Lecco vince a Sesto San Giovanni: Alcione Milano ko 0-2 e aggancio in classifica

Il Lecco espugna il Breda il 11 aprile 2026: due reti e un confronto arbitrale che hanno segnato l'esito della gara

Il 11 aprile 2026 il Lecco si è imposto contro Alcione milano con un netto 0-2, risultato che ha deciso l’anticipo valido per il girone A di Serie C. La squadra ospite ha saputo capitalizzare le occasioni più nitide, mentre i padroni di casa hanno provato a reagire senza trasformare le opportunità in gol.

La partita, svoltasi allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, è stata segnata anche da un episodio tecnico-giudiziario rivisto al FVS, che ha suscitato polemiche e una sanzione in panchina.

L’avvio ha visto il Lecco trovare il vantaggio dopo pochi minuti grazie a una giocata corale che ha portato alla conclusione vincente di Duca al minuto 6; la reazione dell’Alcione è stata immediata e pericolosa, con una punizione di Pitou neutralizzata dall’ottimo intervento di Furlan. Nel corso della prima frazione non sono mancati altri spunti, tra cui una grande occasione per Bright e un tiro dalla distanza di Kritta che ha impegnato il portiere avversario, e poi l’episodio discussissimo prima dell’intervallo oggetto di revisione.

La ripresa e il raddoppio che chiude il match

La ripresa ha mantenuto alta l’intensità: l’Alcione Milano ha tentato subito di riversarsi in avanti per riequilibrare, con un tiro da fuori di Plescia che non ha impensierito Furlan. La svolta è arrivata al 28′ della ripresa, quando un traversone dalla sinistra del Lecco è stato involontariamente deviato e terminato sui piedi di Bonaiti, che ha segnato il raddoppio: un gol che ha messo in ghiaccio la partita. Nei minuti finali gli arancio hanno provato a ridurre lo svantaggio con qualche palla inattiva e tiri dalla distanza, ma la retroguardia ospite ha mantenuto ordine fino al triplice fischio.

Fasi decisive e opportunità mancate

Nel corso della gara sono emerse differenze nel saper finalizzare: il Lecco ha sfruttato le due occasioni più limpide mentre l’Alcione ha creato per lo più da situazioni sporadiche e pericolose punizioni. Tra i momenti chiave va segnalata la parata di Furlan su punizione di Pitou e la chance fallita da Bright, fermatosi sul più bello dopo aver recuperato palla nel cuore dell’azione. La concretezza ospite si è rivelata determinante per trasformare il possesso in risultato, un aspetto particolarmente rilevante in una gara d’alta classifica come questa.

Arbitraggi, moviola e contese

L’episodio che ha infiammato la panchina e la tribuna è avvenuto a dieci minuti dall’intervallo, quando un contrasto in uscita ha visto coinvolti Urso e il portiere avversario: dopo la chiamata al FVS l’arbitro Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore ha confermato il fallo sul guardiano di casa, con la conseguente espulsione del vice allenatore Giubilini dalla panchina ospite. L’intervento del VAR ha confermato la valutazione dell’arbitro al centro del campo, mentre nel corso della gara sono fioccati alcuni cartellini che hanno inciso sulle scelte tattiche delle due squadre.

Impatto delle decisioni sulla dinamica di gioco

La conferma del direttore di gara ha inciso sulla gestione emotiva del confronto: l’Alcione è tornato in campo con maggiore determinazione ma senza trovare la giusta precisione sottoporta, mentre il Lecco ha saputo sfruttare gli spazi concessi in ripartenza. Le scelte arbitrali, insieme alla solidità difensiva ospite, hanno contribuito a limitare l’assalto finale degli arancio e a preservare lo 0-2 fino alla fine.

Formazioni, tabellino e numeri essenziali

Schieramenti e cambi hanno raccontato una partita preparata: l’Alcione Milano è scesa in campo con un 4-3-2-1 affidando la porta ad Agazzi, mentre il Lecco ha optato per un 3-4-1-2 con Furlan tra i pali. Le reti sono state firmate da Duca (6′) e Bonaiti (28′ st). L’arbitro è stato Fabio Rosario Luongo; tra gli assistenti figuravano Merciari e Manzini, con Antonicelli come operatore del FVS. Le sostituzioni hanno cercato di modificare l’equilibrio tattico ma non hanno ribaltato l’esito del match.

Conseguenze in classifica e prospettive immediate

Il successo porta il Lecco a raggiungere quota 63 punti, agganciando momentaneamente l’Union Brescia in una corsa che vira verso la fase decisiva del campionato; la posizione in classifica ora aumenta pressione e aspettative. Per l’Alcione Milano, che nello stesso periodo ha subito la prima sconfitta casalinga del 2026 allo Stadio Breda, la necessità è ritrovare continuità per non farsi raggiungere dalla concorrenza diretta, con Inter U23 e Lumezzane pronte a insidiare la classifica.