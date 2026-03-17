Alcione Milano-Union Brescia 0-0: cronaca, formazioni e contesto della partita

Pari a reti bianche tra Alcione Milano e Union Brescia: analisi del match del 13 marzo 2026, le scelte dei tecnici e i protagonisti da tenere d'occhio

La 32ª giornata del girone A di Serie C ha proposto un confronto tattico e molto equilibrato tra Alcione Milano e Union Brescia, terminato sul punteggio di 0-0. L’incontro si è giocato venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e ha confermato come, in certe partite, la fase difensiva prevalga sull’iniziativa offensiva.

Prima del fischio d’inizio le squadre hanno dato spazio a un gesto significativo: i giocatori sono entrati accompagnati da ragazzi con disabilità, grazie all’iniziativa “Alcione 4 Special“, un segnale di inclusione promosso dal club di casa.

Il contesto e le motivazioni

L’esito del match va letto alla luce della classifica e delle aspettative: l’Alcione Milano occupava il 7° posto con 49 punti, in piena zona playoff, forte di una striscia positiva che arrivava a sette risultati utili consecutivi senza sconfitte. La squadra di Cusatis era reduce da tre pareggi consecutivi contro Inter Under 23, Giana Erminio e Pro Patria, dunque con la necessità di ritrovare la vittoria per consolidare il trend. Dall’altra parte, l’Union Brescia si presentava al Breda in seconda posizione con 57 punti, a +3 sul Trento inseguitore, e cercava risposte dopo la sconfitta interna contro l’Albinoleffe e il pareggio con la Triestina; l’obiettivo dei biancazzurri era riprendere la corsa promozione.

La cronaca della partita

Il match si è sviluppato come una partita di studio: entrambe le formazioni hanno privilegiato l’ordine e la copertura degli spazi, dando vita a una gara bloccata e con poche aperture decisive. Nel primo tempo l’Alcione ha provato ad accelerare con scambi rapidi, trovando però l’ultimo passaggio impreciso; al 33′ Ciappellano è andato vicino alla rete con una conclusione che ha sorvolato la traversa, la chance più rilevante della prima frazione. L’interpretazione tattica ha portato a molti duelli a centrocampo e poche opportunità cristalline per gli attaccanti.

Primo tempo

Durante i primi quarantacinque minuti l’azione è stata spesso interrotta da falli tattici e cambi forzati: l’Alcione ha perso Morselli dopo soli quindici minuti, sostituito da Plescia, mentre per il Brescia la pressione offensiva iniziale non ha prodotto occasioni pulite oltre al tentativo di Valente bloccato in angolo nei primissimi minuti. Il ritmo è rimasto basso, con le due squadre attente a non concedere ripartenze avversarie e con l’arbitro che ha estratto alcuni cartellini gialli per fermare le iniziative più pericolose.

Secondo tempo

Nella ripresa la partita non ha offerto grandi aperture: un colpo di testa impreciso di Cazzadori e uno scontro aereo che ha coinvolto Cazzadori e Miculi sono stati tra i momenti di maggiore tensione, mentre gli allenatori hanno provato a scardinare l’impasse con cambi offensivi. L’Alcione ha inserito forze fresche come Olivieri, Pitou e Giorgeschi, la Union Brescia ha risposto con Spagnoli, Boci e Maistrello, ma il punteggio è rimasto fermo sul 0-0 fino al fischio finale, con quattro minuti di recupero che non hanno cambiato l’inerzia della sfida.

Formazioni, convocati e scelte tecniche

Le scelte dei due allenatori hanno mostrato approcci speculari: l’Alcione Milano è sceso in campo con un 3-4-2-1, affidando la porta a Agazzi e l’attacco a Morselli supportato da Bright e Tordini. La lista dei convocati includeva giocatori come Plescia, Pirola, Ciappellano e il giovane Pitou, pronti a entrare a partita in corso. L’Union Brescia ha risposto con un 3-5-2: Gori in porta, coppia offensiva composta da Cazzadori e Valente, e personalità a centrocampo con Mallamo e Lamesta a dettare i tempi.

Convocati principali

Tra i convocati per l’Alcione figuravano: Federico Agazzi, Kevin Bright, Paolo Chierichetti, Daniele Ciappellano, Giorgio Galli, Filippo Pirola, Vincenzo Plescia, Mattia Tordini e altri elementi utili per le rotazioni. L’elenco conferma la disponibilità di alternative per affrontare la fase decisiva del campionato e sottolinea l’importanza della profondità della rosa in gare ravvicinate.

Dove seguire la partita e scenari futuri

La diretta televisiva dell’incontro era disponibile su Sky Sport, con lo streaming offerto dalle piattaforme Now e Sky Go. Dal punto di vista del campionato, il pareggio ha mantenuto l’Union Brescia in seconda posizione con 57 punti, mentre l’Alcione è rimasto a 49 punti in settima posizione: risultati che mantengono aperti gli scenari per i playoff e per la promozione diretta, rendendo le prossime giornate fondamentali per entrambe le squadre.

Conclusione

Il 0-0 segnato al Breda è il riflesso di una partita in cui la precisione difensiva e le scelte tattiche hanno avuto la meglio sulle opportunità offensive. Per i tifosi restano spunti di riflessione sui movimenti in attacco e sulla gestione dei cambi, mentre la classifica continua a dettare i ritmi del campionato: ogni punto acquisito o perso nelle prossime giornate potrebbe rivelarsi decisivo per gli obiettivi stagionali di Alcione Milano e Union Brescia.