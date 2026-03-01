Inter U23 e Alcione Milano non si sfidano: 0-0 all’U-Power Stadium

Il match dell'U-Power Stadium tra Inter U23 e Alcione Milano termina 0-0: poche emozioni ma episodi decisivi come il palo colpito da Topalovic e l'espulsione finale

Inter U23 e Alcione Milano si sono fermate su uno 0-0 al termine della sfida giocata il 28 febbraio 2026 all’U-Power Stadium di Monza. Un match equilibrato, deciso più dalle scelte tattiche e dagli episodi che dalle giocate vincenti, con poche vere nitidezze offensive ma qualche spunto interessante da parte di entrambe le squadre.

Il primo tempo è stato di studio: ritmo contenuto, molti duelli a centrocampo e tentativi dalla distanza più che verticalizzazioni incisive. Berenbruch è stato il più attivo tra i nerazzurri, con alcuni tiri dal limite che hanno sfiorato la porta, mentre Cocchi e i suoi compagni non sono riusciti a trasformare le occasioni in pericoli concreti per Calligaris. Per l’Alcione, la conclusione più pericolosa è arrivata da Tordini, prontamente neutralizzata dal portiere avversario. In generale le difese sono rimaste corte e la manovra si è sviluppata spesso in orizzontale.

La ripresa ha offerto qualcosa in più: al 64′ Topalovic si è trovato faccia a faccia con Agazzi, il portiere ha neutralizzato la conclusione e sul successivo rimpallo il pallone ha colpito il palo, negando il vantaggio ai padroni di casa. Quell’episodio ha segnato il momento più caldo della partita e ha innalzato la tensione verso il finale.

Da lì in avanti le opportunità reali scarseggiano. Un cross dalla destra ha creato un’occasione per Renault, bravo a provarci dopo un assist di Plescia che è stato deviato in angolo da un difensore; per il resto sono stati i portieri, Calligaris e Agazzi, a proteggere con attenzione lo specchio, respingendo i tiri insidiosi che sono arrivati sporadicamente.

Nel recupero è arrivato il gesto che ha scompaginato l’ultimo tratto di gara: Ciappellano, difensore dell’Alcione, ha commesso un fallo su Zouin in contropiede e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto. La decisione è stata poi confermata dal VAR e ha lasciato l’Alcione in dieci, ma non è bastata a riaprire la partita nei minuti rimanenti.

Sul piano della classifica il punto mantiene viva la lotta in vetta: Alcione sale a 47 punti, l’Inter U23 resta a 41. Entrambe le squadre escono dalla partita con indicazioni chiare: solidità difensiva e ordine tattico hanno prevalso, ma servirà più incisività negli ultimi metri per convertire il possesso in gol. I rispettivi staff tecnici valuteranno le rose e cercheranno soluzioni offensive in vista delle prossime giornate.