonici e scritti favorisce un servizio efficiente e coordinato.