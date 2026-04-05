Reggio Emilia in grande forma sfida l’Olimpia Milano al Unipol Forum

La partita mette di fronte la squadra in serie positiva e l’Olimpia chiamata a rispondere: indisponibilità, rientri e statistiche che possono decidere l’esito

La domenica di Pasqua si accende all’Unipol Forum con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Una Hotels Reggio Emilia. L’appuntamento, fissato per le ore 17:00, mette di fronte due realtà con storie recenti differenti: Milano che deve ritrovare continuità e Reggio Emilia che arriva con una striscia impressionante di risultati.

In questa cornice, è importante sottolineare l’importanza della forma fisica dei giocatori e la gestione delle rotazioni da parte degli allenatori, fattori che potrebbero orientare il verdetto finale.

Dal punto di vista mediatico, la partita sarà trasmessa in diretta su LBA TV e avrà copertura radiofonica e servizi sulle emittenti locali; per i tifosi è un’occasione per misurare la consistenza di entrambe le rose in vista delle fasi decisive del campionato. Tra gli elementi da monitorare ci sono le condizioni di Stephen Brown, indisponibile per un infortunio, e il rientro atteso di Kwan Cheatham, che può dare opzioni offensive aggiuntive. Inoltre, Reggio Emilia può vantare riconoscimenti recenti individuali: Troy Caupain è stato premiato come MVP del mese e Riccardo Rossato come miglior difensore.

Lo stato di forma di Reggio Emilia

La squadra di Dimitris Priftis è attualmente tra le più in forma del campionato: ha collezionato sei vittorie consecutive e otto successi nelle ultime nove gare, recuperando posizioni in classifica fino al sesto posto e al 50% di successi stagionali. Questa striscia comprende affermazioni importanti su campi ostici come Venezia e Brescia e una netta vittoria casalinga contro la Virtus Bologna; nelle ultime due trasferte la squadra ha segnato complessivamente 203 punti, sintomo di un equilibrio tra ritmo offensivo e solidità difensiva. La forza del gruppo si vede anche nella profondità: Priftis può ruotare fino a undici elementi mantenendo intensità e coesione.

Le certezze nel quintetto e la rotazione

Tra i punti fermi ci sono il playmaker Troy Caupain, riferimento offensivo con medie di 15.2 punti e 5.8 assist, e l’ala Tomas Woldetensae, efficace dall’arco con il 38.1% e utilizzato spesso come arma tattica nel ruolo di ala piccola. La batteria di esterni comprende il veterano Jaylen Barford (intorno ai 15 punti di media) e giocatori versatili come Michele Vitali e Riccardo Rossato. In area, Jaime Echenique e JT Thor assicurano centimetri e percentuali efficienti nelle conclusioni ravvicinate, mentre Bryson Williams può offrire fisicità e percentuali alte da due punti.

La sfida per l’Olimpia e gli aspetti tattici

Per Milano la partita rappresenta una prova di maturità: coach e squadra devono mostrare continuità durante i 40 minuti, problema emerso nelle ultime uscite internazionali ed interne. Il tecnico avversario, Beppe Mangone, ha avvertito che sarà fondamentale alzare la pressione sugli esterni di Reggio e muovere con rapidità la palla per non cadere nella loro rete difensiva fatta di molteplici contatti e tiri contestati. L’Olimpia dovrebbe presentarsi con un roster ampio e, nonostante qualche difficoltà recente in EuroLeague, è sempre tra le candidate al titolo nazionale.

Dettagli da seguire in campo

Assenze e rientri influiranno sulle scelte: l’indisponibilità di Stephen Brown spalanca spazio a soluzioni diverse nella regia e nelle uscite palla; il ritorno di Kwan Cheatham, noto per il tiro dalla distanza, può cambiare gli equilibri offensivi di Reggio Emilia. In più, la capacità di Milano di limitare i tiri da tre e forzare palle perse sarà cruciale, dato che la formazione emiliana è tra le migliori nel non perdere palloni e nel controllare il ritmo di gioco.

Precedenti, arbitri e contesto storico

I confronti tra le due squadre hanno una lunga storia: su 75 incroci l’Olimpia ha raccolto 56 vittorie contro 19 di Reggio Emilia, con risultati nettamente a favore di Milano in casa (record 32-4). Tra gli episodi salienti ricordiamo la vittoria di Reggio Emilia nella finale di Supercoppa a Torino nel 2015, e la conseguente finale scudetto della stessa stagione, conclusasi con l’affermazione milanese in sei gare. L’incontro di Pasqua sarà diretto dagli arbitri Edoardo Gonella, Andrea Valzani e Matteo Lucotti, elementi che aggiungono frammenti di esperienza al già ricco contesto della partita.

In sintesi, la partita al Unipol Forum è un crocevia: mette di fronte una Reggio Emilia lanciata e organizzata e un’Olimpia chiamata a confermare il proprio valore. I tifosi possono seguire la diretta su LBA TV o attraverso i canali radiofonici locali; sul parquet, la combinazione tra rotazioni, percentuali al tiro e gestione dei momenti chiave deciderà la supremazia nel derby pasquale.