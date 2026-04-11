Lecco corsaro a Sesto: Duca e Bonaiti decidono l’anticipo

Il Lecco espugna il campo dell’Alcione 0-2 grazie a Duca e a un gol emozionale di Bonaiti, partita decisa dalla compattezza bluceleste e segnata da alcuni episodi di tensione

Il Lecco si impone 0-2 sul terreno dell’Alcione Milano nell’anticipo della giornata, ottenendo un successo importante che rinforza la posizione nella classifica del girone. La partita, giocata con clima fresco e terreno in condizioni accettabili, ha visto i blucelesti passare in vantaggio nella prima frazione con un guizzo di Duca e chiudere i conti nella ripresa con Bonaiti, entrato dalla panchina.

L’esito del match ha un sapore tanto sportivo quanto umano: al netto di un’Alcione volenterosa ma meno incisiva rispetto ad altre uscite, la compattezza e la concretezza della squadra guidata da Federico Valente sono state decisive. In tribuna erano presenti personalità istituzionali e sportive, mentre sul campo non sono mancati momenti di tensione e discussione arbitrale che hanno influenzato l’andamento emotivo dell’incontro.

La cronaca essenziale della partita

Nei primi minuti il confronto è stato di studio, poi al 6’ del primo tempo un cross di Rizzo ha trovato la pronta girata al volo di Duca, che ha battuto il portiere avversario e ha sbloccato l’incontro. L’Alcione ha risposto con iniziative offensive, compresa una punizione pericolosa al 8’ respinta da Furlan, ma ha faticato a mantenere lucidità negli ultimi metri. Nel corso della prima frazione si è registrato un episodio molto discusso in area: un’uscita del portiere e un contatto con un attaccante hanno portato a una decisione arbitrale che ha fatto discutere, confermata anche dopo revisione video. Il confronto è rimasto teso fino all’intervallo, con le due squadre che sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Momenti chiave e numeri

La ripresa ha visto il Lecco prendere più campo, sfruttando energie e maggiore equilibrio: al 19’ della ripresa sono avvenuti cambi importanti, tra cui l’ingresso di Bonaiti e di Parker tra gli ospiti, mosse che hanno dato nuova linfa. Il raddoppio è arrivato al 28’ della ripresa con un tap-in sul secondo palo firmato da Bonaiti su assist di Kritta; gol simbolico e carico di significato, considerando il passato del giocatore. Durante la partita l’arbitro Rosario Luongo ha estratto alcuni cartellini, mentre la direzione ha gestito momenti di tensione che hanno portato anche all’allontanamento del vice allenatore avversario. Al fischio finale il tabellino segnava: Alcione 0 – Lecco 2, con recuperi che hanno allungato i minuti di gioco.

I protagonisti in campo

La prova collettiva del Lecco è stata accompagnata da spunti individuali: Duca ha fatto la differenza con qualità e letture, mentre Furlan ha offerto parate di rilievo che hanno mantenuto inviolata la porta ospite nei momenti complicati. Bonaiti, subentrato a partita in corso, ha dimostrato prontezza e spirito di adattamento occupando una posizione non naturale e trovando comunque il gol. Tra i padroni di casa si sono distinti episodi di generosità, ma anche imprecisioni in uscita e qualche errore difensivo che hanno agevolato la gestione del vantaggio da parte degli ospiti.

Le scelte tattiche e le alternative

I due allenatori hanno presentato moduli differenti: l’Alcione con un 4-3-2-1, il Lecco con un 3-4-2-1. Le sostituzioni sono state decisive nel cambiare ritmo: la scelta di Valente di inserire elementi freschi ha contribuito a mantenere pressione e controllo sulla partita. Dall’altra parte Cusatis ha riconosciuto scelte tattiche da rivedere, sottolineando come alcuni aggiustamenti non abbiano prodotto gli effetti sperati. L’equilibrio tra spinta offensiva e attenzione difensiva è rimasto il filo conduttore per entrambe le formazioni.

Impatto sul campionato e note di contorno

Il successo esterno rilancia il Lecco nella corsa per le posizioni alte: il risultato consente ai blucelesti di consolidare il piazzamento e di guardare con fiducia alle prossime partite decisive della stagione regolare. L’Alcione, pur mostrando carattere, deve ritrovare continuità per non perdere terreno nella competizione per i play-off. Sul fronte degli aspetti extra-sportivi, la partita è stata caratterizzata dalla presenza del ministro dello Sport e del designatore arbitrale, e dall’omaggio a un ex calciatore premiato durante l’intervallo; elementi che hanno aggiunto una cornice particolare a una serata già ricca di spunti.

Riflessioni finali

La vittoria del Lecco nasce dalla combinazione di organizzazione, efficacia nelle ripartenze e gestione dei momenti chiave, mentre per l’Alcione restano da limare i dettagli che hanno inciso sul risultato. In prospettiva, la prova dei blucelesti mostra una squadra pronta ad affrontare la parte finale della stagione con concretezza, sostenuta da una tifoseria numerosa e calorosa che ha seguito la squadra anche in trasferta.