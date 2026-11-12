Una tragedia pirandelliana sul rimorso che travolge un uomo rispettabile, portata in scena da Franco Branciaroli.

Il Teatro Biondo di Palermo accoglie per la prima volta la messa in scena di Non è colpa, se non s’è voluto, l’ultimo dramma completato da Luigi Pirandello. La produzione, frutto della collaborazione tra la compagnia locale e i teatri del Friuli Venezia Giulia, promette di indagare i meandri più oscuri della coscienza umana attraverso una regia attenta e una scenografia ricca di simboli.

Nel 2026, la troupe presenta una versione moderna di un testo che, seppur scritto quasi un secolo fa, rimane sorprendentemente attuale. Pirandello, già noto per aver sfidato le convenzioni dell’identità, qui si avvicina alla psicoanalisi freudiana, rivelando la sottile linea che separa il pubblico dalla propria interiorità. Questo contesto storico-culturale fornisce lo sfondo ideale per comprendere le scelte artistiche che verranno esposte sul palcoscenico.

La crisi interiore di Romeo Daddi

Al centro della vicenda si trova il conte Romeo Daddi, interpretato da Franco Branciaroli. Apparentemente un uomo di buona reputazione e vita stabile, Daddi si ritrova invischiato in una spirale di colpa dopo aver tradito la moglie e l’amico Giorgio Vanzi con Ginevra, la consorte di quest’ultimo. Il suo torpore morale nasce da una spinta inconscia che lo supera, lasciandolo incapace di spiegare il proprio gesto. La recitazione di Branciaroli mette in luce il conflitto tra la facciata rispettabile e il tumulto interno, evidenziando il tema pirandelliano dell’alienazione dell’io.

Il tradimento che innesca il rimorso

Il tradimento, descritto come un momento di “smarrimento e attrazione improvvisa”, diventa il catalizzatore di una crescente autodistruzione. Daddi, ormai intrappolato nella propria consapevolezza, non riesce più a distinguere tra la realtà esterna e il labirinto della sua coscienza. Questa rivelazione, enfatizzata da dialoghi serrati e monologhi interiori, mette in luce come le forze inconsce possano detonare in azioni apparentemente senza senso, spezzando ogni possibilità di redenzione.

Regia di Paolo Valerio e le scelte artistiche

La visione registica di Paolo Valerio si concentra sul rovesciamento della percezione tradizionale del personaggio. Valerio ha scelto di mantenere un ritmo serrato, dove le pause silenziose sono cariche di tensione, lasciando che la psicoanalisi si manifesti attraverso il linguaggio corporeo e la disposizione scenica. Il regista, consapevole dell’eredità pirandelliana, ha inserito momenti di rottura della quarta parete per rendere lo spettatore partecipe del dilemma morale dei protagonisti.

Luci, costumi e scenografia

Le luci, curate da Gigi Saccomandi, e i costumi di Marta Crisolini Malatesta si fondono per creare un’atmosfera claustrofobica. Elettrofilmi di tonalità fredde avvolgono il palcoscenico, mentre i costumi, dal taglio classico ma con dettagli dissonanti, riflettono la disgregazione dell’identità di Daddi. Il video-proiezioni di Alessandro Papa aggiungono un ulteriore strato di simbolismo, proiettando ombre che si intrecciano alle parole dei protagonisti, amplificando il senso di perdita di controllo.

Quando, dove e a che prezzo vedere lo spettacolo

Le rappresentazioni si svolgeranno dal 3 all’8 novembre 2026 al Teatro Biondo di Palermo. La durata è di 1 ora e 40 minuti, senza intermissione, e lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 16 anni in su, data la tematica intensa. I prezzi variano: platea intera €35 (ridotto €22 per under 25 e over 65), balconata intera €28 (ridotto €19). I biglietti sono acquistabili online e presso le biglietterie del teatro. L’evento è in abbonamento, con formule dedicate per chi desidera assistere a più rappresentazioni durante la stagione.