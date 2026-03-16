Union pareggia 0-0 all’Alcione, attacco fermo e incognita playoff

Union rallenta la corsa verso la promozione: pareggio senza reti, attacco in difficoltà e il derby di sabato 21 diventa decisivo

La trasferta all’Alcione si è chiusa con uno 0-0 che sa di stallo per l’Union. Il pareggio è stato accolto tra i fischi dei tifosi e complica leggermente la corsa verso la promozione: sul campo si sono affrontate due compagini con le migliori difese del torneo, ma la prestazione non ha soddisfatto le attese, soprattutto per chi guarda ai prossimi playoff.

In campo è mancata continuità offensiva e la squadra non è riuscita a trovare il guizzo necessario per sbloccare la partita.

Le criticità non sono solo legate al risultato del singolo incontro: l’attacco non trova la rete da 300 minuti, una statistica che pesa e che aumenta la pressione sulle scelte tecniche e mentali del gruppo. In classifica poi la situazione si è fatta più tesa: Trento, Lecco e Renate potrebbero accorciare le distanze vincendo la gara in sospeso, portandosi rispettivamente a -1, -2 e -3 dal Brescia. Anche se la qualificazione ai playoff per il Brescia/Union non è in discussione, la posizione finale influenzerà il tipo di avversari che la squadra incontrerà nella fase decisiva della stagione.

Com’è andata la partita

La partita si è sviluppata su ritmi contenuti: l’Union è entrata in campo con convinzione e ha sfiorato il vantaggio in due occasioni nel primo tempo, al 13′ e al 27′, entrambe con Cazadori, ma senza trovare il bersaglio. Dopo quelle fiammate iniziali la squadra ha progressivamente perso incisività e nel secondo tempo le occasioni sono state pressoché assenti per entrambe le formazioni. Il portiere Gori non è stato chiamato a interventi difficili, segno di una contesa giocata più a centrocampo che vicino alle rispettive aree, con una fase offensiva incapace di produrre pericoli concreti.

Lucidità sottoporta e mancanza di finalizzazione

Il problema più evidente è stata la mancanza di finalizzazione: la squadra ha costruito poco e non ha saputo capitalizzare i momenti favorevoli. Dal punto di vista tattico si sono viste buone intenzioni nella gestione della palla, ma la transizione verso l’area avversaria è stata lenta e prevedibile. Serve più concretezza e più rapidità nelle scelte offensive per spezzare l’equilibrio delle gare chiuse. A livello individuale alcune scelte in fase di tiro e la precisione degli ultimi metri sono state insufficienti, un elemento da correggere in vista degli impegni decisivi.

Impatto sulla classifica e scenari playoff

Il pareggio alimenta un quadro di incertezza nella corsa al vertice: se Trento, Lecco e Renate dovessero vincere la partita in meno disputata, la distanza dal vertice si ridurrebbe sensibilmente, complicando la vita al Brescia in termini di posizionamento. La collocazione nella griglia dei playoff è importante perché determina il livello degli avversari e l’eventuale percorso verso la promozione. Inoltre, c’è la concreta possibilità che il Vicenza possa festeggiare la promozione in Serie B già lunedì in caso di successo contro l’Inter Under 23, scenario che chiuderebbe alcune ipotesi e renderebbe ancora più nervosi i duelli per le posizioni rimanenti.

Perché la posizione conta

Essere primi o nelle zone alte della graduatoria non è solo una questione di prestigio: significa incrociare avversari teoricamente più deboli nei turni iniziali dei playoff e avere maggiore controllo sul destino sportivo. Per questo motivo la partita contro l’Alcione va letta anche in prospettiva: il punto conquistato può rivelarsi insufficiente dal punto di vista strategico, perché la posizione finale potrebbe determinare l’itinerario verso la promozione e incidere sulle probabilità di successo complessive del progetto.

Prossimi impegni e indicazioni dello staff

Per coach Corini e il suo staff la priorità è ripristinare una condizione mentale che permetta alla squadra di tornare a interpretare le gare con convinzione e lucidità. Il calendario non concede pause: il prossimo impegno sarà il derby di sabato 21 contro l’Ospitaletto, una partita che può riaccendere fiducia e ritmo se interpretata con la giusta intensità. Allenamenti mirati sulla finalizzazione, simulazioni di situazioni da gol e lavoro psicologico saranno probabilmente al centro delle sedute nei giorni successivi per ritrovare quella fame necessaria nei momenti decisivi.

Conclusione

Il pareggio sul campo dell’Alcione mette in luce fragilità che vanno affrontate prima dell’inizio dei playoff: serve più concretezza in avanti, maggiore personalità nelle fasi decisive e una gestione mentale capace di ribaltare partite bloccate. I tifosi sperano in una pronta reazione già nel derby del 21, mentre la società e lo staff lavoreranno per correggere gli aspetti emersi contro l’Alcione. Per restare informato sulle notizie principali di Brescia e provincia puoi seguire gli aggiornamenti tramite la newsletter e i canali social: informazioni in tempo reale sono disponibili anche su Whatsapp e Telegram.