Il marketing esperienziale di ByteDance durante le Olimpiadi invernali a Milano

Un esperimento di marketing che porta le Olimpiadi fuori dalle arene e le integra nella routine cittadina con attività al Duomo e contenuti su Douyin

Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, le luci non risplendono solo sugli impianti sportivi: alcune iniziative cercano di trasferire lo slancio olimpico nella città. La campagna When Snow Falls in Milan, sviluppata dal motore di marketing di ByteDance, è pensata per connettere pubblico e brand al di fuori delle piste.

In questo approccio la neve diventa pretesto per creare incontri quotidiani e conversazioni digitali, mentre piattaforme come Oceanengine e Douyin alimentano la diffusione di contenuti. L’obiettivo è semplice: trasformare lo sport in esperienza urbana e non limitarlo al consumo televisivo.

Il progetto sfrutta un concetto di marketing esperienziale che mette in rilievo il gesto più che il podio. Tra installazioni, performance e micro-attività, i brand partecipanti raggiungono le persone nel loro habitat quotidiano. Marchi come WATERCOME, Judydoll e INTO YOU non sfilano semplicemente come sponsor, ma entrano nella narrazione della città, affiancando momenti di gioco, cura del corpo e convivialità. Questa strategia vuole dimostrare che il legame con il pubblico si costruisce meglio quando il marketing smette di essere solo visibilità e diventa esperienza condivisa.

Dal guardare al partecipare

Al centro dell’idea c’è una svolta culturale: l’audience non si limita più a osservare eventi, vuole agirli. Su Oceanengine sono emersi segnali chiari: gli utenti preferiscono contenuti che mostrano il movimento quotidiano, le gite notturne e i piccoli gesti sportivi nella città. Da questo insight nasce un approccio che privilegia micro-narrazioni capaci di inserirsi nelle storie personali. I cortometraggi emozionali prodotti per la campagna mostrano soggetti che si muovono, che sfidano se stessi o che semplicemente si concedono una parentesi attiva, trasformando il contesto olimpico in un palcoscenico diffuso.

Il messaggio comunicativo

La comunicazione insiste su un’idea chiave: la pratica fisica come parte della vita. Questo viene espresso attraverso un linguaggio visuale e sonoro studiato per risuonare con i giovani: colori vividi definiti come ‘dopamine’, ritmi serrati e contenuti condivisibili. L’hashtag di riferimento su Douyin invita gli utenti a pubblicare i propri momenti attivi, creando una narrazione collettiva che affianca la cronaca sportiva ufficiale. In questo modo, la campagna prova che l’engagement si costruisce quando il pubblico è protagonista, non semplice spettatore.

La strada del dopamina: esperienze urbane al Duomo

Nel cuore della città è nata una sorta di percorso esperienziale pensato per sorprendere i passanti. La cosiddetta Dopamine Street intorno al Duomo è stata progettata come uno spazio di sperimentazione: mappe interattive, micro-attività fisiche e performance urbane si sono alternate per trasformare la piazza in un laboratorio di partecipazione. Tra il 7 e il 9 febbraio il programma ha ospitato momenti con creator internazionali e la presenza della campionessa Wang Meng, che ha contribuito a legare l’evento a un racconto transnazionale tra Oriente e Occidente.

Brand come ospiti della città

In questa cornice i marchi non hanno imposto messaggi tradizionali, ma hanno costruito piccoli rituali: Judydoll ha portato installazioni colorate che dialogavano con l’architettura floreale, INTO YOU ha attivato punti di ristorazione che raccontavano emozioni attraverso il cibo, mentre WATERCOME ha proposto esperienze legate alla cura personale. L’effetto è stato quello di trasformare il branding in una presenza culturale e non semplicemente pubblicitaria, favorendo interazioni spontanee e contenuti condivisibili sui social.

Oltre l’evento: lasciare tracce che durano

La campagna non si esaurisce con le giornate in piazza: l’intenzione è proseguire la conversazione in forma poetica e funzionale. Tre linee tematiche sono state utilizzate per dare respiro all’azione: il ritmo fisico del gesto, l’armonia tra culture diverse e la memorizzazione emotiva degli eventi. Questi elementi sono stati declinati in contenuti digitali che riprendono le attività urbane e le trasformano in racconti accessibili anche a chi non ha partecipato di persona. In sintesi, l’operazione mira a integrare il fenomeno olimpico nella vita quotidiana, creando una cultura condivisa attorno al movimento.

Il modello proposto da When Snow Falls in Milan indica una via alternativa per il marketing sportivo: meno pubblicità diretta e più esperienze che tocchino la routine delle persone. Attraverso la sinergia tra presenza fisica e amplificazione digitale, piattaforme come Douyin e Oceanengine dimostrano come sia possibile trasformare l’interesse per le Olimpiadi in partecipazione reale. Quando lo spettacolo finisce, resta la possibilità di continuare a muoversi: è lì che il valore del progetto trova la sua misura.