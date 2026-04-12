Lecco vince 2-0 a Sesto San Giovanni: Duca e Bonaiti trascinano i blucelesti

Lecco porta a casa tre punti fondamentali con le reti di Duca e Bonaiti; ritorni e assenze nella lista dei convocati

Al termine di una gara che ha deciso parecchio della volata per il piazzamento play-off, il Lecco ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Alcione allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Il successo per 0-2, maturato con le marcature di Edoardo Duca e di Stefano Bonaiti, ha consolidato la posizione della squadra nel gruppo di testa nella Serie C.

Questo episodio di cronaca sportiva va letto nel contesto della 36ª giornata del Girone A della stagione 2026/26, partita programmata per il 10 aprile con fischio d’inizio alle 20:30.

Svolgimento e dinamica della partita

La partita si è sbloccata già nei primi minuti: al 6′ è stato Duca a infiammare il match con un gol che ha dato fiducia ai blucelesti. Dopo il vantaggio la gara ha vissuto fasi di equilibrio, con l’Alcione più propositiva nella ripresa ma incapace di creare pericoli concreti sotto porta. Il Lecco si è mostrato compatto e deciso, preservando il risultato con ordine difensivo e qualche azione di ripartenza ben gestita. In porta ha mantenuto la rete inviolata Jacopo Furlan, autore di una prestazione ordinata che ha contribuito al clean sheet finale.

Il raddoppio e i dettagli decisivi

La rete che ha chiuso i conti è arrivata al 73′, quando Stefano Bonaiti, subentrato circa dieci minuti prima e già ammonito, ha capitalizzato un cross dalla sinistra di Marwane Kritta. Sul traversone il centravanti Sean Parker non è riuscito ad intervenire e Bonaiti ha saputo farsi trovare pronto per insaccare. Quel gol ha tolto ogni speranza di rimonta agli avversari e ha messo in evidenza la capacità del Lecco di sfruttare le occasioni decisive, pur non creando un dominio costante sul piano del possesso.

Analisi tattica e lettura del match

Da un punto di vista tattico, la squadra allenata da Federico Valente ha scelto un approccio pragmatico: aggressività nelle fasi di non possesso e concretezza nelle transizioni offensive. Il gruppo ha mostrato una gestione attenta dei ritmi, lavorando per conservare il vantaggio e sfruttare gli spazi lasciati dall’Alcione. La ripresa ha visto i padroni di casa alzare il baricentro in cerca del pari, ma senza trovare la giocata vincente; il controllo psicologico nelle fasi finali è stato quindi un fattore determinante per la squadra ospite, che ha saputo amministrare il risultato fino al triplice fischio.

Fattori individuali e contributi decisivi

Oltre ai marcatori, vanno sottolineati i contributi dei centrocampisti e del reparto difensivo che hanno limitato le occasioni ospiti. L’ingresso di Bonaiti si è rivelato decisivo, mentre l’assist di Kritta ha confermato la capacità dei laterali di incidere in fase offensiva. La prova collettiva ha visto anche elementi come Guillaume Furrer e Oliver Urso svolgere compiti di raccordo importanti: il mix tra disciplina tattica e letture di gioco ha permesso al Lecco di portare a casa i tre punti.

Convocati, infortuni e disponibilità

Per questa trasferta Federico Valente ha convocato 23 giocatori, con la lista che comprendeva tra gli altri Jacopo Furlan, Andrea Mallamo, Davide Voltan, Guillaume Furrer, Oliver Urso, Matteo Battistini, Stefano Bonaiti, Manuel Ferrini, Gabriel Pellegrino, Frederic Ndongue, Lorenzo Mihali, Antonio Metlika, Joaquin Dalmasso, Leon Šipoš, Damiano Basili, oltre ai giovani e alle riserve. La scelta della rosa ha tenuto conto delle condizioni fisiche e della necessità di avere opzioni in tutti i reparti.

Situazione infortuni e ritorni

Restano indisponibili per problemi fisici Lovisa, Tanco e Marrone: in particolare l’attaccante era fuori dallo scorso 31 gennaio per un serio problema muscolare. Tra le note positive c’è il ritorno di Damiano Basili nella lista dei convocati, mentre è assente Zanellato. Queste variabili saranno importanti in vista delle prossime settimane, quando ogni scelta di formazione potrà incidere sul finale di regular season.

Prossimi impegni e scenari

Archiviata la vittoria al Breda, il Lecco volge lo sguardo al prossimo appuntamento: la squadra ospiterà il Lumezzane allo stadio Rigamonti-Ceppi nella partita in programma domenica prossima. Il risultato ottenuto contro l’Alcione dà slancio in classifica e fiducia al gruppo, ma servono altri punti per blindare la posizione desiderata. La gestione delle energie e la disponibilità degli elementi acciaccati saranno due fattori chiave per affrontare al meglio le giornate finali della regular season.