Quando riapre via Matteotti a Parabiago e come cambierà la viabilità

Il Comune di Parabiago e Rete Ferroviaria Italiana hanno confermato la riapertura del sottopasso di via Matteotti per ottobre e delineato il programma per altri due sottopassi collegati al potenziamento della tratta Rho-Gallarate

Il Comune di Parabiago e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno aggiornato i cittadini sull’avanzamento delle opere per il potenziamento della tratta Rho-Gallarate. Dopo un incontro operativo è stata confermata la riapertura del sottopasso di via Matteotti, prevista per ottobre 2026.

L’aggiornamento illustra le fasi successive dei cantieri, le modalità di intervento e l’impatto sulla viabilità locale.

Stato dei lavori

I lavori procedono secondo il cronoprogramma illustrato durante la riunione tecnica. Le attività principali riguardano il consolidamento delle strutture, la posa di nuove infrastrutture elettriche e l’adeguamento degli impianti di sicurezza. RFI ha indicato tappe intermedie con verifiche strutturali e collaudi funzionali prima della riapertura.

Dal punto di vista operativo, le fasi di cantiere saranno organizzate per minimizzare l’impatto sulla circolazione veicolare e pedonale. Le amministrazioni locali coordineranno i provvedimenti di viabilità temporanea e la segnaletica per deviazioni e percorsi alternativi.

L’annuncio conferma la data di ottobre 2026 per la riattivazione del passaggio, con monitoraggi periodici programmati fino all’apertura definitiva.

Interventi principali e calendario operativo

Rete Ferroviaria Italiana coordinerà lavori tecnici lungo la tratta con cantieri in prevalenza in orario notturno per limitare le interferenze sul traffico diurno. Le attività mirano a garantire la sicurezza dei cantieri e la continuità del servizio regionale e nazionale, riducendo i disagi per pendolari e viaggiatori. I lavori interesseranno segmenti specifici della linea nei prossimi mesi, con fasi programmate per minimizzare le limitazioni alla circolazione. L’annuncio conferma la data di ottobre 2026 per la riattivazione del passaggio, con monitoraggi periodici programmati fino all’apertura definitiva.

Modalità di lavoro e criticità gestite

Dopo l’annuncio sulla riattivazione prevista per ottobre 2026, i cantieri proseguiranno prevalentemente in fascia notturna per limitare le interferenze al traffico. Le attività comprenderanno operazioni di scavo, posa di opere strutturali e verifiche su impianti e reti di drenaggio. Ogni intervento richiede l’impiego di mezzi specializzati e turni coordinati di squadre tecniche.

L’approccio operativo mira a contenere i tempi del cantiere mantenendo elevati standard di sicurezza. Il concetto chiave è compatibilità operativa, intesa come convivenza pianificata tra traffico ferroviario e attività cantieristica. Sono previsti monitoraggi periodici e verifiche tecniche per valutare l’impatto sui servizi e prevenire disfunzioni.

I residenti possono attendersi lavorazioni occasionali notturne e limitazioni temporanee nelle aree direttamente interessate. Le misure di mitigazione includono segnaletica temporanea, deviazioni programmate e presidio tecnico nelle fasi più invasive. L’ultima pianificazione conferma controlli sistematici fino all’apertura definitiva del passaggio.

I nuovi sottopassi in progetto nel territorio comunale

L’ultima pianificazione conferma controlli sistematici fino all’apertura definitiva del passaggio. Parallelamente alla riapertura di via Matteotti, il Comune di Parabiago ha avviato i lavori per la realizzazione di due nuovi sottopassi viabilistici sul proprio territorio.

Il primo intervento riguarda viale Lombardia, nella zona della frazione Villastanza. La struttura avrà collegamento verso il Comune di Nerviano tramite l’innesto dalla rotatoria di via della Repubblica. L’opera è finalizzata a migliorare la circolazione locale e a ridurre i tempi di percorrenza tra le due aree.

