Giuseppe "Mandrake" Ninno propone il secondo capitolo della saga Famiglia Imbarazzi, uno spettacolo che osserva la vita domestica degli anni '90 con ironia e musica dal vivo.

Giuseppe Ninno, noto in scena come Mandrake, ritorna con un nuovo spettacolo che amplia il racconto iniziato con il tour dedicato alla famiglia Imbarazzi. Se il primo capitolo era calato nel mondo della scuola e dell’adolescenza, il nuovo allestimento sposta il baricentro all’interno delle mura domestiche, usando la memoria degli anni ’90 per raccontare le trasformazioni sociali e tecnologiche che hanno ridefinito i rapporti familiari.

Lo spettacolo unisce commedia e osservazione sociale: attraverso sketch paradossali, dialoghi rapidi e momenti di grande leggerezza la rappresentazione mette in scena dinamiche riconoscibili, conflitti quotidiani e piccoli imbarazzi di una generazione. Sul palco si alternano i tre ruoli centrali della famiglia, supportati da una band dal vivo e da una scenografia che richiama volutamente l’estetica delle sitcom italiane degli anni recenti, con chiari rimandi iconici alla televisione di quel periodo.

Struttura narrativa e temi principali dello spettacolo

La drammaturgia di Citofonare Casa Imbarazzi esplora episodi quotidiani tipici della vita domestica degli anni ’90: dal rito del risveglio mattutino ai pomeriggi scanditi tra compiti e svaghi, fino alle feste comandate che rivelano tensioni e affetti. Lo spettacolo mette a confronto le abitudini del passato con i cambiamenti introdotti dalla tecnologia, mostrando come i gruppi di socialità siano passati simbolicamente dai banchi di scuola ai gruppi famiglia contemporanei.

Ricordi di un’epoca e chiavi di lettura attuali

I riferimenti culturali — telefilm, spot pubblicitari e oggetti di uso quotidiano — diventano strumenti per interpretare il presente: la nostalgia non è fine a se stessa, ma funziona come dispositivo narrativo per mettere in luce continuità e rotture generazionali. Non manca inoltre l’attenzione ai piccoli rituali di cura: il tono alterna l’autorevolezza del medico di famiglia alla creatività delle cure domestiche, un contrasto che molte famiglie italiane riconosceranno.

Allestimento, durata e informazioni pratiche

Lo spettacolo ha una durata indicativa di 90–100 minuti e si avvale di una band dal vivo che accompagna i cambi di scena e rafforza il tono comico-nostalgico della piece. La scenografia richiama volutamente l’immaginario delle sitcom italiane e offre continui rimandi a icone televisive dell’epoca per costruire un’atmosfera familiare e riconoscibile.

Per chi desidera trasformare la serata in un’esperienza completa, è possibile prenotare un aperitivo esclusivo all’interno delle sale storiche del teatro insieme al biglietto dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni sono attive due linee dedicate: l’infoline e un numero per SMS e WhatsApp. Questi dettagli pratici permettono di organizzare la partecipazione con comodità e accesso diretto ai servizi offerti dalla produzione.

Note sulla tournée e produzione

Il nuovo capitolo del progetto è frutto di una produzione pensata per portare lo spettacolo nei teatri di maggiore richiamo. Dopo il grande successo del tour iniziale, che ha consolidato il personaggio di Famiglia Imbarazzi nel circuito teatrale, questa proposta prosegue l’indagine sul rapporto tra ricordo e contemporaneità, mantenendo un registro comico ma con spunti di osservazione sociale.

Lo spettacolo è concepito per coinvolgere un pubblico ampio: chi ha vissuto gli anni ’90 vi ritroverà riferimenti familiari, mentre le nuove generazioni potranno comprendere le radici di certe abitudini domestiche attraverso una lettura ironica e calibrata. In definitiva, Citofonare Casa Imbarazzi si propone come un viaggio tra risate e nostalgia, capace di raccontare la quotidianità di un’intera generazione con leggerezza e attenzione ai dettagli.