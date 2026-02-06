Aggiornamenti sull’Accesso al Portale Etica per i Servizi Scolastici di Bollate

A partire dal 2026, il Portale Etica di Bollate introdurrà nuove modalità di accesso. Scopri tutto quello che devi sapere per rimanere informato e preparato.

Dal 1° marzo 2026, ilPortale Eticadi Bollate, fondamentale per la gestione dei servizi educativi e scolastici, subirà un’importante evoluzione. I genitori che utilizzano questo portale per iscrivere i propri figli anidi, scuole dell’infanzia, refezione scolastica e trasportidovranno adeguarsi a nuove modalità di accesso.

Cosa cambia nel sistema di accesso?

Attualmente, gli utenti possono accedere al portale utilizzando uncodice utentee unapassword. Tuttavia, a partire dalla data sopra menzionata, questo sistema verrà disattivato. Per continuare a utilizzare il portale senza interruzioni, sarà necessario accedere tramite ilSPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure attraverso laCarta d’Identità Elettronica(CIE).

Perché questa modifica è necessaria?

La decisione di implementare queste nuove modalità di accesso non è arbitraria. Essa si colloca in un contesto più ampio diadeguamento alle normative nazionaliin materia di identità digitale, che mira a garantire una maggiore sicurezza e protezione dei dati personali. Adottare un sistema di accesso più robusto è essenziale per tutelare le informazioni sensibili dei cittadini.

Come attivare SPID e CIE?

Per chi non ha ancora attivato ilSPIDo laCIE, è fondamentale procedere tempestivamente. La registrazione allo SPID può essere effettuata presso vari provider autorizzati, che offrono diverse modalità di registrazione, sia online che presso sportelli fisici. È importante avere a disposizione un documento d’identità e un numero di telefono per ricevere le credenziali.

Consigli utili per la registrazione

Per evitare inconvenienti, è consigliabile avviare il processo di registrazione il prima possibile. Qualora si opti per laCIE, il rilascio avviene presso gli uffici comunali e potrebbe richiedere un appuntamento. Inoltre, è utile assicurarsi di avere un indirizzo email attivo e controllato, poiché molte comunicazioni avverranno tramite questo canale.

Informazioni finali

A partire dal 1° marzo 2026, l’accesso alPortale Eticadi Bollate sarà esclusivamente tramite SPID o CIE. Si invita Rimanere informati e agire in tempo è fondamentale per una gestione serena delle iscrizioni e dei servizi.