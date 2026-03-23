Basket e MotoGp: cosa è successo a Milano, Reggio Emilia e a Goiania

Il racconto di una domenica intensa: la festa del ritorno dell'Olimpia Milano al Forum, il colpo della Reggiana sul leader Virtus e tutte le indicazioni per vedere il Gp del Brasile

La domenica sportiva ha regalato momenti diversi ma ugualmente significativi: dal ritorno trionfale dell’Olimpia Milano al Forum alle sorprese del campionato di Serie A, fino all’attesa per il Gp del Brasile di MotoGp e le sue modalità di trasmissione.

In questo pezzo ricostruiamo i fatti principali, evidenziando i giocatori chiave, le dinamiche delle partite e le informazioni pratiche per seguire la gara motociclistica in diretta e in streaming.

L’approccio qui è doppio: da un lato l’analisi delle prestazioni sul parquet con numeri e svolte decisive; dall’altro, la guida rapida per gli appassionati che non vogliono perdersi il weekend sulla pista di Goiania. Troverete inoltre brevi profili delle prove individuali che hanno inciso sui risultati e i riferimenti per la programmazione televisiva.

Olimpia Milano: ritorno al Forum e risposta dopo le sconfitte

La squadra guidata da Peppe Poeta ha celebrato un pomeriggio importante: il successo per 99-87 contro la Dinamo Sassari nella 23esima giornata ha coinciso con il ritorno al Forum di Assago dopo mesi passati all’Allianz Cloud. La serata assumeva anche un valore simbolico per il club che ha festeggiato i 90 anni, con la presenza di leggende come Dino Meneghin, Sandro Gamba, Dan Peterson e Arthur Kenney. Sul piano tattico Milano ha sofferto l’avvio, chiudendo il primo quarto sotto 27-22, ma ha cambiato passo nel secondo periodo grazie ai canestri di capitan Ricci e di Brooks, costruendo un parziale di 33-16 che ha ribaltato il match e portato il +12 all’intervallo (55-43).

Protagonisti e statistiche

Nel finale la Dinamo ha provato a rientrare e ha toccato il -8 sul 91-83, ma non è bastato per riaprire la partita. Milano ha chiuso con sei giocatori in doppia cifra: sugli scudi LeDay con 16 punti e Nebo con 15, mentre Brooks ha aggiunto 13 punti con 3 triple. Per Sassari si è distinto Daryl Macon con 23 punti e 5 assist. Il successo permette ai biancorossi di mantenere il terzo posto in classifica con 32 punti e di affrontare la settimana cruciale di Eurolega, con l’impegno in trasferta contro il Monaco martedì alle 19 e il derby con la Virtus Bologna giovedì alle 20.30 al Forum, entrambi appuntamenti trasmessi in diretta su Sky Sport. Questi impegni rappresentano l’occasione per tentare la qualificazione al Play-In europeo.

Reggio Emilia sorprende la Virtus Bologna

Al PalaBigi è arrivato un risultato a sorpresa: la Unahotels Reggio Emilia ha fermato la capolista Virtus Bologna con un netto 84-70 nella stessa 23esima giornata. I bianconeri, reduci da una sconfitta in Eurolega, si sono presentati ancora privi di Vildoza e Pajola; nonostante un buon primo quarto, la Virtus non è riuscita a reggere la reazione degli avversari nel secondo periodo, quando Reggio Emilia ha piazzato un break di 13-2 che ha cambiato l’inerzia del match.

Come si è sviluppata la partita

La tripla allo scadere del primo tempo di Caupain ha fissato il punteggio sul 45-37 all’intervallo, e nel terzo periodo la Reggiana ha allungato ulteriormente toccando il +20 sul 69-49. Da quel momento la squadra di casa ha amministrato fino al traguardo, con cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 15 punti di Echenique e i 14 di Barford. Per la Virtus, nonostante la sconfitta, sono arrivati 17 punti da Edwards, 13 da Morgan e 12 da Alston; il club resta comunque al comando della classifica con 36 punti, a +2 su Brescia.

Gp del Brasile: previsioni, protagonisti e come seguirlo

Il circus della MotoGp approda in Brasile, sul circuito di Goiania, per il secondo appuntamento stagionale dopo la gara inaugurale in Thailandia. Tra i nomi caldi ci sono Marco Bezzecchi, intenzionato a raddoppiare dopo il successo iniziale, Fabio Di Giannantonio in pole position e Marc Marquez, motivato a cercare il riscatto nella Sprint Race. L’incognita meteo con la possibile pioggia aggiunge ulteriore imprevedibilità e la certezza che non ci sia un favorito netto.

Orari e copertura tv e streaming

La programmazione della domenica prevede la Moto3 alle ore 16:00, la Moto2 alle 17:15 e la MotoGp alle 19:00. La diretta sarà disponibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), con la trasmissione in chiaro su TV8 (in differita alle 21:30). Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi tramite Sky Go e Now, oppure seguire la diretta gratuita su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. La telecronaca sarà guidata da Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini.

Questa sintesi mette in fila tre fili che hanno unito il weekend: la celebrazione e la reazione dell’Olimpia Milano, il colpo di scena al PalaBigi e l’attesa per le gare a due ruote in Brasile. Ogni evento offre spunti diversi per tifosi e appassionati, dal valore storico e simbolico delle partite di basket fino all’aspetto pratico della visione televisiva e digitale del motomondiale.