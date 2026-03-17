Alcione in serie c: classifica, momenti chiave e informazioni tv

Un quadro completo sull'Alcione: classement, l'episodio del gol di S. Palombi e le informazioni per guardare le prossime sfide dal vivo

L’Alcione continua a essere un protagonista interessante del Girone A di Serie C. In questo articolo riassumiamo la posizione in classifica della formazione, i momenti recenti di rilievo come il gol di S. Palombi e le indicazioni pratiche per seguire le prossime partite in tv e in streaming.

L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e utile sia per i tifosi che per chi vuole aggiornarsi velocemente sulla stagione.

Le informazioni che seguono combinano dati di classifica, esiti di incontri e il palinsesto televisivo: tra questi ultimi c’è una segnalazione specifica per la diretta di una partita dell’Alcione. Tutti i riferimenti alle gare e agli orari sono riportati così come nelle fonti originali, per garantire la massima accuratezza e continuità informativa per il lettore.

La posizione in classifica del Girone A

La fotografia del Girone A mostra un equilibrio tra squadre in lotta per la promozione e formazioni impegnate a mantenere la categoria. Nella lista ufficiale, in testa troviamo il Calcio Padova con 86 punti, seguito da LR Vicenza a 83 punti e Union Brescia a 72 punti. Completano la parte alta della graduatoria AlbinoLeffe (60), Renate (60), e a centroclassifica ci sono Giana Erminio (57), Trento (57) e Atalanta II (57). Più sotto si trovano Virtus Verona (56), FC Arzignano Valchiampo (53), Novara (52) e Alcione con 47 punti. La zona bassa è occupata da Lecco (43), Pergolettese (42), FC Lumezzane (42), Triestina (39), Pro Vercelli (37), Pro Patria (34), Caldiero Terme (33) e Union Clodiense con 21 punti. Questa sequenza evidenzia come ogni punto acquisito risulti fondamentale nella gestione della stagione per chi ambisce a salire o a evitare la discesa.

Competizione e obiettivi stagionali

La classifica riflette una stagione in cui la competizione è agguerrita: squadre con la stessa media punti si alternano nelle posizioni, rendendo cruciale la continuità. Per l’Alcione, attestarsi sui 47 punti significa trovarsi in una posizione di medio livello ma ancora con margine per migliorare. Il concetto di momentum — ovvero la capacità di trasformare risultati positivi in una serie consistente di successi — è determinante: un paio di vittorie consecutive possono spingere una squadra in piena corsa verso posizioni più ambiziose.

Gli ultimi match: focus sul gol di S. Palombi

Tra gli episodi recenti che hanno acceso l’attenzione c’è il match in cui è stato registrato il gol di S. Palombi per l’Alcione. La partita Giana Erminio vs Alcione, segnata sul calendario come Girone A – 19ª giornata, è indicata con l’orario di Sabato 14/12 ore 17:30. Il sigillo di Palombi è stato segnalato come elemento decisivo dell’incontro: la rete non solo ha cambiato l’andamento del punteggio, ma ha anche fornito indicazioni sul rendimento offensivo della squadra e sul possibile sviluppo tattico nelle gare successive.

Il significato del gol per la squadra

Un gol in trasferta o in una partita equilibrata ha spesso effetti che vanno oltre il solo numero segnato: il gol di S. Palombi rappresenta un esempio di come una giocata individuale possa incidere sul morale collettivo e sulla percezione degli avversari. In termini pratici, la rete può tradursi in maggiore fiducia in fase offensiva, miglior posizionamento nella classifica marcatori e spunti per l’allenatore nell’ottimizzazione delle rotazioni e delle strategie in vista delle prossime giornate.

Dove seguire le partite: indicazioni tv e streaming

Per i tifosi che vogliono guardare l’Alcione in diretta, le informazioni di palinsesto evidenziano che, nella programmazione del venerdì 13 marzo 2026, è prevista una copertura per Serie C. In particolare, nella lista delle trasmissioni serali compare la partita Calcio, Serie C 2026: Alcione vs Union Brescia con diretta tv su Sky Sport 252 e la possibilità di seguirla in streaming su SkyGo e NOW. Queste indicazioni sono utili per organizzare la visione e pianificare le attenzioni verso gare che possono influenzare la classifica e il ritmo di squadra.

Oltre alla partita dell’Alcione, il palinsesto citato comprende anche eventi internazionali e discipline diverse, a testimonianza di una giornata sportiva ricca di appuntamenti. Per il tifoso interessato esclusivamente al calcio, il suggerimento pratico è verificare la guida tv del proprio operatore e le piattaforme di streaming indicate per non perdere le dirette e gli aggiornamenti in tempo reale.

In sintesi, l’Alcione vive una stagione caratterizzata da momenti decisivi — come il gol di S. Palombi — e da un posizionamento di classifica che lascia spazio a ambizioni e correzioni. Per seguire gli sviluppi, la combinazione tra attenzione al calendario delle gare e all’offerta televisiva/streaming resta la chiave per non perdere neppure un dettaglio della corsa nel Girone A.