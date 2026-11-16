Il Tribunale di Milano mette sotto amministrazione giudiziaria per un anno la filiale italiana di Revolut, banca digitale con milioni di correntisti nel Paese.

Il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut Bank UAB. La misura riguarda la filiale con sede in via Dante a Milano, iscritta dal novembre 2024 all’albo della Banca d’Italia. La società madre è il gruppo Revolut Group Holdings Ltd, con sede a Londra, controllato attraverso la Revolut Holding Europe UAB in Lituania. Il procedimento è stato chiesto dal pm Paolo Storari, che aveva già presentato una richiesta analoga nel 2024 nei confronti di Banca Progetto.

Revolut è la principale banca straniera operante in Italia e la quinta per dimensione nel Paese, con circa 6 milioni di correntisti online italiani su 80 milioni complessivi. Nell’ultimo esercizio ha registrato 6 miliardi di dollari di ricavi e 2,3 miliardi di utili prima delle imposte. Un recente round di finanziamento internazionale ha valutato le azioni della banca 115 miliardi di dollari.

Le carenze dei controlli antiriciclaggio

Secondo il provvedimento, il modello basato su automazione e apertura rapida di conti online ha favorito l’uso dell’istituto da parte di clienti legati a mafia, evasione fiscale e truffe ai danni dello Stato. I giudici hanno rilevato assenza di segnalazioni di operazioni sospette, a fronte di centinaia di alert arrivati da altri intermediari sui medesimi casi. Tra gli elementi citati figurano l’identificazione inadeguata dei clienti, il mancato utilizzo di fonti aperte su clienti coinvolti in procedimenti penali, l’apertura di conti in prossimità di sequestri e confische, e il frequente azzeramento dei saldi.

La Gdf ha contestato oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati. Le indagini sono partite da un’ispezione antiriciclaggio su una società del gruppo che opera come Virtual Asset Service Provider, e da un procedimento penale per frode fiscale. Per gli inquirenti, i movimenti di capitali riconducibili alle operazioni contestate ammontano a 76,5 milioni di euro.

Cosa cambia per i clienti

La misura non è una sanzione contro la società, che non risulta indagata. Il provvedimento mira a correggere il sistema dei controlli interni: gli amministratori giudiziari Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini dovranno intervenire sulla catena di verifica, dall’identificazione dei clienti alla gestione degli alert. La prima udienza è fissata per il 25 febbraio. Depositi dei correntisti italiani e attività ordinaria della banca non risultano coinvolti.