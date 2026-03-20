Sfida al Forum: Dinamo Sassari cerca il colpo contro Olimpia Milano

Dinamo Sassari si prepara a scendere in campo al Forum di Assago per affrontare Olimpia Milano in un match carico di significato

La Dinamo Banco di Sardegna torna a misurarsi su uno dei palcoscenici più importanti del basket italiano: il Forum di Assago. Domenica, con la palla a due fissata alle 16, i biancoblù affronteranno l’EA7 Emporio Armani Milano, formazione che vivrà una giornata particolare per le celebrazioni dei 90 anni del club.

Per la squadra sassarese si tratta di un impegno non banale: oltre al valore simbolico dell’evento, i due punti in palio possono pesare nella corsa al termine della regular season.

Il contesto tecnico non è meno rilevante: coach Veljko Mrsic ha più volte sottolineato la necessità di mantenere concentrazione e intensità per tutta la durata dell’incontro. Dopo settimane con rotazioni variabili e qualche infortunio, la squadra prova a ritrovare continuità, e il rientro in gruppo di giocatori come Carlos Marshall aumenta le opzioni a disposizione. Il messaggio dello staff è chiaro: bisogna giocare la miglior partita possibile per avere chance contro un avversario di alto livello.

L’avversario: ruolo in campionato e organico

L’Olimpia Milano occupa attualmente il quarto posto in classifica nella Serie A con un bilancio favorevole, riflesso della qualità del suo roster. La formazione milanese è reduce da una battuta d’arresto contro la Virtus Bologna, che ha interrotto una striscia positiva di risultati. Nello stesso periodo l’Olimpia ha però conquistato la Coppa Italia (trofeo vinto il 22 febbraio contro la Bertram Tortona), dimostrando la capacità di affrontare i momenti importanti della stagione.

I riferimenti statistici e i giocatori chiave

Nei numeri e nei nomi sono racchiuse molte delle insidie per la Dinamo: la guardia americana Armoni Brooks è il miglior realizzatore con oltre 17 punti di media, mentre il veterano Shavon Shields contribuisce con circa 13,1 punti a partita. Sull’ala è importante il contributo di Zach LeDay (12,1 punti di media), mentre il ritorno a pieno regime del pivot Josh Nebo porta esplosività vicino al ferro (9,8 punti e 6,7 rimbalzi). Completano il quadro giocatori di esperienza come Devin Booker, Nico Mannion, Marko Guduric e Leandro Bolmaro, oltre ai dinamici esterni Stefano Tonut e Pippo Ricci. Il giovane Quinn Ellis sta confermando una crescita costante nelle statistiche: circa 7,5 punti, 4,3 rimbalzi e 3,8 assist a partita.

Precedenti, ex e riferimenti storici

Il confronto diretto tra le due società è ricco di storia: quella in programma sarà la sessantaseiesima sfida, con l’Olimpia avanti 45-20 nei precedenti. Il match d’andata, disputato lo scorso 19 ottobre al PalaSerradimigni, vide Milano imporsi per 76-72 dopo un primo tempo favorevole alla Dinamo (42-34 all’intervallo). In quella gara il miglior realizzatore fu Devin Booker con 19 punti, mentre per la Dinamo spiccarono i 16 punti e 6 assist di Desure Buie.

L’ex e il legame con la Dinamo

Tra i nomi che intrecciano le due realtà figura Ousmane Diop, ex giocatore della Dinamo: ha vestito la maglia sassarese dalla stagione 2018/19 alla 2026/24, totalizzando 107 partite di Serie A, 847 punti e 443 rimbalzi. La presenza di transiti come questo aggiunge un elemento emotivo alla partita, soprattutto per i tifosi e per i compagni che lo hanno visto crescere.

La visione tecnica e le dichiarazioni

Il tecnico Veljko Mrsic ha richiamato l’attenzione sul fattore mentale e sull’importanza di non sottovalutare l’avversario, pur riconoscendone il valore e l’impegno internazionale, compresa l’imminente partita di Eurolega contro il Fenerbahce. Il suo discorso si è concentrato su due priorità: mantenere alta la concentrazione e sfruttare la profondità della rosa per gestire le rotazioni; la filosofia rimane quella di utilizzare fino a dieci giocatori per distribuire energie e responsabilità.

Il ruolo di Carlos Marshall

Il giovane Carlos Marshall, rientrato recentemente dopo l’infortunio, ha descritto il suo percorso di recupero e miglioramento: lavora con lo staff su aspetti specifici del suo gioco e si dichiara fiducioso nella propria crescita. La sua capacità di contribuire in termini di intensità difensiva e creatività offensiva può risultare determinante per le ambizioni della Dinamo nelle prossime settimane.

Dettagli pratici: arbitri e trasmissione

Per chi seguirà la partita, gli arbitri designati sono Mark Bartoli, Martino Galasso e Gabriele Bettini. La gara sarà trasmessa in live streaming su LBA TV e su Sky Sport Basket, con possibilità di visione anche in chiaro su Cielo. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili durante la trasmissione “Quelli che la Dinamo” su Dinamo TV, utile per chi desidera approfondimenti e commenti post partita.

La posta in palio è chiara: per la Dinamo si tratta di dimostrare maturità e migliorare rispetto alle ultime uscite, mentre per l’Olimpia sarà l’occasione per celebrare il proprio passato senza rinunciare a ottenere un risultato sul campo. L’appuntamento è dunque carico di significato sia dal punto di vista sportivo che emotivo.

Sassari, 20 marzo 2026