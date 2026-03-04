Servizi ferroviari ridotti a Seveso: attivazione nuovo binario e modifiche alla circolazione

La circolazione ferroviaria sulle tratte Seveso–Camnago e Seveso–Meda sarà sospesa il 7 e l'8 marzo per permettere l'attivazione di un nuovo binario; servizio riorganizzato e lavori preparatori prevedono chiusure e interventi fino al 10 marzo

Il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso comporta modifiche temporanee al servizio passeggeri per l’attivazione di un nuovo binario in direzione Meda. Le operazioni si svolgono per consentire il passaggio dalla fase di cantiere alla gestione ordinaria dell’infrastruttura.

Per permettere le lavorazioni, la circolazione sulle tratte Seveso–Camnago e Seveso–Meda sarà interrotta nei giorni indicati. La sospensione determinerà una riorganizzazione dell’offerta ferroviaria e di integrazione stradale, con servizi sostitutivi pianificati dalle imprese ferroviarie responsabili.

Interruzioni programmate e calendario degli interventi

In seguito alla riorganizzazione dell’offerta ferroviaria, il traffico sarà limitato alla stazione di Seveso nelle giornate di sabato 7 marzo e domenica 8 marzo. In queste 48 ore i treni non proseguiranno verso Camnago o Meda per consentire le operazioni necessarie all’attivazione del nuovo binario.

Il servizio sarà instradato sul nuovo binario a partire da lunedì 9 marzo. Inoltre, il passaggio a livello tra via Dante e corso Montello resterà chiuso dalla sera di giovedì 5 marzo fino alla mattina di martedì 10 marzo per le opere di finitura. Le imprese ferroviarie responsabili hanno previsto servizi sostitutivi per garantire le relazioni durante le interruzioni.

Come sarà riorganizzato il servizio

Le imprese ferroviarie hanno disposto modifiche temporanee per garantire la continuità delle relazioni durante gli interventi al nodo di Seveso. I cambiamenti riguardano treni e corse sull’asse interessato.

I convogli della linea S4 Milano Cadorna–Camnago circoleranno esclusivamente tra Milano e Seveso. Sulle relazioni Seveso–Meda e Seveso–Camnago sarà attivato un servizio sostitutivo su bus per coprire le corse non operate dai treni.

Parallelamente, i treni della linea Milano–Asso manterranno la circolazione limitatamente al tratto Meda–Asso, secondo le indicazioni operative delle imprese ferroviarie.

Orari e dettagli logistici di treni e bus sono disponibili sui canali ufficiali, in particolare su trenord.it e sull’app Trenord, dove è pubblicata la programmazione aggiornata delle corse.

Modalità pratiche per i viaggiatori

Dopo la pubblicazione degli orari aggiornati su Trenord, i passeggeri devono verificare gli aggiornamenti prima di partire e consultare i servizi informativi online. Le variazioni possono interessare fermate e coincidenze;

Le autobus sostitutivi comportano percorsi e tempi differenti rispetto alle corse ferroviarie. Il personale al banco informazioni e la segnaletica in stazione indicheranno le fermate temporanee e le coincidenze disponibili. In caso di dubbi, le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti delle corse restano disponibili sui canali istituzionali.

Natura tecnica degli interventi

La messa in servizio del nuovo binario nel nodo di Seveso richiede una serie coordinata di lavori su più componenti dell’infrastruttura ferroviaria. Gli operatori prevedono interventi sull’armamento, sugli impianti di trazione elettrica e sul segnalamento, con fasi operative distinte per tipologia di attività.

Le lavorazioni sull’armamento saranno svolte prevalentemente in orario notturno per ridurre l’impatto sulla circolazione diurna. Gli interventi agli impianti di trazione elettrica e al segnalamento si svolgeranno in ore diurne e comporteranno interruzioni temporanee del traffico ferroviario. Le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti delle corse restano disponibili sui canali istituzionali.

Obiettivi del potenziamento

Dal punto di vista operativo, il progetto punta a potenziare capacità e affidabilità della rete locale. Le opere previste mirano a ridurre i tempi di attesa, aumentare la frequenza dei convogli e migliorare la sicurezza stradale e pedonale.

Tra gli interventi principali è previsto il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, indispensabile per adeguare l’infrastruttura al nuovo regime di traffico. Il programma include inoltre il raddoppio delle tratte Seveso–Camnago Lentate e Seveso–Meda, finalizzato a eliminare i colli di bottiglia e a incrementare la capacità oraria.

Per la viabilità urbana sono previste opere di separazione del traffico: la realizzazione di un sottopasso veicolare tra via Zeuner e via Sanzio ridurrà intersezioni a raso e conflitti tra veicoli e rotaie. La costruzione di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni aumenterà la protezione degli utenti deboli e favorirà percorsi continui per chi si muove a piedi o in bicicletta.

Dal punto di vista della manutenzione, gli interventi comprendono aggiornamenti impiantistici per il segnalamento e il drenaggio, volti a migliorare l’affidabilità in condizioni meteorologiche avverse. L’insieme delle opere si propone di offrire un servizio più regolare e sicuro per pendolari e visitatori.

Canali di informazione e assistenza

Dopo il potenziamento delle infrastrutture, le comunicazioni per i cantieri e le stazioni rimangono centralizzate sui canali ufficiali di FerrovieNord. Per richieste, segnalazioni o chiarimenti sono disponibili le modalità di contatto pubblicate sui siti istituzionali e i punti informativi in stazione.

Presso Milano Cadorna è attivo un Info Point Cantieri, concepito come spazio di dialogo e consultazione. L’Info Point si trova nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione ed è aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30–12.30 e 13.30–16.30. Qui è possibile consultare materiali aggiornati, porre domande e segnalare criticità legate ai lavori.

Sospensioni programmate il 7 e l’8 marzo per l’introduzione di un nuovo binario e per completare interventi strutturali mirati ad aumentare la capacità del nodo di Seveso. Le operazioni interesseranno le tratte già oggetto di raddoppio e il rifacimento degli impianti, con chiusure temporanee coordinate tra le stazioni coinvolte. Dal punto di vista operativo, FerrovieNord ha confermato l’attivazione di punti di assistenza in stazione e di canali informativi ufficiali per richieste e segnalazioni. Gli aggiornamenti sui provvedimenti e sui servizi sostitutivi sono pubblicati sui canali istituzionali dell’azienda, dove sono disponibili materiali e modulistica per comunicare criticità. L’esecuzione delle attività è finalizzata a ridurre i tempi di transito e ad aumentare la regolarità del servizio nella fase successiva ai lavori.