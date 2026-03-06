Olimpia Milano supera Bluorobica e mette in mostra qualità e profondità di roster

Olimpia Milano ha imposto il proprio ritmo contro Bluorobica under 14; nonostante la netta differenza di punteggio, i Blu hanno mostrato segnali positivi e elementi utili per il futuro

Under 14 del Bluorobica impegnata in trasferta contro la giovanile dell’Olimpia Milano, partita chiusa con il punteggio di 117-52 a favore dei padroni di casa. Il risultato fotografa una netta supremazia avversaria, ma la lettura del match evidenzia aspetti tecnici, fisici e di gestione che spiegano il divario.

La prestazione offre indicazioni pratiche per il percorso formativo dei ragazzi e per il lavoro futuro dello staff tecnico. Gli osservatori segnalano come ritmi, intensità difensiva e percentuali al tiro abbiano inciso sull’esito complessivo del confronto.

Nel roster del Bluorobica emergono singole prestazioni: in referto Mangano con 18 punti, seguito da Leoni con 8 e Belotti e Castelli con 6 ciascuno. Completano la lista Rustico 5, Cortinovis 5, Lanzeni 2 e Cucu 2; Zicca, Bongiovanni e Ferazzini risultano a referto senza punti. Alla guida tecnica figura il coach Alessandro Giuliotti, che ha poi tracciato un bilancio della prova.

Come si è sviluppata la partita

Dopo il commento del coach Alessandro Giuliotti, la gara ha mostrato nel primo quarto una fase di equilibrio. Il Bluorobica ha mantenuto l’inerzia iniziale e ha tenuto un ritmo simile all’avversario. Questa impostazione ha permesso alla squadra di restare a contatto, dimostrando concentrazione e soluzioni offensive efficaci. Col passare dei minuti la differenza di qualità e di risorse del roster milanese è diventata però sempre più evidente.

L’accelerazione dell’Olimpia

L’Olimpia ha progressivamente aumentato l’intensità e ha sfruttato la maggiore fisicità e la profondità delle rotazioni per creare un divario crescente. La capacità di sostenere elevati livelli di energia su entrambe le metà campo ha consentito ai padroni di casa di controllare il ritmo e amministrare il vantaggio.

Gli esperti del settore evidenziano come la differenza sulle rotazioni e sull’intensità sia risultata determinante. Per il Bluorobica resta l’indicazione di lavorare sulla profondità del roster e sulla tenuta fisica per i prossimi impegni.

Elementi tecnici e tattici emersi

Milano ha imposto una pressione difensiva costante che ha costretto Bluorobica a soluzioni affrettate e a un calo dell’efficacia offensiva. In fase di attacco i milanesi hanno alternato penetrazioni e tiri dal perimetro con efficacia, sfruttando la profondità del roster e la qualità tecnica per mantenere il controllo della partita oltre i primi dieci minuti. La gestione dei possessi e la scelta tattica nel finale del quarto hanno ulteriormente evidenziato il divario strutturale tra le due formazioni.

Cosa ha funzionato nei Blu

Nonostante il passivo, il Bluorobica ha mostrato spirito competitivo e resistenza, con un parziale finale contenuto rispetto all’andamento complessivo. La prova di alcuni singoli, tra cui Mangano, e l’impegno collettivo confermano la presenza di elementi su cui costruire miglioramenti tecnici e tattici. La squadra dovrà ora tradurre questi segnali in maggiore consistenza fisica e rotazioni più efficaci per i prossimi impegni.

Le considerazioni del coach e gli insegnamenti

La squadra dovrà ora tradurre i segnali emersi in maggiore consistenza fisica e rotazioni più efficaci per i prossimi impegni. Il tecnico Alessandro Giuliotti ha evidenziato l’importanza dell’approccio mentale alla gara: la formazione è partita con la giusta attitudine e ha saputo adeguare il ritmo al gioco avversario per un periodo significativo. Ha tuttavia riconosciuto la superiorità dell’avversario in termini di talento e capacità di sostenere l’intensità per l’intera durata dell’incontro.

Prospettive di crescita

Dal confronto con una compagine di alto livello emergono indicazioni concrete per il lavoro futuro. Occorre rafforzare la gestione della partita quando l’avversario alza i ritmi, migliorare la continuità difensiva e ampliare le soluzioni offensive per rispondere a pressing e rotazioni profonde. L’esito netto della gara fornisce materiale operativo per allenamenti mirati e per la crescita collettiva, con particolare attenzione alla resistenza atletica e alla varietà di schemi in fase offensiva. Il club prevede di tradurre questi spunti in esercitazioni specifiche nelle sedute successive, in vista dei prossimi impegni di calendario.

Partendo dagli spunti raccolti in campo, il club intende convertire le criticità emerse in interventi mirati durante le sedute di preparazione. La partita contro l’Olimpia Milano resta un banco di prova per il Bluorobica Under 14, poiché evidenzia sia limiti collettivi sia progressi individuali. Gli allenamenti futuri punteranno su esercitazioni per la fisicità e sulle rotazioni, con l’obiettivo di aumentare la consistenza prestazionale nei prossimi impegni di calendario.