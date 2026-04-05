Come e dove acquistare i biglietti per il settore ospiti di Alcione-Lecco

Biglietti per il settore ospiti in vendita per la partita di venerdì 10 aprile: tutte le informazioni pratiche su canali, prezzi e scadenze

Se hai in programma di seguire la trasferta del Lecco a Sesto San Giovanni, è importante conoscere tutte le indicazioni ufficiali per entrare nel settore ospiti. La partita tra Alcione e Lecco è in calendario per venerdì 10 aprile alle 20.30 allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI) e fa parte della 36ª giornata di Serie C Sky Wifi 2026/26.

In questo articolo trovi le modalità di acquisto, il costo del biglietto e le scadenze da rispettare per non rischiare di rimanere fuori.

Le regole per l’acquisto del ticket sono chiaramente stabilite dalle società e dai canali di vendita ufficiali: per raggiungere lo stadio in tranquillità è consigliabile organizzarsi con anticipo e rispettare i termini di vendita. La soluzione più pratica è il canale digitale, ma sono previste anche le rivendite autorizzate. Ricorda che il giorno dell’incontro non sarà possibile comprare tagliandi per il settore ospiti presso i botteghini dello stadio.

Dove acquistare i biglietti

Per comprare il biglietto del settore ospiti l’unico canale online abilitato è VivaTicket, che gestisce la distribuzione ufficiale. In alternativa è possibile rivolgersi alle rivendite autorizzate indicate dal circuito di vendita; l’elenco è consultabile sempre sui canali ufficiali del club. L’utilizzo del canale digitale è consigliato per velocità e conferma immediata dell’acquisto, mentre le rivendite fisiche possono risultare comode per chi preferisce il pagamento in contanti o ha problemi con la stampa del biglietto.

Accesso al portale e scarico del titolo

Accedendo a VivaTicket è possibile completare l’operazione con pochi passaggi: selezione dell’evento, scelta del settore ospiti e pagamento. Dopo la transazione si riceverà il titolo via email o tramite l’account dedicato; è importante salvare il biglietto sul proprio smartphone o stamparlo in caso di necessità. Il sistema applica diritti di prevendita e commissioni, che si aggiungono al prezzo base indicato al momento dell’acquisto.

Rivendite fisiche

Se preferisci un punto vendita, verifica in anticipo quali sono le rivendite abilitate consultando il sito ufficiale del club o la pagina di vendita. Le rivendite possono offrire assistenza nella procedura e informazioni sulle norme d’accesso allo stadio, ma anche in questo caso il termine di vendita per i tagliandi del settore ospiti resta quello comunicato ufficialmente.

Costi e scadenze

Il prezzo indicato per il singolo biglietto del settore ospiti è di € 10,00, a cui si aggiungono i diritti di prevendita e commissioni applicati dal sistema di vendita scelto. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente fino alle 19.00 di giovedì 9 aprile 2026; oltre tale termine non sarà più possibile completare l’ordine per il settore riservato ai tifosi ospiti. È fondamentale rispettare questa scadenza per evitare inconvenienti e preventivare i tempi di spostamento verso lo Stadio “Breda”.

Indicazioni pratiche per i tifosi

Il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti direttamente alle casse dello stadio: questo significa che chi arriva senza titolo valido non potrà entrare nella zona dedicata ai tifosi ospiti. Per evitare problemi è quindi consigliato acquistare il biglietto entro il termine di vendita indicato e conservare la ricevuta digitale. Inoltre, accertati dei documenti eventualmente richiesti per l’accesso e delle normative relative a sicurezza e controlli all’ingresso.

Consigli logistici

Organizza il viaggio con margine di anticipo, considerando i tempi per i controlli d’ingresso e le eventuali limitazioni alla circolazione nei pressi dello stadio. Porta con te il biglietto in formato digitale o cartaceo e, se necessario, la documentazione che attesti l’identità. Ricorda che lo Stadio “Breda” è a Sesto San Giovanni (MI): pianificare il percorso aiuterà a ridurre stress e attese prima dell’incontro.

Dove trovare informazioni ufficiali

Per qualsiasi aggiornamento su orari, prezzi e punti vendita consulta le pagine ufficiali dedicate dell’organizzazione del Lecco o del circuito di vendita VivaTicket. Le comunicazioni ufficiali sono la fonte più sicura per chiarire dubbi su disponibilità, rimborsi o variazioni dell’evento; evita acquisti da canali non autorizzati per non incorrere in disservizi.