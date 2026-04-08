Aba Legnano vince il Trofeo Garbosi: successo dell’under 13 contro Virtus Bologna

Aba Legnano conquista il Trofeo Garbosi con la formazione U13 (annata 2013): percorso impeccabile, sfide intense e premi per i protagonisti

Il Trofeo Garbosi, giunto alla sua 48sima edizione, ha incoronato campione la formazione ABA Legnano nella categoria U13 (annata 2013) al termine di un torneo giocato all’Itelyum Arena di Varese. La manifestazione, storica appuntamento del basket giovanile lombardo, ha unito squadre locali e internazionali offrendo partite ad alto tasso tecnico; per ABA è stato un weekend che ha confermato solidità collettiva e capacità di gestione delle fasi decisive.

La squadra ha mostrato equilibrio tra velocità e concretezza offensiva, con una rotazione che ha coinvolto l’intero gruppo. Il nuovo titolo va ad aggiungersi ai precedenti successi del club nella competizione, consolidando la tradizione e mettendo in luce nomi che si sono distinti sia per continuità di rendimento sia per momenti di leadership individuale.

Il cammino nel torneo

Fin dal girone iniziale ABA ha imposto il proprio ritmo: due vittorie nette contro avversari di livello hanno permesso alla squadra di chiudere al primo posto nel mini-girone. In queste gare si è vista una formula di gioco chiara, basata su transizioni rapide e su una difesa aggressiva che ha creato spazi per gli esterni e opportunità sotto canestro. Il lavoro di staff tecnico e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco sono stati elementi decisivi per superare il primo scoglio e affrontare la fase a eliminazione diretta con fiducia.

Partite del girone e schema tattico

Nelle sfide iniziali, ABA ha segnato punteggi elevati che hanno evidenziato un attacco fluido: le cifre testimoniano una padronanza offensiva e una profondità della rosa. Il gruppo ha sfruttato sia il tiro da fuori che penetrazioni coordinate, alternando contropiede e soluzioni costruite. L’approccio dei tecnici ha privilegiato la circolazione di palla e la pressione difensiva per creare rimbalzi offensivi e seconde opportunità, dimostrando come il concetto di squadra fosse prioritario rispetto alle individualità.

La fase ad eliminazione diretta

Superata la fase a gruppi, ABA ha affrontato avversari con profili internazionali e nazionali, tra cui la presenza del Team Ohio, squadra nota per aver avuto tra i suoi atleti figure come LeBron James, Chris Quinn e Kosta Koufos in passato. La partita contro il Team Ohio è stata veloce e tecnica, ma ABA ha saputo controllare intensità e ritmo, ottenendo una vittoria netta che ha permesso di guardare oltre con concretezza e senza cali di concentrazione.

Quarti e semifinale: confronto con formazioni di qualità

Nei quarti di finale ABA ha imposto il proprio gioco con efficacia difensiva e scelte offensive corali. In semifinale la classica rivalità regionale contro Olimpia Milano ha offerto uno scontro equilibrato, risolto soltanto negli ultimi minuti: la capacità di mantenere freddezza nei momenti decisivi e di sfruttare le rotazioni è stata fondamentale per il successo per 70-67, che ha spalancato le porte della finale contro la capolista imbattuta del torneo.

La finale e i protagonisti

La finale contro Virtus Bologna si è caratterizzata per intensità e cambi di ritmo: ABA ha progressivamente accumulato vantaggio fino al risultato conclusivo di 95-80. Questa vittoria segna il quarto alloro del club al Trofeo Garbosi, dopo i trionfi legati alle annate 1998 (due volte) e 2000, confermando una continuità storica nella manifestazione. Sul piano individuale, riconoscimenti e statistiche hanno premiato chi ha saputo incidere in momenti chiave.

Riconoscimenti e prospettive

Tra i premi, l’inserimento di Andrea Varrà nel quintetto ideale del torneo e la presenza di Etan Mirante tra i migliori marcatori hanno sintetizzato l’equilibrio tra talento e lavoro di squadra. Questi riconoscimenti non solo celebrano la performance nel torneo, ma indicano anche potenziali riferimenti per il proseguo della stagione: il gruppo tornerà a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo del successo pasquale in risultati duraturi.