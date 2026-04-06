Inter travolge la Roma e avvicina lo scudetto

Inter risponde con autorità e mette pressione a Napoli e Milan dopo il netto 5-2 sulla Roma, grazie a una prestazione offensiva e a segnali tattici chiari

Al termine di una serata fondamentale per la corsa al titolo, l’Inter ha offerto una prestazione netta e convincente a San Siro, superando la Roma per 5-2. Il risultato, maturato tra lampi individuali e una solidità collettiva rinnovata, ha rimesso in luce la capacità della squadra di reagire alle pause di rendimento e di amministrare la pressione nella fase finale del campionato, con riflessi diretti sulla classifica.

La partita, giocata il 5 aprile 2026, si è trasformata rapidamente in un’esibizione offensiva: l’azione d’apertura ha dato il tono, mentre la ripresa ha visto l’Inter dilagare. In questo articolo ricostruiamo i momenti salienti, analizziamo le conseguenze per la corsa scudetto e offriamo osservazioni tecniche su come la squadra abbia ritrovato il passo giusto.

La cronaca essenziale della partita

La gara si è sbloccata immediatamente con un’azione manovrata che ha visto protagonisti Thuram e Lautaro: il filtrante ha permesso all’attaccante di segnare dopo pochi secondi, un avvio che ha inciso psicologicamente sul match. La Roma ha saputo reagire e al 40′ ha pareggiato grazie a un colpo di testa di Mancini su cross di Rensch, ma prima dell’intervallo è arrivata la risposta nerazzurra: un calcio piazzato da distanza notevole di Calhanoglu che si è infilato sotto la traversa, riportando l’Inter avanti.

Ripresa: l’allungo decisivo

Nella seconda frazione la squadra di Chivu ha rotto gli argini. Al 52′ Lautaro ha firmato la sua doppietta, ancora su assist di Thuram, a conferma dell’intesa tra i due. Pochi minuti dopo lo stesso Thuram ha sfruttato un corner per segnare di testa il 4-1, mentre la rete successiva è arrivata da una giocata dentro l’area di Barella. La Roma ha accorciato con Pellegrini, ma la serata nerazzurra era ormai consolidata.

Analisi tecnica e lettura tattica

L’Inter ha mostrato una notevole capacità di cambiare marcia: l’uso delle fasce, la circolazione rapida e l’equilibrio tra le coppie offensive hanno creato spazi per le incursioni. Il duo Thu-La (Thuram e Lautaro) è tornato a funzionare, con movimenti sincronizzati che hanno messo in crisi la linea difensiva avversaria. La gestione delle transizioni e la precisione nei cross dai calci piazzati sono stati fattori chiave; il gol di testa di Thuram su corner ne è la prova. Dal punto di vista difensivo, nonostante le due reti subite, la reazione collettiva dopo il pareggio della Roma è stata concreta e determinante.

Aspetti individuali e rientri

La restituzione di protagonismo di Lautaro, reduce da un problema di polpaccio che lo aveva tenuto fuori dalla partita di Bodø del 18 febbraio, è stata determinante: la velocità d’esecuzione e la capacità di finalizzare hanno riacceso la squadra. Anche la prestazione di giocatori come Calhanoglu e Barella ha fornito la giusta densità tecnica in fase d’attacco, consentendo di mantenere pressione alta e di capitalizzare sulle occasioni create.

Conseguenze in classifica e prospettive

Il successo porta l’Inter a quota 72 punti, allungando la forbice rispetto agli inseguitori: un vantaggio di +9 sul Milan e di +10 sul Napoli. Numeri che assumono valore strategico nella lettura del calendario, visto che la tensione tra le contendenti si riflette partita dopo partita. Questo risultato non chiude la stagione, ma fornisce un importante margine psicologico e materiale in vista degli scontri diretti ancora da disputare.

Il contesto della corsa al titolo

Con Milan e Napoli costrette a rispondere, la vittoria dell’Inter impone agli avversari ritmi elevati nelle settimane successive: la pressione aumenta e gli errori possono avere conseguenze immediate. Per la Roma, invece, la sconfitta rappresenta la necessità di ritrovare solidità difensiva e continuità di risultati se vuole consolidare la propria posizione nella zona alta della classifica.

Conclusione: che lettura fare di questa serata

La notte di San Siro è stata la conferma che l’Inter sa reagire nei momenti chiave e che, quando l’attacco gira, la squadra diventa difficile da contenere. Si è trattato di una prova di forza che combina qualità individuale e organizzazione collettiva, con effetti immediati sulla corsa allo scudetto. Resta il lavoro da fare per mantenere il rendimento, ma la vittoria del 5-2 è un chiaro segnale: la squadra è pronta a giocarsi il titolo fino alla fine.