Tutto sulla 32^ giornata di Serie C e gli impegni di Coppa Italia su Sky e NOW

Tutte le informazioni sul palinsesto della 32^ giornata di Serie C Sky Wifi 2026/2026, con dettagli su orari, canali e l'andata della finale di Coppa Italia Serie C

La Serie C Sky Wifi 2026/2026 torna in primo piano con la trentaduesima giornata: un fine settimana fitto di incontri trasmessi integralmente da Sky e in streaming su NOW. In questa guida trovi il calendario completo degli appuntamenti, le partite in evidenza e le indicazioni per seguire in tv e online l’intera stagione, che comprende 1.143 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e la Coppa Italia (a partire dagli ottavi di finale).

L’azione comincia il 13 marzo alle 20.30 con l’incontro del Girone A tra Alcione Milano e Union Brescia, trasmesso in diretta su Sky Sport 252. La copertura di Sky non si limita alle gare: sono previste rubriche settimanali dedicati ai tre gironi, aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24 e contenuti esclusivi su SkySport.it e sui profili social ufficiali del network.

Dove seguire la Serie C e cosa offre la programmazione

Ogni match della stagione è disponibile su Sky e in streaming su NOW, con una copertura che include non solo le partite in calendario ma anche gli approfondimenti pre e postgara. Il palinsesto utilizza diversi canali tematici come Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e i canali numerati (ad esempio Sky Sport 251, 252, ecc.), consentendo agli appassionati di seguire più incontri in contemporanea attraverso programmi come Diretta Gol. Inoltre, la Casa dello Sport propone highlights, interviste e analisi per seguire l’evoluzione dei campionati.

Format degli approfondimenti

Gli spazi di commento e analisi su Sky includono rubriche focalizzate sui tre gironi, con servizi giornalistici, highlight e segmenti dedicati ai temi tattici e alle storie di club e giocatori. Il format prevede studio pre-partita, aggiornamenti in tempo reale e riepiloghi serali: tutto pensato per offrire una panoramica completa della Serie C e degli appuntamenti legati alla Coppa Italia Serie C.

Il programma della 32^ giornata: match e orari principali

Di seguito una sintesi degli appuntamenti da venerdì a lunedì. Si segnala innanzitutto l’apertura del turno: venerdì 13 marzo alle 20.30 Alcione Milano-Union Brescia su Sky Sport 252. Sabato 14 marzo la giornata si apre alle 14.30 con diverse gare in diretta: Torres-Ravenna su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, Casarano-Cosenza su Sky Sport 252, Giugliano-Atalanta U23 su Sky Sport 253 e altri incontri distribuiti tra Sky Sport 254, 255 e 256.

Nel pomeriggio di sabato alle 17.30 spazio a match come Vis Pesaro-Ternana su Sky Sport 251 e Livorno-Carpi su Sky Sport 252; mentre la serata propone Sambenedettese-Campobasso su Sky Sport 252 e Albinoleffe-Giana Erminio su Sky Sport 253. Domenica 15 marzo la programmazione inizia alle 12.30 con Crotone-Salernitana su Sky Sport Uno e Sky Sport 257, e prosegue alle 14.30 con molteplici sfide tra cui Benevento-Foggia su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre a Triestina-Pro Vercelli su Sky Sport 256.

Turno in chiusura e gare del lunedì

La giornata si chiude domenica sera con il posticipo delle 20.30 Lecco-Novara su Sky Sport 252. Infine, lunedì 16 marzo alle 20.30 è in programma L.R. Vicenza-Inter U23, visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Questa distribuzione consente agli abbonati di seguire le gare più significative e di avere a disposizione una copertura estesa per ogni giornata.

Andata della finale di Coppa Italia Serie C e appuntamenti da non perdere

Tra gli eventi di rilievo del periodo è prevista l’andata della finale di Coppa Italia Serie C: mercoledì 18 marzo alle 20.30 si disputa Potenza-Latina, trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Questo match inaugura la doppia sfida che assegnerà il trofeo, un appuntamento fondamentale per le ambizioni delle due squadre e per gli appassionati che seguono la competizione nazionale riservata alla categoria.

Per non perdere gli aggiornamenti live, gli highlights e le analisi è possibile consultare i canali ufficiali di Sky Sport, attivare notifiche su Google Discover o unirsi ai canali informativi come il servizio WhatsApp dedicato. Le offerte commerciali e i dettagli per accedere ai servizi in streaming sono disponibili nelle sezioni promozionali di Sky.