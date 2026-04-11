Trapianti e donazioni: come la Lombardia guida innovazione e cultura della solidarietà

Alla conferenza organizzata da IHPB e Regione Lombardia è emersa una strategia che unisce ricerca, tecnologie e una solida cultura della solidarietà per migliorare i trapianti

Milano, 10 aprile 2026 – In occasione del convegno intitolato «Donazione e trapianti d’organo, verso una nuova stagione. Cultura della solidarietà e tecnologie acceleratori dell’innovazione: dalla Lombardia, all’Italia, all’Europa», è stato tracciato un quadro chiaro delle priorità per il settore. L’evento, ospitato a Palazzo Lombardia, ha riunito esperti clinici, rappresentanti istituzionali e realtà scientifiche per discutere come combinare innovazione e impegno civico al fine di migliorare i percorsi di donazione e trapianto.

Promosso dalla rivista IHPB in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio dei Ministeri della Salute e dell’Economia, l’incontro ha ribadito il valore della cooperazione tra istituzioni centrali e locali, IRCCS, università e società scientifiche. Il messaggio centrale è stato che la cultura della solidarietà e le tecnologie innovative possono agire insieme come leve per ridurre le attese e aumentare l’efficacia dei percorsi clinici.

La posizione della Lombardia e le priorità emerse

Nel suo intervento il presidente della Regione ha sottolineato come la Lombardia mantenga un ruolo di primo piano nella rete dei trapianti, definendola un modello da seguire per il resto del Paese e per l’Europa. La Regione è stata evidenziata per la combinazione di eccellenza clinica e capacità di integrare nuove tecnologie nei processi sanitari. Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento delle reti tra centri trapianto, la formazione del personale e l’investimento in strumenti che facilitino la diagnosi precoce e l’organizzazione delle donazioni.

Dichiarazioni istituzionali e implicazioni

Le parole del presidente hanno avuto lo scopo di valorizzare i risultati ottenuti, ma anche di stimolare un confronto su misure concrete per ridurre le liste d'attesa. Sono stati richiamati strumenti organizzativi e normativi che possono agevolare lo scambio di organi e migliorare i tempi di attesa, oltre a sollecitare una diffusione più ampia delle best practice. Il dibattito ha messo in luce come politiche regionali coordinate possano influire positivamente sull’intero sistema nazionale.

Tecnologie e ricerca come fattori abilitanti

Una parte consistente del convegno è stata dedicata ai progressi tecnologici che supportano la pratica dei trapianti. Si è discusso di sistemi informativi condivisi, piattaforme per la gestione delle liste d’attesa e dispositivi che migliorano la conservazione degli organi. Questi strumenti sono considerati cruciali per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e per rendere più efficaci i percorsi clinici dal prelievo al trapianto.

Esempi concreti di innovazione clinica

Relatori provenienti da IRCCS e università hanno presentato case study su tecnologie applicate alla selezione dei donatori e al monitoraggio post-trapianto. L’adozione di soluzioni digitali, unita a protocolli clinici aggiornati, ha mostrato miglioramenti negli esiti per i pazienti e una gestione più efficiente delle risorse. In questo contesto, la ricerca traslazionale è stata indicata come elemento chiave per trasferire rapidamente i risultati scientifici alla pratica quotidiana.

Formazione, cultura della solidarietà e collaborazione

Oltre agli aspetti tecnici, il convegno ha rimarcato la centralità della cultura della solidarietà nel promuovere la donazione. Campagne informative, percorsi educativi e il coinvolgimento della società civile sono stati proposti come strumenti essenziali per aumentare le donazioni volontarie. Allo stesso tempo, si è parlato dell’importanza di percorsi formativi dedicati al personale sanitario per uniformare prassi e garantire standard elevati in tutti i centri.

Cooperazione regionale, nazionale ed europea

Il modello lombardo è stato presentato come un esempio di integrazione tra livelli territoriali e attori scientifici, con l’obiettivo di creare sinergie che vadano oltre i confini regionali. La collaborazione tra Regione Lombardia, istituzioni nazionali e partner europei può facilitare lo scambio di conoscenze e tecnologie, accelerando l’adozione di soluzioni efficaci per la gestione delle donazioni e dei trapianti.

In sintesi, il convegno ha offerto una fotografia di uno scenario in evoluzione dove innovazione, ricerca e una solida cultura della solidarietà si combinano per migliorare i percorsi di cura. L’auspicio degli organizzatori è che le indicazioni emerse si traducano rapidamente in azioni concrete per potenziare la rete dei trapianti e contenere le attese, rafforzando il ruolo della Lombardia come riferimento per l’Italia e per l’Europa.