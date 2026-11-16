Il Tribunale di Milano affida per un anno la filiale italiana di Revolut a due amministratori giudiziari, per carenze nei controlli antiriciclaggio.

Il Tribunale di Milano, con la Sezione misure di prevenzione, ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno nei confronti della filiale italiana di Revolut. La banca digitale ha sede legale in Lituania ed è autorizzata dalla Banca Centrale Europea. Il provvedimento è stato eseguito lunedì 16 novembre dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura, su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari.

Il caso nasce da un’indagine sui rapporti della banca con persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche in reati aggravati dal metodo mafioso. Revolut conta circa 5 milioni di clienti in Italia e circa 50 milioni in Europa.

Operazioni per 76,5 milioni di euro non intercettate

Secondo i giudici, le carenze del sistema di Anti-Money Laundering del gruppo hanno permesso a un ampio numero di soggetti condannati o indagati per reati gravi, e a destinatari di misure di prevenzione, di accedere al sistema finanziario. Gli accertamenti hanno individuato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere bloccate applicando correttamente i controlli antiriciclaggio previsti dalla legge. Alla banca vengono contestate più di un milione di violazioni sulla verifica della clientela e sulla conservazione dei dati, oltre a ripetute omesse segnalazioni di operazioni sospette.

La banca non è indagata. L’obiettivo della misura è correggere il modello organizzativo, con due amministratori giudiziari affiancati al management italiano per verificare identificazione dei clienti, classificazione del rischio, monitoraggio delle transazioni e gestione delle segnalazioni.

Clienti collegati e collaborazione contestata

L’indagine si è concentrata su 24 persone segnalate in almeno 112 occasioni da altri intermediari per operazioni sospette, mentre Revolut non aveva inviato segnalazioni, con due eccezioni arrivate dopo la notifica di un ordine di esibizione. Tra i casi citati nel provvedimento figura un gruppo di quattro condannati per intestazione fittizia aggravata dall’agevolazione mafiosa, sui cui rapporti sarebbero transitati circa 4,6 milioni di euro tra il sequestro del 7 novembre 2023 e la confisca del 29 giugno 2025.

Revolut ha risposto alle richieste della Guardia di Finanza, ma per i pubblici ministeri la collaborazione è risultata incompleta. La banca ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità italiane e di investire nei controlli antiriciclaggio, precisando che i servizi per clienti privati e imprese in Italia continuano a funzionare regolarmente.