Union Brescia non trova il gol e vede complicarsi la posizione in chiave playoff

Brescia non va oltre lo 0-0 ad Alcione, attacco a secco da 300 minuti e tifoseria delusa: cosa cambia nella corsa alla promozione

Il pareggio senza reti tra Brescia e Alcione è stato accolto dai fischi dei tifosi ospiti e riaccende dubbi su quello che finora era stato un cammino solido in campionato. Sul piano difensivo le due squadre hanno rispettato la loro fama: si è visto un confronto equilibrato, chiuso e privo di spunti decisivi, con il portiere Gori raramente chiamato in causa.

Tuttavia il dato che pesa maggiormente è l’incapacità di sbloccare la partita, problema che non riguarda solo l’episodio isolato ma una tendenza recente che sta influenzando il morale della squadra.

Dal punto di vista della classifica la situazione rimane favorevole ma meno rassicurante: con il pareggio la squadra di Corini mantiene la posizione, ma la distanza dalle inseguitrici si assottiglia e alcune partite in calendario potrebbero alterare le gerarchie. L’assenza di gol è significativa: 300 minuti senza segnare sono un campanello d’allarme per chi punta a un rendimento offensivo costante. In più il possibile esito favorevole al Vicenza in una partita posticipata potrebbe già consegnare la promozione alla capolista, condizionando il contesto dei playoff per tutte le contendenti.

La lettura della partita

In avvio il Brescia ha mostrato intensità e aggressività, costruendo alcune opportunità importanti e mettendo in difficoltà i padroni di casa. La prima mezz’ora ha visto occasioni nitide, in particolare con Cazzadori che ha sfiorato il vantaggio in due occasioni rilevanti: una al 13′ e un’altra al 27′, entrambe frutto di una pressione alta e di una buona circolazione palla. Successivamente la spinta è calata e la partita ha perso vivacità offensiva, con poche soluzioni nel secondo tempo e cambi che non hanno inciso. Il copione ha mantenuto la rete inviolata per entrambe le squadre e pochi pericoli concreti sono arrivati in area, confermando il confronto tra due delle migliori difese del girone.

Fattori tecnici e tattici

Le scelte di Corini hanno privilegiato freschezza e struttura: una formazione con linee ben organizzate e pressing mirato sulle uscite avversarie, ma con evidenti limiti nel momento della finalizzazione. L’assetto ha spesso affidato la creatività alle coppie d’attacco giovani come Valente e Cazzadori, soluzioni che erano inizialmente viste come temporanee ma che si sono riproposte causa necessità. L’infortunio di Moretti durante la rifinitura ha poi obbligato il tecnico a rivedere gli interpreti, con quattro cambi rispetto all’ultima uscita che hanno garantito vivacità ma non la lucidità necessaria per sbloccare una gara accesa ma povera di occasioni nette.

Impatto sulla corsa promozione

Il pareggio complica lievemente il quadro: le inseguitrici possono accorciare la forbice e la posizione in classifica, che orienterà il tabellone dei playoff, resta dunque meno solida. Squadre come Trento, Lecco e Renate possono avvicinarsi con risultati favorevoli nelle rispettive partite, alterando la fotografia della graduatoria. Pur non mettendo a rischio la qualificazione, l’attuale rendimento offensivo riduce le certezze su chi saranno gli avversari da affrontare nella fase finale. Inoltre, la concreta possibilità che il Vicenza ottenga la promozione anticipata condizionerebbe ulteriormente la dinamica del girone superiore.

Rosa, mercato e riferimenti

La rosa del Brescia si caratterizza per una difesa solida (17 reti subite come dato di riferimento) e per alcuni elementi di esperienza che sono stati integrati a gennaio con acquisti pensati per il salto di qualità. Tra gli innesti più citati figurano Valerio Crespi, Manuel Marras, Lorenzo Moretti, Alessandro Lamesta, Alessandro Mallamo e Cantamessa, nomi che hanno cercato di rinforzare varie zone del campo. Tra i protagonisti si evidenziano inoltre il portiere Gori e giocatori come Sorensen, Balestrero e lo stesso Cazzadori, che resta il capocannoniere interno con numeri importanti ma senza gol recenti.

Quali elementi migliorare

Il tema principale rimane la condizione mentale e la concretezza in area avversaria: servono soluzioni per trasformare controllo e possesso in tiri utili e in gol. La tifoseria ha espresso chiaramente frustrazione con i fischi finali, segnale che richiede una reazione per recuperare fiducia e stabilità emotiva. Il prossimo appuntamento, il derby di sabato 21 contro l’Ospitaletto, diventa una tappa chiave per rialzare la testa, provare nuove idee offensive e ricostruire quella serialità vincente che finora ha differenziato la stagione della squadra rispetto alle concorrenti.