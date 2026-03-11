Pronostici e analisi: Alcione contro Union Brescia e lo scontro Modena-Spezia

Due partite con obiettivi diversi: Alcione cerca continuità in serie c, Union Brescia lotta per la vetta, mentre Modena e Spezia si confrontano in serie b; approfondimento tecnico e opzioni di pronostico

La settimana calcistica mette in calendario sfide chiave in due categorie distinte: la partita tra Alcione e Union Brescia in Serie C e l’incontro tra Modena e Spezia in Serie B. In questo articolo offriamo un’analisi dettagliata delle formazioni, degli stati di forma e delle scelte tattiche più probabili, senza tralasciare le opzioni di pronostico e le informazioni su come seguire le partite in diretta TV o in streaming.

Accanto alle gare maschili, raccontiamo anche la recente integrazione nel progetto societario dell’Alcione Milano: la nascita del settore femminile che completa la filiera giovanile. L’intento è mettere a fuoco come l’organizzazione e la strategia di club diversi possano influenzare risultati e prospettive sportive.

Alcione vs Union Brescia: numeri, caratteristiche e scenario tattico

L’Alcione arriva al match occupando la settima posizione con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte; la squadra milanese ha segnato 31 gol e ne ha subiti appena 19, facendo della difesa il suo punto di forza. L’Union Brescia invece è seconda con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte), 43 reti all’attivo e 21 incassate: un bilancio che testimonia un equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva. L’incontro promette quindi un duello tra la solidità casalinga dei padroni di casa e la concretezza offensiva degli ospiti.

Punti di forza e fragilità

Dal lato dell’Alcione la forza principale è la compattezza difensiva: concedere solo 19 gol vuol dire controllo degli spazi e attenzione nei raddoppi. Tuttavia la squadra fatica a finalizzare con continuità e questo gap offensivo è un elemento di vulnerabilità contro avversari che non concedono errori. L’Union Brescia dispone di maggiore profondità di rosa e di una tendenza a gestire la partita: la squadra sfrutta i break e la qualità in zona gol, ma ha mostrato qualche incisività altalenante nelle ultime settimane.

Pronostico e possibili giocare

Per chi cerca indicazioni pratiche, la doppia chance X2 appare prudente vista la classifica e l’esperienza degli ospiti. L’opzione Under 1.5 può risultare sensata vista la capacità delle difese di limitare le occasioni; analogamente il mercato NoGoal è coerente con la previsione di una partita tattica e a basso tasso realizzativo. Da ricordare il precedente: l’unico confronto diretto si è chiuso 1-0 per l’Alcione in trasferta, elemento che può influire sul piano psicologico.

Modena e Spezia: equilibrio in campionato e necessità di punti

In Serie B il Modena è sesto con 44 punti, frutto di 12 successi, 8 pareggi e 9 sconfitte, con 37 gol fatti e 24 subiti. Al Braglia il rendimento è stato altalenante ma il fattore casa resta importante: i gialloblù puntano a consolidare la zona playoff. Lo Spezia è invece 17° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte), 29 reti all’attivo e 39 incassate: una classifica che obbliga i liguri a fare risultato per allontanare la zona calda.

Forma recente e precedenti

Nelle ultime cinque gare le due squadre hanno registrato un bilancio simile: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Tra i confronti recenti c’è equilibrio, ma l’ultimo scontro diretto è terminato con un 2-0 a favore del Modena in trasferta, risultato che può dare fiducia ai padroni di casa. Lo Spezia deve però dimostrare maggiore solidità difensiva lontano dal proprio stadio se vuole ribaltare i pronostici.

Consigli di gioco

Per questo match il segno 1 fisso è indicato per chi punta sul valore del fattore campo e sulla stabilità tattica del Modena. L’opzione parziale/finale X-1 descrive uno scenario di partita accorta nella prima frazione con prevalenza gialloblù nella ripresa. Infine il mercato Corner Under 9.5 può essere interessante se si attende un ritmo controllato e una fase di studio iniziale tra le due formazioni.

Alcione Milano e la nascita del settore femminile

L’Alcione Milano ha ufficializzato la creazione della propria squadra femminile, integrando un progetto che già comprende prima squadra maschile, U19, U17, U15, Esordienti e Pulcini. La struttura mira a trasferire al femminile la consolidata esperienza del vivaio Orange, garantendo un percorso formativo completo dalla scuola calcio fino alla prima squadra. La direzione del dipartimento femminile è stata affidata ad Elena Tagliabue, nominata Responsabile Generale.

Visione e obiettivi societari

Secondo la vicepresidente Eleonora Bergamotto l’iniziativa nasce dalla volontà di completare l’identità del club e promuovere il calcio come strumento di integrazione e uguaglianza. L’investimento sul settore giovanile femminile punta a coniugare benessere atletico e sviluppo tecnico delle atlete, inserendo competenza e professionalità in ogni fase del percorso sportivo.

Per gli appassionati: la partita Alcione-Union Brescia è in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 e sarà trasmessa su Sky Sport con streaming su SkyGo. L’incontro Modena-Spezia è previsto il medesimo giorno con copertura su DAZN e sul canale LaB Channel. In ottica tattica, aspettate gare attente e organizzate, dove la gestione del possesso e la solidità difensiva potranno fare la differenza.