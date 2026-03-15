Partecipa alla camminata di San Giuseppe a Cassano d’Adda

Scopri come partecipare alla Camminata di San Giuseppe a Cascine San Pietro: percorsi da 5, 10 e 15 km, iscrizioni aperte e premi in palio

La Camminata di San Giuseppe torna a offrire una mattinata dedicata allo sport, alla natura e alla socialità a Cascine San Pietro, a pochi passi da Cassano d’Adda. L’evento è pensato per famiglie, appassionati e semplici amanti delle passeggiate all’aria aperta: tre percorsi di diversa lunghezza permettono a chiunque di scegliere la distanza più adatta al proprio allenamento.

In questa guida troverai tutte le informazioni pratiche per partecipare, dai costi alle modalità di iscrizione, passando per gli orari di partenza e i servizi disponibili lungo il tragitto.

Partecipare significa anche sostenere la comunità locale: con l’iscrizione si riceve un biglietto per la Lotteria di San Giuseppe con premi concreti e graditi, mentre i ristori garantiscono energia e convivialità. L’evento è aperto agli amici a quattro zampe e propone una partenza flessibile per favorire la partecipazione di tutte le età. Di seguito dettagliamo il programma, i percorsi e le indicazioni utili per arrivare e iscriversi senza sorprese.

Il programma della mattinata

La giornata si svolge domenica 22 marzo 2026 con orario complessivo dalle 7:30 alle 13:30; la partenza libera è prevista tra le 7:30 e le 9:30, così ogni partecipante può gestire i propri tempi. Sono disponibili tre tracciati: 5 km per una passeggiata rilassata, 10 km per chi desidera una prova moderata e 15 km per i più allenati. I punti di ristoro sono dislocati lungo i percorsi per assicurare rifornimenti di acqua e spuntini. Alla registrazione ogni adulto riceve anche un biglietto per la lotteria, che mette in palio premi come un soggiorno a Bormio e cesti gastronomici.

Percorsi e difficoltà

I tre percorsi sono studiati per essere accessibili ma differenziati: il percorso da 5 km è ideale per famiglie, passeggini e chi preferisce un impegno leggero; quello da 10 km si adatta a camminatori abituali che vogliono mettersi alla prova; il tracciato da 15 km richiede invece una buona preparazione fisica e offre scorci più ampi del territorio circostante. Ogni percorso è segnalato e il personale sul posto fornisce indicazioni. Si consiglia di indossare scarpe adatte al terreno e di valutare il percorso in base al proprio allenamento.

Iscrizioni, costi e servizi

Le iscrizioni sono aperte fino alla partenza: la quota è di 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini sotto gli 11 anni; il pagamento permette anche di partecipare alla lotteria con premi in palio come un soggiorno per due persone a Bormio, cesti di prodotti alimentari e confezioni tipiche. È prevista la presenza di ristori lungo il percorso e assistenza agli iscritti. Per iscriversi o chiedere informazioni si può scrivere a iniziativecsp@gmail.com o contattare il numero 351 62 64 809 (anche WhatsApp).

Per chi è pensata la camminata

La manifestazione è aperta a tutti: famiglie, gruppi di amici, sportivi e proprietari di cani sono i benvenuti. L’idea è quella di favorire l’incontro tra persone e promuovere uno stile di vita attivo all’aperto, in un contesto naturale. Partecipare alla Camminata di San Giuseppe significa scegliere un’attività semplice ma efficace per il benessere psicofisico, con il valore aggiunto della condivisione e della solidarietà locale. La formula con percorsi differenziati consente a ciascuno di vivere l’evento secondo le proprie possibilità.

Informazioni logistiche e organizzazione

L’appuntamento è presso Cascine San Pietro in via degli Olmi, a Cassano d’Adda. L’organizzazione è a cura del Comune di Cassano d’Adda in collaborazione con Fadanà Inzago. L’evento è segnalato anche sulla piattaforma locale degli appuntamenti; per ulteriori chiarimenti è possibile controllare gli aggiornamenti ufficiali o contattare gli organizzatori via email o telefono. Ricordiamo che i bambini sotto gli 11 anni usufruiscono della tariffa ridotta e che gli animali domestici sono ammessi, purché accompagnati e sotto controllo.

Consigli pratici per la partecipazione

Prima della partenza è utile controllare meteo e attrezzatura: abbigliamento a strati, scarpe comode e una borraccia sono elementi indispensabili. Se prevedi di partecipare a uno dei percorsi più lunghi, considera una breve preparazione nelle settimane precedenti. Infine, ricorda che con l’iscrizione contribuisci anche alla vita comunitaria: la lotteria e le quote raccolte aiutano a supportare iniziative locali. Preparati a camminare, socializzare e, perché no, a tentare la fortuna con i premi in palio.