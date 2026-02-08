Fan Village di Brunico: Il Punto di Ritrovo Imperdibile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Scopri come il Fan Village di Brunico diventerà il fulcro vibrante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, offrendo eventi imperdibili e un'esperienza unica per tutti i visitatori. Unisciti a noi per vivere momenti indimenticabili e celebrare insieme lo spirito olimpico!

Con l’approssimarsi dei Giochi Olimpici Invernali, il Fan Village di Brunico si prepara ad accogliere atleti e spettatori in un’atmosfera festosa. Questo spazio, situato in Piazza Paul Tschurtschenthaler, rappresenta un’opportunità unica per vivere le emozioni delle Olimpiadi, anche per coloro che non possono essere presenti direttamente sul campo di gara.

Il programma del Fan Village

Dal 6 al 22 febbraio 2026, il Fan Village sarà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport invernali. Ogni giorno, dalle 10:00 alle 22:00, sarà possibile assistere alle gare olimpiche proiettate su grandi schermi LED, creando un’atmosfera da stadio nel cuore della città.

Attività e intrattenimento

Oltre alle proiezioni, il villaggio offrirà una serie di eventi collaterali, come interviste con ex atleti olimpici e presentazioni delle associazioni sportive locali. Questi momenti saranno accompagnati da una selezione di bevande e specialità tipiche dell’Alto Adige, consentendo ai visitatori di apprezzare i sapori del territorio mentre godono dello spettacolo.

Inaugurazione e mascotte olimpica

L’inaugurazione ufficiale del Fan Village avverrà il 6 febbraio a partire dalle 19:00, in concomitanza con la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici allo Stadio San Siro di Milano. Questo evento, che sarà trasmesso in diretta, darà il via a una celebrazione che unirà atleti e tifosi di tutto il mondo.

La mascotte olimpica a Brunico

Un momento atteso sarà la visita della mascotte olimpica, che si presenterà al pubblico di Brunico il 9 febbraio. Questa apparizione rappresenta un’opportunità imperdibile per scattare foto e interagire con il simbolo dei Giochi, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Come seguire le Olimpiadi

Coloro che non riusciranno ad essere al Fan Village potranno comunque seguire la cerimonia di apertura e le gare in diretta attraverso le piattaforme ufficiali. Rai e Hbomax offriranno streaming sia in diretta che on-demand, garantendo che nessuno perda gli eventi principali delle Olimpiadi.

Il Fan Village di Brunico si preannuncia come un luogo di grande importanza durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, offrendo un mix di sport, cultura e gastronomia. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per vivere intensamente l’atmosfera olimpica, con eventi e attività adatti a tutti.