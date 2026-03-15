Eventi e attrazioni a Cervia: cosa non perdere oggi

Scopri in breve gli appuntamenti principali, i musei aperti e i sentieri naturali che puoi visitare a Cervia e nelle località vicine

Se stai cercando idee per trascorrere la giornata in zona Cervia, questa guida compatta raggruppa gli appuntamenti e i luoghi più interessanti. Troverai informazioni pratiche sugli eventi in programma, sulle mostre aperte e sulle aree verdi da esplorare, insieme a suggerimenti per attività adatte a famiglie e appassionati.

L’approccio qui è orientato a chi vuole decidere velocemente cosa fare, con riferimenti precisi alle iniziative, ai luoghi d’interesse e alle esperienze all’aperto.

Il testo mette in evidenza sia le proposte culturali sia quelle legate alla natura: dalle esposizioni fotografiche ai percorsi nella salina, dalla pineta ai mercati locali. Troverai inoltre note pratiche su orari stagionali e su manifestazioni ricorrenti, utili per programmare visite o passeggiate. In alcune parti sono indicate le date esatte delle iniziative così come comunicate dalle fonti ufficiali.

Eventi e appuntamenti del giorno

Ogni giorno la zona offre un calendario variegato: mostre, regate, sagre e iniziative culturali. Tra gli esempi recenti si segnala la personale di Bruno Sbrighi, ospitata a Cervia – Stazione aperta, con orario indicato dalle 15 alle 18 e il periodo di svolgimento dal 25 ottobre 2026 al 15 marzo 2026. Per chi ama il movimento, è in calendario la camminata ludico motoria “Ad Cursa Da Cas-cion a la Salena” a Castiglione di Cervia con partenza libera dalle 08.30 e la data del domenica 15 marzo 2026.

Appuntamenti principali

Non perdere l’itinerario espositivo Archeologia del Sale al MUSA – Museo del Sale, attivo dal 14 febbraio al 22 marzo 2026, che racconta le ricerche archeologiche legate alla produzione salina. La tradizione gastronomica è in festa con la Sagra della Seppia a Pinarella, programmata da sabato 14 a domenica 22 marzo 2026 presso il centro commerciale locale. Per gli amanti della vela, il Circolo Nautico propone regate distribuite nei weekend di marzo: 8, 14-15, 22, 28-29 marzo 2026, appuntamenti che animano il mare anche fuori stagione.

Luoghi d’interesse e patrimonio

La città conserva testimonianze architettoniche e spazi di forte richiamo: la Torre San Michele, eretta nel 1691 per difendere l’antico borgo, domina il centro storico e offre un legame diretto con la storia marinara locale. Il Magazzino del Sale è un imponente esempio di archeologia industriale che oggi ospita mostre e spettacoli; affacciato sul canale delle saline, è uno scenario molto suggestivo per eventi culturali e visite guidate.

Musei e installazioni

Il MUSA – Museo del Sale fa parte del Sistema Museale Nazionale e propone percorsi sul legame tra territorio e produzione del sale: fino a maggio è aperto sabato, domenica e festivi, mentre da giugno a settembre rimane visitabile tutte le sere. Tra le installazioni pubbliche merita attenzione la Fontana Il Tappeto Sospeso, ideata da Tonino Guerra in occasione del trecentesimo della fondazione di Cervia Nuova, e spazi simbolici come la collocazione del Night Club Woodpecker, oggi immerso nella natura.

Natura, pinete e aree protette

Chi preferisce la tranquillità troverà numerose possibilità di contatto con la natura: il Parco Naturale di Cervia è un’oasi di 27 ettari di pineta ideale per passeggiate, birdwatching e momenti di relax. La storica Pineta di Cervia – Milano Marittima custodisce percorsi ombrosi e tracce della grande foresta antica che si estendeva lungo la costa, mentre il Parco fluviale di Cannuzzo propone itinerari più riparati, punteggiati da pioppi, salici e frassini.

Esperienze in salina e osservazione

Le saline offrono uno spettacolo naturale unico: oltre alla produzione del sale, sono un habitat fondamentale per molte specie. È possibile avvistare fenicotteri e altri uccelli durante le passeggiate guidate; molte iniziative includono visite guidate e laboratori pensati per adulti e bambini. Percorsi ed escursioni nella salina o nella pineta sono proposte regolarmente e rappresentano un modo autentico per conoscere il territorio.