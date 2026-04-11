Olimpia Milano battuta in casa dal Bayern: cronaca e numeri

Milano perde 84-94 contro il Bayern al Forum: un secondo quarto da incubo, una rimonta finale che non basta e riflessioni sulla stagione europea dell'Olimpia

Il 9/4/2026 al Unipol Forum di Assago l’EA7 emporio armani Milano ha chiuso la sua ultima partita europea in casa della stagione regolare con una sconfitta per 84-94 contro il Bayern Monaco. Si trattava della 37^ giornata di Euroleague, un appuntamento che per l’Olimpia valeva più per l’orgoglio che per la classifica: la squadra milanese era già fuori dai giochi per la post season e si è presentata priva di Dunston e Flaccadori.

La partita ha seguito una curva molto accentuata: equilibrio iniziale, una fase centrale dominata dagli ospiti e una reazione finale dei padroni di casa che però non ha cambiato l’esito. L’incontro, allenato da Poeta per Milano e da Pesic per il Bayern, è stato caratterizzato da momenti di grande efficacia offensiva degli avversari e da errori che hanno impedito a Milano di chiudere il deficit rimasto aperto negli ultimi minuti.

Andamento del match e parziali

Il match si è aperto con un primo quarto equilibrato, chiuso sul 20-20. Nel secondo periodo è arrivata la frattura: un parziale che ha visto il Bayern scappare e fissare il punteggio sul 34-52 all’intervallo, confermando un parziale di 14-32 nella seconda frazione. In avvio di ripresa gli ospiti hanno toccato il massimo vantaggio, con un +25 che ha poi portato al progressivo di 55-74 alla fine del terzo quarto. L’ultimo periodo è stato appannaggio dell’Olimpia con un parziale di 29-20, capace di riavvicinare la squadra fino al -5, ma non ad agganciare definitivamente il Bayern; il punteggio progressivo finale è stato 84-94.

Dettagli statistici

Dal punto di vista delle percentuali, il Bayern ha fatto leggermente meglio dall’arco con 11/25 contro il 11/29 di Milano, mentre ai due punti la differenza è stata minima: 22/39 per il Bayern e 20/36 per l’Olimpia. Ai liberi gli ospiti hanno sfruttato di più le opportunità con 17/23 rispetto all’11/15 di Milano. I rimbalzi sono stati 36 per Milano (top Ellis con 8) e 32 per il Bayern (Dimitrijevic e Lucic 4 a testa). In termini di gioco collettivo il Bayern è stato più produttivo con 27 assist contro i 24 dell’Olimpia; tra i singoli Ellis ha distribuito 7 assist per Milano, mentre Obst ha guidato i tedeschi con 6 assist.

Protagonisti e numeri dei marcatori

Le scelte offensive delle due formazioni hanno prodotto diversi contributi: per l’EA7 Emporio Armani Milano si sono messi in evidenza Shields con 14 punti, Brooks con 13 e Ricci con 11; Booker e LeDay hanno aggiunto 10 punti ciascuno, mentre Ellis ha chiuso a 9. In panchina Mannion e Tonut non sono stati decisivi, con Tonut presente ma senza punti. Nel Bayern Monaco il miglior realizzatore è stato Obst con 19 punti, seguito da Dimitrijevic con 15 e da Gabriel, Lucic e Mike, tutti in doppia cifra (12 ciascuno). Da Silva ha contribuito con 12 punti, Jessup 7. Alcuni giocatori come Voigtmann e Rathan-Mayes non hanno inciso a livello realizzativo nella serata.

Atmosfera, reazione e momento del club

Il Forum ha vissuto momenti alterni: fischi nella fase di cedimento della squadra, poi un tentativo collettivo di spinta nella rimonta finale. La reazione milanese, in particolare con un quintetto più aggressivo e con triple decisive di Brooks e Ricci, ha riacceso la sfida ma non è stata sufficiente. Sul piano emotivo la serata ha avuto anche momenti fuori dal campo: in tribuna erano presenti figure note come Massimiliano Allegri e Andrea Bargnani, e c’è stato un episodio di festa tra il pubblico con una proposta di matrimonio che ha raccolto applausi. Presente allo stadio anche Ettore Messina, che in vari contesti ha ricordato come per il basket la partecipazione a competizioni internazionali rappresenti un obiettivo ambizioso; la sua voce è stata parte del sottofondo di una gara dal sapore di bilancio stagionale.

Fattori tecnici ed errori chiave

Gli errori che hanno pesato maggiormente sono stati le disattenzioni difensive e alcune scelte forzate in attacco nei momenti decisivi; una singola ingenuità su Brooks (fallo che ha condizionato i minuti finali) e la capacità del Bayern di sfruttare i viaggi ai liberi hanno segnato la forbice finale. Il confronto tattico ha rivelato limiti nell’organizzazione difensiva dell’Olimpia e una maggiore fluidità offensiva del Bayern nei momenti caldi.

Conseguenze e prospettive

La sconfitta rappresenta la terza consecutiva dell’Olimpia in Euroleague e la ventesima su 37 partite complessive in stagione europea, con la squadra scavalcata in classifica dal Bayern. Milano osserverà il turno di riposo nel campionato LBA del weekend e tornerà in campo per l’ultima giornata di Eurolega giovedì 16 aprile alle 20:15 al Pireo. Sul piano gestionale permangono questioni aperte legate al roster e alle voci di mercato estive: la società e lo staff tecnico avranno tempo per riflettere su scelte e cambi di rotta in vista della prossima stagione.