Inter U23-Alcione finisce 0-0: occasione fallita e espulsione nel finale

Inter U23 non va oltre lo 0-0 contro l'Alcione: dominante nel possesso ma imprecisa in zona gol, decisive le parate di Agazzi e il rosso a Ciappellano

Inter U23 e Alcione Milano hanno pareggiato 0-0 in una gara giocata a Milano, in un confronto tattico deciso dalla solidità difensiva. La partita ha visto l’Inter detenere maggiormente il possesso palla senza però trovare il guizzo risolutivo.

L’equilibrio è rimasto la costante principale del match.

Nei primi minuti ha inciso il dinamismo di Berenbruch, autore di diverse iniziative pericolose che hanno impegnato il portiere ospite Agazzi. Il confronto si è sviluppato con fasi di pressione prolungata dell’Inter e repliche compatte dell’Alcione. Il ritmo è stato altalenante e le occasioni più nette sono mancate per imprecisione finale e interventi difensivi mirati. Come osserva lo stile analitico richiesto dal giornalismo sportivo, resta evidente l’importanza della gestione del possesso e delle transizioni per futuri sviluppi.

Il pareggio lascia entrambe le squadre con indicazioni tecniche utili per i prossimi impegni e conferma la necessità di perfezionare la giocata finale per trasformare il predominio territoriale in risultati concreti.

La prima frazione: prevale l’equilibrio

All’avvio la squadra di casa ha mostrato una leggera supremazia, alimentata dalle incursioni centrali e dalla propensione al tiro di Berenbruch. Al minuto otto il centrocampista ha cercato la rete in due occasioni ravvicinate, centrando il palo nella prima e trovando l’intervento dell’estremo difensore avversario nella seconda. Con il passare dei minuti il ritmo si è stabilizzato e le opportunità si sono diradate; l’azione offensiva più significativa è arrivata ancora dalla fascia di Berenbruch, che ha costretto Agazzi a un altro intervento determinante. Il primo tempo si è chiuso senza reti e con un sostanziale equilibrio tattico, lasciando aperta la necessità di perfezionare la giocata finale per trasformare il predominio territoriale in vantaggi concreti nei minuti successivi.

Ripresa e momento decisivo

La ripresa ha confermato la stessa impostazione tattica: Alcione compatta e l’Inter propositiva ma imprecisa. L’azione più pericolosa è arrivata a metà frazione, con un contropiede nerazzurro finalizzato da Topalovic dopo l’assist profondo di Berenbruch. Il tiro è stato deviato in modo prodigioso da Agazzi, con il pallone che ha colpito la traversa. Quell’occasione ha rappresentato il picco offensivo per l’Inter, che ha mantenuto il predominio territoriale senza però capitalizzare; resta quindi la questione della precisione nell’ultimo passaggio per trasformare il possesso in vantaggio concreto nei minuti successivi.

La gestione difensiva di Alcione

Nel prosieguo della gara la squadra ha confermato l’assetto basato sul modulo 4-3-1-2, che ha funzionato da schermo efficace davanti all’area. I centrali e i mediani hanno chiuso gli spazi con compattezza, costringendo l’Inter a cercare soluzioni esterne o un palleggio sterile. L’atteggiamento collettivo ha ridotto i rischi e favorito il controllo del gioco senza palla. In più occasioni il portiere Agazzi è stato determinante nelle poche uscite richieste, neutralizzando tiri ravvicinati e cross insidiosi. La strategia difensiva ha permesso il pareggio finale e ha reso evidente la necessità di maggiore precisione nell’ultimo passaggio per trasformare il possesso in vantaggio concreto nei minuti successivi.

Fase finale, espulsione e conseguenze

Tuttavia la partita si è decisa sul piano disciplinare nel recupero. Al 90+5′ Ciappellano dell’Alcione è stato espulso per un fallo grave su Zouin, lasciando gli ospiti in dieci negli ultimi minuti. L’episodio non ha modificato l’esito del confronto, che si è concluso sullo stesso punteggio. Per la Inter U23 si tratta del quarto pareggio nelle ultime sei gare; la squadra non ottiene una vittoria dal 26 gennaio. La necessità di maggiore precisione nell’ultimo passaggio resta un nodo irrisolto in vista delle prossime partite.

Bilancio e letture del pareggio

La necessità di maggiore precisione nell’ultimo passaggio resta un nodo irrisolto in vista delle prossime partite. Analizzando il pareggio, la squadra di casa ha dominato sul piano del possesso e ha prodotto la situazione più nitida dell’incontro, senza però completare la giocata decisiva.

Le scelte tecniche della formazione locale e la qualità degli interventi di Agazzi hanno inciso direttamente sul risultato. L’espulsione di Ciappellano, avvenuta nel finale, fa discutere per le conseguenze disciplinari e per l’impatto sull’intensità della fase conclusiva. Complessivamente, la partita conferma come possesso e superiorità territoriale non siano sufficienti se non accompagnati da lucidità nel finalizzare.

Formazioni e note

Dopo il pareggio, la partita è proseguita con una disposizione tattica chiara da entrambe le parti. L’Inter U23 ha adottato il modulo 3-5-2. Tra i pali è stato schierato Calligaris; in difesa Cinquegrano, Prestia e Alexiou. A centrocampo hanno giocato Kamate, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch e Cocchi. In attacco la coppia La Gumina-Iddrissou ha cercato di finalizzare le azioni.

L’Alcione ha risposto con un 4-3-1-2. Agazzi ha difeso la porta; la linea a quattro era composta da Chierichetti, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi. A centrocampo Bright, Galli e Invernizzi hanno gestito la costruzione. Pitou ha agito da trequartista dietro la coppia d’attacco Tordini-Morselli.

Tra gli episodi disciplinari si segnalano le ammonizioni per Scuderi, Morselli e Chierichetti. Nel recupero è stato ammonito anche l’allenatore Cusatis. Questi provvedimenti possono influire sulle scelte di formazione nelle prossime gare.

Prospettive e impegni a breve

Dal punto di vista del calendario, l’Inter U23 tornerà in campo martedì 3 marzo alle ore 20:30 per la partita in trasferta contro il Cittadella. La gara rappresenta un’occasione per interrompere il digiuno di vittorie e verificare le correzioni tattiche decise dallo staff.

Sul piano della classifica, il pareggio mantiene differenze di motivazione tra le squadre. L’Inter dovrà convertire il possesso palla in efficacia offensiva, mentre l’Alcione potrà trarre fiducia dalla compattezza mostrata e dalla capacità di ottenere un punto in trasferta contro una formazione tecnicamente superiore. Questi elementi influiranno sulle scelte di formazione nelle prossime gare e sul monitoraggio degli infortuni in vista del calendario immediato.