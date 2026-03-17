Prestazioni e punteggi delle squadre giovanili del club

Breve sintesi delle vittorie e dei match decisivi delle formazioni gialloblu

Nel corso dell’ultimo fine settimana le formazioni giovanili del club hanno disputato una serie di incontri caratterizzati da emozioni, colpi di scena e alcuni risultati di rilievo. Tra le performance più significative spicca la vittoria dell’Under 14 Fip contro Olimpia Milano, un successo che ha dato entusiasmo all’intero movimento giovanile.

Questo report raccoglie risultati, interpretazioni e alcune considerazioni tecniche per offrire una panoramica completa delle prestazioni del gruppo.

L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e leggibile delle partite, con particolare attenzione alle categorie competitive e ai punteggi finali. Nel testo sono evidenziati i match più rappresentativi e le formazioni che hanno conseguito vittorie importanti. Verranno inoltre suggeriti brevi spunti su quello che i risultati possono significare dal punto di vista della crescita sportiva dei ragazzi.

Risultati principali e ordine cronologico

Di seguito un elenco sintetico e fedele ai punteggi conseguiti nelle varie categorie: mantenendo l’ordine delle gare, si può valutare l’andamento complessivo del weekend. Tra gli esiti più rilevanti, oltre all’affermazione dell’Under 14 Fip su Olimpia Milano, emergono risultati positivi per altre categorie giovanili del vivaio. Tenere a portata di mano questa lista aiuta a seguire sia le performance delle squadre agonistiche sia quelle dei gruppi promozionali.

Elenco completo dei risultati

Under 19



Olympia Voghera–Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 54-62



Nuova Pallacanestro Vigevano 1955–Paullo 93-67

Under 17 Uisp



CAT Vigevano–Trezzano 67-50

Divisione Regionale 3



CAT Vigevano–Upol 76-60

Under 15 Gold



CAT Vigevano–Trezzano 63-55

Under 16 Uisp



CAT Vigevano–I’m Baller 99-62

Under 14 Fip



Olimpia Milano–CAT Vigevano 70-72

Esordienti Gold Milano



CAT Vigevano–Olimpia Milano 4-12

Scoiattoli Small 2018



CAT Vigevano–Olympia Voghera 14-10

Esordienti Pavia



CAT Vigevano–HYC 6-10

Under 13 Gold



CAT Vigevano–Pescate 75-64

Under 15 Uisp



Osab 1990–CAT Vigevano 60-39

Under 17 Fip



CS Corsico–Nuova Pallacanestro Vigevano 78-68

Analisi delle prestazioni per categoria

Osservando i risultati, emergono trend interessanti: le squadre più grandi hanno mostrato una solida capacità di segnare e mantenere ritmi elevati, come dimostrano i punteggi dell’Under 19. Le formazioni giovanili del club, in particolare CAT Vigevano, hanno registrato vittorie in categorie diverse, segno di un lavoro di base efficace. Analizzare i margini di vittoria e sconfitta aiuta a comprendere equilibri difensivi e produttività offensiva: in alcune partite la differenza di punteggio è stata netta, in altre i risultati sono maturati in volata.

Riflessioni su crescita tecnica e psicologica

Il successo dell’Under 14 Fip contro una squadra blasonata come Olimpia Milano non è solo un dato statistico: rappresenta un momento significativo nella progressione dei ragazzi. Il valore di queste vittorie va letto anche in termini di fiducia e maturazione sportiva. A livello formativo, il lavoro svolto dagli staff tecnici sembra produrre risultati trasversali: dall’allenamento tattico alla gestione delle partite, passando per lo sviluppo delle competenze individuali.

Prospettive e conclusioni

Guardando avanti, è utile considerare questi risultati come punti di partenza per i prossimi allenamenti e confronti. Le squadre che hanno vinto devono consolidare i propri punti di forza, mentre chi ha perso ha materiale su cui lavorare. L’importanza della continuità, della preparazione fisica e della costruzione di un gruppo coeso rimane centrale. In chiusura, il weekend fornisce spunti positivi e spazi di miglioramento per tutto il club; annotare le performance e trasformarle in obiettivi pratici sarà la sfida per le settimane successive.