Nuova Casa di comunità a Settimo Milanese: cosa offre e come accedervi

Dal 9 aprile la Casa di comunità di Settimo Milanese offre accesso diretto al PUA, ambulatori, vaccinazioni e servizi psicosociali per i cittadini

Dal 9 aprile è operativa la nuova Casa di comunità a Settimo Milanese, un punto di riferimento pensato per avvicinare i servizi sanitari al territorio. La struttura, gestita da ASST Rhodense, vuole rispondere in modo più immediato ai bisogni quotidiani dei cittadini offrendo accesso diretto a diversi servizi clinici e socio-sanitari.

In questo articolo vengono illustrati orari, modalità di accesso, prestazioni disponibili e contatti utili per chiunque desideri utilizzare la struttura.

La Casa di comunità nasce con l’obiettivo di creare un presidio integrato dove la popolazione possa trovare orientamento, prime risposte e percorsi di presa in carico. Il cuore organizzativo è il PUA – Punto Unico di Accesso – che svolge funzioni di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute, attivando poi eventuali percorsi di cura o assistenza. L’accesso alla struttura è pensato per essere semplice e flessibile, con opzioni sia senza prenotazione sia su appuntamento.

Accesso, orari e primo orientamento

L’entrata al PUA è libera e garantita dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20, consentendo a chiunque di richiedere informazione e assistenza senza necessità di prenotazione preventiva. Per chiarimenti o per segnalare necessità specifiche è disponibile il numero 02 99430 8434 e la mail puasettimo@asst-rhodense.it. All’interno della Casa, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 è attivo l’Ambulatorio Medico Territoriale, che può essere utilizzato sia da chi non ha un Medico di Assistenza Primaria sia da chi necessita di una visita in orari in cui il proprio medico non è reperibile.

Contatti e informazioni pratiche

Per prenotare esami o visite è possibile rivolgersi al Centro Unico di Prenotazione (CUP), mentre per le vaccinazioni la procedura prevede l’appuntamento tramite il Call Center 800.671.671. Il Punto Prelievi è fruibile con accesso diretto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 07:30 alle 10:00, esclusi i giorni festivi. Queste modalità consentono di combinare servizi immediati con percorsi programmati, facilitando la gestione delle prestazioni sia per l’utenza che per i professionisti.

Prestazioni e attività presenti

La Casa di comunità ospita una gamma ampia di servizi sanitari: ambulatori di medicina specialistica, diagnostica ambulatoriale e un ambulatorio infermieristico, ai quali si può accedere direttamente con impegnativa medica oppure prenotando tramite il CUP. Sono inoltre attivi il Punto Prelievi e il servizio di vaccinazioni rivolto ad adulti, adolescenti e all’infanzia, quest’ultimo disponibile esclusivamente su appuntamento. L’offerta è pensata per ridurre gli ingressi in ospedale per prestazioni di base e per garantire continuità assistenziale sul territorio.

Servizi socio-sanitari e prevenzione

Particolare attenzione è dedicata alla salute mentale e alla famiglia: il Centro Psicosociale (CPS) si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali in età adulta, mentre le attività consultoriali offrono consulenze sociali, colloqui psicologici e spazi dedicati come l’area mamma-bambino e ambienti riservati agli adolescenti. Questi servizi mirano a integrare l’assistenza medica con interventi di sostegno sociale e psicologico, favorendo percorsi personalizzati.

Il ruolo nella rete territoriale di ASST Rhodense

Con l’attivazione della Casa di comunità di Settimo Milanese salgono a cinque le strutture aperte da ASST Rhodense sul territorio: le altre sono quelle di Garbagnate Milanese, Bollate, Paderno e Corsico. L’ampliamento della rete consente di distribuire meglio le risorse sanitarie, potenziare l’accesso ai servizi di base e ridurre la pressione sugli ospedali. La strategia territoriale punta a favorire la prossimità delle cure e a creare percorsi integrati tra assistenza primaria, servizi specialistici e supporto sociale.

Per conoscere l’elenco completo delle prestazioni, gli orari dettagliati e le modalità di fruizione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito aziendale: https://www.asst-rhodense.it/v2/cdc/cdc_settimo.html. La nuova Casa di comunità rappresenta quindi un’opportunità concreta per chi cerca risposte sanitarie rapide e coordinate a livello locale, con la garanzia di un punto di riferimento gestito da ASST Rhodense e dedicato alla salute della comunità.