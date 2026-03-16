Giornata di Serie A tra polemiche e rimonta: Inter fermata, il Napoli vince e la Juventus risale

La 29ª giornata consegna un pari discusso a San Siro, la rimonta del Napoli sul Lecce e il ritorno della Juventus nel gruppetto di testa

La 29ª giornata di Serie A ha offerto momenti intensi e risultati che hanno ridisegnato, almeno temporaneamente, la fisionomia della parte alta della classifica. Sul palcoscenico di San Siro l’Inter ha raccolto un pari che lascia più domande che risposte per i nerazzurri, mentre il Napoli ha saputo ribaltare il risultato contro il Lecce e la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura che le permette di riposizionarsi tra le prime forze.

In questo articolo analizziamo i fatti salienti, le decisioni arbitrali più discusse e le conseguenze sul prosieguo del campionato.

Ognuna di queste partite contiene elementi tecnici degni di nota: dalla gestione del vantaggio alla capacità di reazione fino all’impatto delle contestazioni arbitrali. L’attenzione è inevitabilmente rivolta al ruolo del VAR e alle valutazioni sul campo, elementi che hanno inciso sull’atmosfera delle gare. Cercheremo di mantenere il racconto chiaro e bilanciato, distinguendo i fatti dalle opinioni, per capire meglio cosa resta di questa giornata.

Inter e la partita di San Siro

La sfida tra Inter e Atalanta è stata dominata dall’intensità e da fasi alterne di controllo: l’Atalanta è partita forte, creando apprensioni tra i tifosi nerazzurri, poi l’Inter ha preso in mano il gioco grazie alle iniziative sulla fascia sinistra di Dimarco. Il vantaggio è arrivato al 26′ con un’azione costruita a centrocampo che ha liberato Pio Esposito, il giovane attaccante che ha finalizzato portando l’Inter in vantaggio. Da quel momento la squadra di casa ha gestito il punteggio fino al finale, quando è arrivata la rete del pareggio bergamasca, che ha cambiato la narrazione della partita e acceso gli animi.

Le polemiche e le decisioni arbitrali

Il momento più acceso è stato il finale: la rete dell’Atalanta, guadagnata su un tap-in ravvicinato, è stata accompagnata da proteste immeditate dei padroni di casa per un presunto contatto su Dumfries che avrebbe innescato l’azione d’attacco. L’Inter ha inoltre lamentato un altro episodio in area su Frattesi, reclamando un rigore; in entrambi i casi il VAR non ha richiamato l’arbitro al monitor. Le proteste hanno portato all’espulsione dell’allenatore in panchina del club nerazzurro, e alla decisione della squadra di non presentarsi ai microfoni a fine gara, scelta che ha ulteriormente alimentato il dibattito sulla correttezza e lo stile nella gestione delle contestazioni.

Il Napoli: rimonta e continuità

Il Napoli ha sfruttato la propria capacità di reazione per ribaltare il risultato contro il Lecce, conquistando un 2-1 in rimonta che dimostra concretezza e carattere. Pur senza entrare nei dettagli dei singoli marcatori in questa sintesi, è evidente come la squadra partenopea sia riuscita a riorganizzarsi durante la partita, trovando le soluzioni per superare la resistenza avversaria. Questo successo ha valenza sia sul piano della fiducia che su quello della classifica, mantenendo il Napoli nella lotta per i posti al vertice e ribadendo la necessità di continuità nei risultati.

Implicazioni tecniche

Dal punto di vista tattico la rimonta del Napoli evidenzia un buon equilibrio tra fase offensiva e ricopertura difensiva, oltre alla capacità di gestire i momenti di pressione. Il recupero di posizioni e l’energia mostrata nei secondi tempi sono aspetti che il tecnico e la squadra possono valorizzare nelle prossime giornate. Anche qui il quadro arbitrale non ha avuto lo stesso impatto mediatico della partita a San Siro, ma la performance resta un segnale importante della volontà del Napoli di non perdere terreno.

Juventus: vittoria di misura e riposizionamento

La Juventus ha ottenuto un successo risicato per 1-0 contro l’Udinese, risultato che le permette di agganciare momentaneamente il quarto posto. È stata una partita decisa da dettagli e da una gestione accorta delle fasi finali, con i bianconeri bravi a contenere le iniziative avversarie e a sfruttare l’occasione quando si è presentata. La vittoria, seppur non ampia, riporta la squadra in corsa per gli obiettivi europei e sottolinea l’importanza di capitalizzare ogni punto in una zona di classifica molto combattuta.

Cosa cambia e quali prospettive

Nel complesso la 29ª giornata ha confermato che la lotta in vetta resta aperta e che anche piccole oscillazioni nei risultati possono avere effetti significativi sulla dinamica del campionato. L’Inter deve metabolizzare un pareggio che sa di occasione persa, soprattutto per le contestazioni legate alle decisioni arbitrali, mentre Napoli e Juventus ricavano energie positive per il prosieguo. Per tutte le squadre coinvolte la strada resta lunga: la necessità di equilibrio, lucidità nelle scelte tattiche e una reazione pronta ai momenti chiave saranno determinanti per definire il destino finale in campionato.