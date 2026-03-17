Virtus vince il derby d’Italia 104-94 e festeggia una prova di carattere

La Virtus Olidata Bologna conquista il derby d'Italia 104-94 grazie a un duo in grande forma e a una prova collettiva che conferma ambizioni di vertice

L’atmosfera all’Arena era caldissima quando la Virtus Olidata Bologna ha ottenuto una vittoria di carattere sull’EA7 Emporio Armani Olimpia milano, chiudendo sul 104-94. La serata è stata dominata da due protagonisti: Alston e Ty-Shon Edwards, capaci di accendere il match per tutti e quaranta i minuti.

La prestazione ha combinato efficacia offensiva e solidità difensiva, con momenti di intensità che hanno spezzato i tentativi di rimonta avversaria.

Oltre al valore della vittoria, la partita ha avuto anche un risvolto di conteggio: la Virtus ha centrato un successo importante ma non è riuscita a ribaltare del tutto la differenza canestri accumulata all’andata, mancando per un punto il traguardo necessario. Nonostante questo dettaglio numerico, la sensazione per i tifosi è stata di festa e di conferma sulle ambizioni della squadra nella corsa ai piani alti della classifica.

Il racconto della partita

Il match è decollato subito con uno scatto bianconero: in avvio Alston e Niang hanno spinto in transizione e la Virtus ha preso il comando grazie anche all’apporto dalla panchina, con Ferrari autore di punti pesanti e Morgan capace di accelerare il gioco. Milano ha provato a tenere la barra dritta con la fisicità di Nebo e Shields, ma il primo periodo si è chiuso con un segnale netto: un incredibile buzzer-beater di Ty-Shon Edwards per il 30-22 che ha fatto esplodere il palazzetto.

Secondo quarto e controllo del ritmo

Nel secondo periodo la reazione milanese è arrivata soprattutto dall’arco, con le triple di Ricci che hanno fruttato diversi punti (19 alla fine per lui). Tuttavia la Virtus ha mostrato più soluzioni: Diarra ha imposto la presenza nell’area con stoppate e canestri importanti, mentre Jallow ha recuperato palloni che si sono trasformati in contropiedi letali affidati a Edwards. All’intervallo lungo il tabellone segnava 54-45 per i padroni di casa, che avevano il controllo del ritmo e della partita.

La ripresa: rimonta e risposta

Nel terzo quarto la pressione di Milano è cresciuta: Brooks e Guduric hanno elevato la sfida individuale con attacchi incisivi e grande intensità, permettendo all’Olimpia di limare lo svantaggio fino ad arrivare a un solo punto (74-73) alla fine della frazione. La fase centrale del match ha mostrato uno scontro fisico e tecnico, con uno contro uno decisivi e cambi di ritmo continui che hanno tenuto viva la partita fino agli ultimi dieci minuti.

Ultimo quarto e chiusura della Virtus

All’inizio dell’ultimo periodo la Virtus ha avuto la capacità di alzare nuovamente il livello: Edwards ha infilato tre segnature in sospensione consecutive, mentre la difesa di Niang ha complicato la vita agli esterni avversari. Alston, freddo dalla lunetta e dominante al ferro (27 punti alla fine), ha respinto gli sforzi di Brooks e Ricci, mentre Morgan ha chiuso i conti dalla linea della carità. Il risultato finale ha detto 104-94, con la Virtus che ha festeggiato una prova collettiva e determinata.

I protagonisti e il tabellino

La partita ha avuto singoli protagonisti che hanno inciso sul risultato: Alston Jr. (27 punti) e Edwards (25 punti) sono stati i riferimenti offensivi principali per la Virtus, supportati da contributi fondamentali come i 12 punti di Morgan e i 11 di Ferrari. Per Milano spiccano i 21 punti di Brooks e i 19 di Ricci, accompagnati da buone prestazioni di Guduric (13) e Bolmaro (10).

Il tabellino della partita: Virtus Olidata Bologna – EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 104-94 (30-22, 54-45, 74-73). Quote giocatori Virtus: Baiocchi, Edwards 25, Niang 6, Accorsi, Smailagic 2, Alston Jr. 27, Ferrari 11, Morgan 12, Diarra 10, Jallow 4, Diouf 4, Akele. Coach: Ivanovic. Quote giocatori Olimpia: Mannion 3, Ellis 4, Youssef, Tonut 2, Bolmaro 10, Brooks 21, Leday 8, Ricci 19, Guduric 13, Diop, Shields 8, Nebo 6. Coach: Poeta.

Consigli, impatto e riflessioni

La vittoria consegna alla Virtus un segnale importante sul piano della fiducia e della competitività: aver saputo reggere i momenti di pressione e chiudere con freddezza l’ultimo quarto è sintomo di una squadra ben costruita. L’unico neo rimane la differenza canestri, che avrebbe richiesto una vittoria più larga per ribaltare del tutto il passivo dell’andata; alla fine la festa sotto la curva non è stata compromessa, e la sensazione generale resta positiva per i bianconeri.

Cosa resta dopo il derby

Dal punto di vista tecnico, la Virtus ha mostrato capacità di adattamento e una rotazione efficace che ha risposto ai momenti di Milano. Per l’Olimpia resta la convinzione di poter competere fino in fondo, avendo sfiorato la rimonta nel terzo periodo. In prospettiva, entrambe le squadre avranno spunti da cui ripartire: la Virtus per consolidare la posizione di alta classifica e Milano per correggere alcuni dettagli difensivi e offensivi.

Conclusione

Il derby ha confermato il fascino del confronto tra due grandi del basket italiano: una serata di grandi giocate, tensione e emozioni, decisa alla fine dai momenti di lucidità di Edwards e Alston e da una prova corale della Virtus Olidata Bologna, che può guardare avanti con fiducia nonostante il piccolo rammarico numerico sulla differenza canestri.