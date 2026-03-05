Olimpia Milano batte il Barcellona 87-84 e ritrova il 50% in Eurolega

Olimpia Milano conduce per gran parte della partita, subisce una rimonta nel quarto periodo ma mantiene il vantaggio e vince 87-84, con Zach LeDay protagonista tra i marcatori

Olimpia Milano ha prevalso su Barcellona in una partita risolta in volata a Milano, rispondendo alla pressione finale degli avversari. La squadra di casa aveva costruito un margine consistente, ma ha accusato un passaggio a vuoto nel quarto periodo che ha consentito ai catalani di ridurre lo svantaggio fino al -2.

Nonostante la rimonta avversaria, Milano ha gestito i possessi decisivi e ha chiuso sul 87-84, ritornando a un record equilibrato nel contesto dell’Eurolega.

La dinamica della partita

Per tre quarti la contesa è stata a senso unico a favore di Olimpia Milano. La squadra ha costruito un vantaggio ampio grazie a una gestione efficace dell’attacco e a una difesa compatta che ha limitato le iniziative del Barcellona. Nel quarto periodo il copione è cambiato: gli avversari hanno aumentato l’intensità e migliorato la circolazione di palla, riducendo progressivamente lo svantaggio. La pressione catalana ha messo in difficoltà Milano, che ha risposto con solidità nei fondamentali e con alcune azioni d’autore nei minuti finali. La gestione dei possessi decisivi ha impedito la rimonta completa degli ospiti, consentendo alla squadra di casa di conservare il risultato.

Gli episodi chiave

Nei momenti conclusivi sono emerse palle perse e possessi offensivi non sfruttati che hanno riaperto la partita. Milano ha reagito sul piano mentale e fisico, mantenendo lucidità dalla linea dei liberi e nelle situazioni di palla a due. I rimbalzi conquistati hanno limitato i tentativi in seconde opportunità del Barcellona. Il controllo del cronometro e la regolazione emotiva si sono rivelati determinanti per preservare il vantaggio fino alla sirena. Restano però criticità nella gestione dei possessi negli ultimi minuti, un aspetto da correggere in vista dei prossimi impegni.

Protagonisti e numeri

La vittoria è maturata grazie a una prova corale dell’Olimpia Milano, che ha schierato sei giocatori in doppia cifra. Zach LeDay è risultato il miglior realizzatore con 16 punti. La varietà delle soluzioni offensive ha obbligato la difesa avversaria a continui aggiustamenti.

Sul piano statistico il successo porta la squadra a un record del 50% in Eurolega. Inoltre la partita ha consentito di ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto con il club spagnolo, fattore che potrebbe risultare determinante per il posizionamento in vista dei play-off.

Impatto sulla classifica

Con il successo per 87-84, Milano migliora la propria posizione nel girone e conserva speranze concrete di qualificazione al play-in. La vittoria contro una formazione di alto livello come il Barcellona conferma la capacità della squadra di costruire un vantaggio ampio e poi resistere alla reazione avversaria. Tale atteggiamento evidenzia maturità e profondità di organico, aspetti utili nelle prossime giornate della regular season.

Contesto mediatico e collegamenti

La partita è stata trasmessa in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW. La telecronaca è stata affidata a nomi noti del canale. La copertura televisiva ha evidenziato non solo il risultato, ma anche i momenti salienti e gli spunti tattici.

Gli approfondimenti hanno sottolineato come il ritorno degli avversari nel finale abbia messo alla prova la tenuta mentale della squadra. Tuttavia, i giocatori hanno conservato il successo nei secondi conclusivi grazie all'efficacia difensiva.

La giornata europea per l’Italia

La serata di Eurolega ha visto la Virtus Bologna impegnata sul campo del Real Madrid, con partita decisiva per le ambizioni di qualificazione dei club italiani. Sul piano sportivo, l’esito ha rilievo diretto sulle prospettive di avvicinamento alla zona utile per il passaggio alla fase successiva.

Per Olimpia Milano e Virtus la continuità di risultati resta l'elemento chiave per valutare la tenuta nella parte finale della regular season.

Nonostante la flessione nell’ultimo quarto, la squadra ha mostrato capacità di reazione e concretezza nei momenti decisivi. Il successo contro una corazzata come Barcellona fornisce indicazioni operative su aspetti da migliorare in vista delle prossime gare. Lo staff tecnico esaminerà le osservazioni emerse, con possibili effetti sulla classifica e sulle rotazioni dei giocatori.