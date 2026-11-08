Milano continua la striscia vincente, Egonu è ancora in forma, mentre Chieri si aggiudica un tie‑break contro Vallefoglia.

Nel turno di apertura della Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano ha confermato la propria superiorità incontrando la Savino Del Bene Scandicci sul proprio terreno di casa, il Pala BigMat di Firenze. La vittoria per 3-0, con set chiusi 25-21, 25-22 e 25-17, non è stata solo una conquista di tre punti, ma un vero segnale di forza per le pantere lombarde, che ora guidano la classifica a testa alta.

Milano travolge Scandicci al Pala BigMat

Il match è stato caratterizzato da un servizio incisivo (sei ace) e da una difesa a muro implacabile: ben 11 blocchi, di cui cinque firmati da Anna Danesi. Al centro dell’attacco, Paola Egonu ha realizzato 21 punti, includendo quattro ace e due kill a muro, guadagnandosi il titolo di MVP per la quarta volta stagionale. A supporto, Khalia Lanier ha aggiunto 10 punti, mentre Rebecca Piva ha contribuito con cinque punti fondamentali nei momenti chiave. L’efficacia difensiva di Eleonora Fersino ha chiuso il cerchio, limitando le opportunità avversarie a soli 35 attacchi vincenti.

Chieri segna la vittoria contro Vallefoglia

Nel medesimo turno, Chieri ’76 ha vissuto una gara combattuta contro la rivelazione Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Dopo aver subito il primo set, le torinesi hanno reagito conquistando il secondo 25-14 e poi un terzo set 29-27. Il pareggio al 2-2 ha sfociato in un tiebreak, dove Anett Nemeth (Ungheria) ha brillato con 25 punti, trascinando la squadra a un 3-2 finale (15-11 al tie-break). Il risultato porta Chieri al terzo posto, a un punto dalla Vallefoglia, e segna la quarta vittoria consecutiva del club.

Prossimi impegni di Conegliano e le altre sfide

Con la vittoria di Milano, la squadra di Chicco Blengini mantiene una distanza di tre punti sulla seconda classificata, Imoco Conegliano, che dovrà affrontare Macerata in casa nella giornata di domani. Tra gli altri incontri in programma troviamo il derby Cuneo – Novara, la sfida San Giovanni – UYBA e il classico Brescia – Bergamo**, quest’ultimo ancora alla ricerca di continuità per rinforzare le proprie ambizioni playoff.

La Classifica attuale vede Milano al comando con 21 punti (una partita in più), seguito da Conegliano (18), Chieri (16) e Vallefoglia (15). Scandicci, nonostante la sconfitta, resta in zona di continuità con 13 punti. Le prossime giornate saranno decisive per definire le prime posizioni e per comprendere se la dominanza di Milano riuscirà a trasformarsi in un vantaggio definitivo verso i play-off.