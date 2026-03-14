Brescia bloccato dall’Alcione: tattica, infortuni e reazione dei tifosi

Brescia non va oltre lo 0-0 con Alcione: Corini chiede sostegno ai tifosi e la rosa fatica a reggere tra infortuni e assenze

Il Brescia esce da Sesto San Giovanni con uno 0-0 che pesa più del risultato: è il terzo incontro consecutivo senza reti e il secondo pareggio di fila. Sul piano emotivo la serata è caratterizzata da fischi e da un confronto del gruppo con la curva, ma anche da attestati di sostegno: il pubblico ha manifestato delusione e allo stesso tempo ricordato alla squadra l’importanza dell’impegno.

Questa partita rinnova il dibattito sulla gestione della rosa e sulla necessità di trovare soluzioni tattiche che permettano alla squadra di tornare a vincere.

La partita a Sesto San Giovanni

Nel primo tempo il Brescia ha mostrato un atteggiamento più propositivo rispetto alle ultime uscite, ma senza concretizzare. Con il modulo 3-5-2 confermato, la squadra ha creato occasioni con Cazzadori e Valente, senza però trovare il guizzo finale. L’Alcione, squadra solida in zona play off, ha chiuso bene gli spazi e ha costretto il Brescia a forzare le iniziative. Sul piano pratico la fase offensiva è rimasta sterile: nonostante cross e tiri in area il risultato all’intervallo era ancora fermo sullo 0-0, elemento che ha inasprito il confronto con i tifosi a fine gara.

Scelte iniziali e assetto

Corini ha scelto la continuità mantenendo il modulo e poche rivoluzioni nell’assetto: difesa a tre con Armati, Sorensen e Rizzo, una mediana rinnovata dove Mallamo ha esordito dal primo minuto affiancando Lamesta e Balestrero, con Marras e De Maria sulle fasce. In attacco la coppia titolare era formata da Cazzadori e Valente, unica opzione offensiva realmente pronta per il via. La scelta di non cambiare orientamento tattico nasce dalla volontà di dare certezze alla squadra, ma ha anche limitato la possibilità di trovare soluzioni diverse contro un avversario compatto.

La ripresa: calo e reazioni

Dopo l’intervallo il Brescia non è riuscito a sostenere la spinta iniziale e ha perso qualità nelle giocate. L’ingresso dalla panchina non ha modificato il copione: Cisco è stato preso in considerazione ma è rimasto poco percepibile, quindi sono entrati Maistrello e Spagnoli nei minuti finali per cercare energia fresca. La squadra ha rallentato, il fraseggio si è fatto prevedibile e la fatica ha condizionato la qualità. Sul piano psicologico la partita è diventata una metafora delle difficoltà stagionali: quando serve mordente e incisività la squadra è apparsa in difficoltà.

I segnali dal campo

La partita ha portato alla luce limiti su cui intervenire: scarsa profondità della rosa e poche soluzioni offensive disponibili sono i problemi più evidenti. Corini ha ammesso che la squadra nella ripresa ha perso lucidità e ha sottolineato la necessità di recuperare uomini per non perdere posizioni in classifica. Inoltre la tenuta fisica è stata messa in discussione dalla serie di infortuni che sta falcidiando l’organico, costringendo il tecnico a gestire minuti e minutaggio in modo forzato.

Infortuni, indisponibilità e impatto sulla stagione

La serata a Sesto ha visto anche problemi fisici: Valente ha lasciato il campo per un fastidio al polpaccio, definito dallo staff come possibile crampo, mentre per altri giocatori la situazione va monitorata con attenzione. Corini ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di profondità e sui rischi di correre con poche alternative in attacco e a centrocampo. Il bollettino degli infortuni condiziona le scelte settimanali e mette in evidenza la necessità di interventi per la gestione dei carichi e per il recupero degli uomini chiave.

Ripercussioni in classifica e prospettive

Il mancato successo riapre alcune ipotesi nello schieramento per il secondo posto: il Trento, in caso di successo contro l’Ospitaletto, può avvicinarsi pericolosamente al Brescia, mentre il Vicenza resta vicino all’obiettivo promozione. Corini ha chiesto il sostegno dei tifosi e ha evidenziato come la squadra abbia bisogno del calore della piazza per reagire. Tra analisi tecniche e gestione dell’organico, l’imperativo rimane quello di difendere il piazzamento e provare a recuperare uomini per ritrovare maggiore incisività offensiva.

Un ultimo commento

Tra le note positive della serata c’è la prestazione di Alessandro Mallamo, che ha offerto segnali concreti dopo tempo senza giocare un match intero; il suo ritorno può essere una risorsa se la condizione fisica migliorerà. Intanto la tifoseria ha espresso il proprio disappunto ma anche la voglia che la squadra lotti: il messaggio è chiaro, la strada per ritrovare continuità è ancora lunga e passa per scelte tecniche, recuperi fisici e compattezza collettiva.