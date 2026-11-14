Nel reparto di Psicologia dell'Ospedale San Carlo di Milano, il personale di Sicuritalia e i sanitari hanno messo in sicurezza una persona in grave pericolo.

Momenti di forte tensione nel reparto di Psicologia dell’Ospedale San Carlo di Milano. A fare la differenza è stato l’intervento del personale di Sicuritalia, in particolare dell’operatore A.M., che ha lavorato insieme ai colleghi e al personale sanitario presente.

L’allarme e la gestione iniziale

Secondo il rapporto dell’intervento, l’allarme è partito dal reparto di Psicologia, situato all’ottavo piano, settore B. Al momento dell’arrivo dei soccorritori era già presente un medico, che stava cercando di gestire la situazione e di stabilire un contatto con la persona coinvolta.

La messa in sicurezza

Il personale di Sicuritalia, con A.M. in prima linea, ha agito con rapidità insieme agli altri operatori e ai sanitari. L’azione è riuscita a riportare la persona in una condizione di sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Superata la fase più critica, sono stati attivati il 112, la centrale operativa di Sicuritalia e l’assistenza sanitaria interna.

Il trasferimento e l’assistenza

Anche dopo la messa in sicurezza, gli operatori hanno proseguito con il supporto al personale sanitario. La persona è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata sottoposta a una valutazione specialistica. È stato poi disposto il trasferimento nel reparto di Psichiatria, con il coinvolgimento della Polizia nelle fasi successive.

L’intervento, stando al rapporto, si è concluso alle ore 16.30. L’episodio mostra quanto sia importante il coordinamento tra personale sanitario, addetti alla sicurezza e servizi di emergenza quando serve agire subito. La tempestività dei presenti, A.M. compreso, ha permesso di mettere in sicurezza la persona e affidarla agli specialisti.