Il secondo sottopasso avrà sbocco verso il territorio del Comune di Canegrate. L’area di cantiere interessa tratti in cui sono in corso operazioni di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel terreno, attività gestite secondo le normative ambientali vigenti e sotto stretta sorveglianza degli enti competenti.

Dal punto di vista operativo, le attività dispongono di un piano di monitoraggio per la sicurezza stradale e ambientale. Le autorità locali hanno previsto misure di segnalazione e deviazione del traffico per limitare le interferenze alla circolazione durante le fasi più impattanti dei lavori.

Il cronoprogramma rimane soggetto a verifiche tecniche e autorizzative. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati dalle istituzioni competenti non appena disponibili.

Tempistiche e fasi tecniche dei sottopassi

In prosecuzione al cronoprogramma comunicato, la fase di spinta del monolite verso Canegrate è pianificata per il mese di giugno 2026. Si tratta di un intervento propedeutico all’escavazione e alla posa della galleria prefabbricata, ossia elementi prefabbricati assemblati in opera per la realizzazione del tunnel.

Le operazioni richiedono il coordinamento tra più soggetti tecnici e la gestione delle interferenze ambientali e logistiche. Particolare attenzione sarà dedicata al trattamento e allo smaltimento dei materiali rinvenuti e alle autorizzazioni di cantiere. La conclusione complessiva dei lavori è stimata nei primi mesi del 2027, sebbene le tempistiche possano subire variazioni in funzione dei rilievi geotecnici e delle necessità autorizzative.

Effetti sulla viabilità e sul passaggio a livello

La viabilità cittadina dovrà convivere con il mantenimento del passaggio a livello attivo per tutto il 2026. Il transito non subirà interventi significativi fino al completamento e alla messa in esercizio del sottopasso di via Matteotti e dei due nuovi sottopassi in costruzione.

Per i residenti e gli operatori la presenza dell’attraversamento ferroviario comporterà limitazioni temporanee legate ai cantieri e a operazioni di cantiere per la sicurezza. Le tempistiche restano condizionate ai rilievi geotecnici e alle autorizzazioni e potranno influire sui periodi di interdizione parziale della carreggiata.

Dal punto di vista operativo, i percorsi alternativi e le misure di regolazione del traffico verranno comunicati con aggiornamenti istituzionali. La riapertura definitiva è collegata alla messa in servizio dei sottopassi, la cui entrata in esercizio è stimata nei primi mesi del 2027 e resta subordinata a eventuali variazioni tecniche e autorizzative.

Impatto sulla mobilità locale

L’amministrazione comunale conferma che il mantenimento del passaggio a livello rappresenta una soluzione temporanea per garantire il deflusso veicolare fino all’apertura delle nuove opere. L’entrata in esercizio dei sottopassi, prevista nei primi mesi del 2027 e subordinata a eventuali variazioni tecniche e autorizzative, determinerà la razionalizzazione definitiva della viabilità.

Dal punto di vista operativo, l’attivazione dei sottopassi ridurrà le code e abbrevierà i tempi di percorrenza separando il traffico veicolare da quello ferroviario. L’intervento è atteso inoltre per incrementare la sicurezza stradale lungo gli assi interessati. Nel periodo di cantiere restano attive misure temporanee di regolazione del traffico: l’amministrazione invita a rispettare la segnaletica e le prescrizioni previste per le zone interessate dai lavori.

In prosecuzione dalle misure di regolazione del traffico, il cronoprogramma presentato da RFI e dal Comune di Parabiago conferma la riapertura del sottopasso di via Matteotti a ottobre 2026. Il piano delinea inoltre le fasi per la costruzione dei due nuovi sottopassi, con la fase di spinta del monolite prevista per giugno 2026. L’intervento privilegia i cantieri notturni per non interrompere il traffico ferroviario diurno e prevede che il passaggio a livello di via Cesare Battisti resti operativo fino alla messa in esercizio delle nuove opere. La conclusione dei lavori è stimata nei primi mesi del 2027.