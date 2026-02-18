Cosa fare a Como dal 20 al 27 febbraio 2026: guida agli eventi principali

Una guida sintetica agli eventi in programma a Como tra il 20 e il 27 febbraio 2026, con suggerimenti per scegliere concerti, mostre e iniziative per famiglie

Como: agenda culturale e ricreativa dal 20 al 27 febbraio 2026

Tra il 20 e il 27 febbraio 2026 Como ospita una serie di Eventi culturali, sportivi e ricreativi rivolti a residenti e visitatori. Il programma include concerti dal vivo, mostre collegate all’Olimpiade Culturale di Milano cortina 2026, laboratori per bambini e visite guidate della città.

L’articolo organizza il calendario per fornire una mappa chiara delle iniziative e facilitarne la consultazione.

Il materiale è strutturato per evidenziare le categorie principali e offrire informazioni pratiche su orari, luoghi e modalità di partecipazione. Tra le proposte spiccano i concerti al Joshua Blues Club, le mostre integrate nel programma olimpico e appuntamenti ricorrenti come i concerti Candlelight. Secondo Elena Marchetti, ex chef stellata e food writer, “Il palato non mente mai”: il rapporto tra cultura gastronomica e identità locale arricchisce molte iniziative e sottolinea la relazione tra territorio e offerta culturale.

Musica e spettacoli live

Como propone una intensa offerta musicale tra il 20 e il 27 febbraio 2026. La programmazione unisce locali intimisti e appuntamenti strutturati per attrarre residenti e visitatori. L’obiettivo è valorizzare il tessuto culturale cittadino e ampliare l’offerta serale.

Il 20 febbraio si segnala Rockin’ bones nights con Mad Dogs e altre serate al Joshua Blues Club. Il 21 febbraio il club ospita Fitza con special guest AURA. Il 26 febbraio sono attesi The Fuzztones con i Boogie Spiders. Queste date illustrano la varietà di generi proposti, dal blues al rock psichedelico.

Parallelamente, la rassegna Candlelight propone serate tematiche il 20, 21 e 22 febbraio dedicate a colonne sonore, tributi a Queen e Coldplay e a classici del pop. L’iniziativa mira a offrire concerti in chiave moderna, pensati per spazi raccolti e per un pubblico attento all’atmosfera.

Elena Marchetti sottolinea che il connubio tra programmazione musicale e identità locale rafforza l’appeal turistico e la vivacità culturale. La programmazione prosegue fino al 27 febbraio con ulteriori appuntamenti rivolti sia ai cittadini sia ai turisti.

Serate tematiche e ascolto guidato

La programmazione prosegue con appuntamenti focalizzati su ascolto e commistioni tra generi, in continuità con gli eventi già previsti fino al 27 febbraio. Il 22 febbraio è prevista una guida all’ascolto con repertori che spaziano da Respighi a Brahms. L’iniziativa propone un ascolto guidato pensato per contestualizzare i brani e favorire la comprensione musicale del pubblico.

Il 21 febbraio è programmata una serata di stand up con Laura Formenti che unisce musica e comicità. L’alternanza tra concerto, performance e incontro critico favorisce esperienze differenziate per platee selezionate e per le famiglie. Elena Marchetti richiama un approccio sensoriale alla fruizione culturale: «Il palato non mente mai», frase che sottolinea come anche la musica possa evocare memorie di gusto e territorio.

La proposta mira a raggiungere residenti e turisti con format variabili nelle dimensioni e nel linguaggio. La programmazione include inoltre incontri pensati per pubblici di età e interessi diversi, con forme di partecipazione attiva e momenti di approfondimento.

Mostre, installazioni e iniziative legate a Milano Cortina 2026

Proseguendo la programmazione culturale collegata ai Giochi, Milano propone una serie di mostre e installazioni diffuse in centro e nelle province limitrofe. Le esposizioni offrono un raccordo tra l’evento internazionale e la valorizzazione del patrimonio locale, con percorsi pensati per pubblici di età e interessi diversi.

Tra gli appuntamenti segnati in calendario figurano Come Lake HUB e Possibility zones, in programma dal 9 al 20 febbraio, e la mostra dedicata agli atleti lariani degli sport invernali, aperta dal 6 febbraio al 20 marzo. Al Museo della Seta è visitabile la rassegna Stoffe da Campioni (1 febbraio – 15 marzo), che unisce la tradizione tessile locale alle narrazioni sportive.

