La filiale italiana della banca digitale Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria per carenze nei controlli sui clienti.

La filiale italiana di Revolut Bank Uab, istituto digitale con sede in Lituania e capogruppo a Londra, è stata posta in amministrazione giudiziaria per la durata di un anno. La decisione è della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, dopo gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.

Controlli antiriciclaggio insufficienti

Secondo i giudici, la banca non avrebbe inviato segnalazioni di operazioni sospette su persone accusate o condannate per reati con aggravante mafiosa, mentero altri istituti ne avevano trasmesse centinaia. Il gruppo conta circa 50 milioni di clienti nel mondo, di cui oltre 5 in Italia. Le verifiche hanno rilevato oltre un milione di violazioni sull’adeguata verifica della clientela e omesse segnalazioni.

Il provvedimento parla di gravi carenze nel sistema antiriciclaggio, con un’elusione degli obblighi giudicata una pratica stabile. Le operazioni di trasferimento o occultamento di capitali ricostruite dagli investigatori ammontano a 76,5 milioni di euro, mentre i flussi finanziari nascosti tra il 2021 e il periodo successivo superano quasi 42 milioni di euro.

I 24 correntisti sotto esame

Gli investigatori hanno individuato 24 correntisti residenti nel Milanese, coinvolti in reati finanziari e in alcuni casi legati alla criminalità organizzata. Tra loro compare Samuele Calamucci, già arrestato nel 2024 nell’ambito del caso Equalize, e Carlo Maffeis, coinvolto nell’inchiesta sulla cosiddetta banca occulta legata a ‘ndrangheta, camorra e mafia foggiana. Nell’elenco figurano anche Saverio Pintaudi, collaboratore nel caso Hydra, e Maurizio Ponzoni, imprenditore già citato in un’altra indagine.

Alcuni conti sarebbero stati aperti pochi giorni dopo un sequestro, con circa 4,6 milioni di euro transitati su rapporti Revolut. I magistrati segnalano anche una società che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti.

Gli amministratori giudiziari

Gli amministratori nominati dal tribunale, Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, affiancheranno il management nel programma di bonifica, con poteri di verifica e impulso, fino all’udienza fissata per il 25 febbraio. Revolut ha dichiarato di prendere atto della decisione e di collaborare con le autorità italiane, precisando che i servizi bancari per clienti in Italia proseguono regolarmente.