Le iniziative integrano momenti espositivi con incontri e laboratori per la partecipazione attiva del pubblico. L’approccio privilegia la relazione tra oggetti, memorie e territorio, con particolare attenzione alla filiera culturale e produttiva che sostiene le mostre.

La scrittrice ed ex chef Elena Marchetti sottolinea l’importanza della dimensione sensoriale nelle esposizioni: per lei, dietro ogni oggetto esposto c’è una storia che facilita la comprensione del contesto. Le rassegne citate contribuiscono inoltre a generare flussi di visita mirati durante il periodo dei Giochi.

Le mostre elencate rimangono aperte nelle date indicate e integrano il programma dell’Olimpiade culturale, offrendo al pubblico cittadino e ai turisti occasioni di approfondimento e scoperta.

Mostre temporanee e itineranti

Il circuito espositivo propone appuntamenti dedicati alla memoria storica e alla cultura popolare. Tra le iniziative figura Senza Memoria, senza Pace, aperta fino al 21 febbraio, e la mostra I Leporelli, frutto del gemellaggio con l’associazione Amor del libro e visitabile fino al 7 marzo. Progetti itineranti come Paolo Rossi & The Football Legends (16 gennaio – 19 aprile) offrono materiali d’archivio e ritratti per approfondire figure sportive e il loro impatto sociale.

Il programma comprende visite guidate tematiche e attività educative rivolte a cittadini e turisti. Sono previsti tour serali dedicati ai misteri di Como e al personaggio del vampiro il 21 febbraio, aperture straordinarie di bunker antiaerei e percorsi con la curatrice al Museo della Seta. Per le famiglie sono organizzati laboratori musicali e creativi il 22 febbraio, oltre a letture con laboratorio il 21 febbraio, comprese sessioni di letture d’autore rivolte ai più piccoli.

La programmazione integra l’offerta dell’Olimpiade culturale e mira a favorire il coinvolgimento intergenerazionale. Dietro ogni progetto espositivo, osserva Elena Marchetti, c’è una storia di filiera culturale che dialoga con il territorio e con pratiche educative diffuse.

In occasione della settimana di eventi la città ospita anche iniziative pratiche e sociali pensate per coinvolgere la comunità.

Tra il 26 e il 28 febbraio sono previste cene al buio, colazioni solidali e vendite benefiche, manifestazioni che uniscono coinvolgimento culturale e attenzione al tessuto sociale cittadino. Queste attività favoriscono il dialogo tra operatori culturali, associazioni e cittadini, consolidando la rete di supporto locale.

Sport, competizioni e momenti ricreativi

Lo sport riveste un ruolo centrale nel calendario degli eventi e propone appuntamenti per diverse fasce d’età.

Dal 20 al 22 febbraio si svolge la Sparkle competition 2026, competizione di pole dance, exotic e aerial, rivolta a praticanti e appassionati. L’apertura dello stadio del ghiaccio di Casate è prevista dal 21 al 22 febbraio, con attività adatte a tutte le età.

Sul fronte calcistico, gli incontri giovanili dell’Ardita Cittadella 1934 animano il weekend del 21-22 febbraio per le categorie U19, U18, U16 e Prima Categoria. Queste proposte sportive si integrano alle manifestazioni culturali, offrendo un programma vario che combina attività fisica, intrattenimento e offerta culturale nella stessa settimana.

Consigli pratici e selezione per interessi

Per orientarsi: la settimana tra il 20 e il 27 febbraio 2026 a Como offre proposte diversificate per cittadini e turisti. Chi privilegia la musica dal vivo troverà appuntamenti il 20, il 21 e il 26 febbraio; gli appassionati di esposizioni potranno visitare mostre aperte dal 7 febbraio al 20 marzo; le famiglie dispongono di laboratori il 21 e il 22 febbraio. È opportuno prenotare in anticipo i concerti al Joshua Blues Club e verificare orari e aperture straordinarie delle mostre prima della partenza.

Le serate di ascolto e le visite guidate arricchiscono l’offerta con contenuti informativi e narrativi. Il palato non mente mai: tra le iniziative segnalate figurano anche cene sensoriali e colazioni tematiche che integrano l’esperienza culturale. Per partecipare è consigliabile consultare i canali ufficiali degli organizzatori per condizioni di accesso, prenotazioni e possibili aggiornamenti.