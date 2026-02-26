Olimpia Milano Under 19 avanti in finale grazie a un libero di Grassi

Partita incerta fino all'ultimo possesso: l'Olimpia Under 19 centra la terza finale consecutiva battendo la Reyer 82-81 con il libero decisivo di Mattia Grassi

L’incontro tra l’EA7 Emporio Armani Milano Under 19 e l’Umana Reyer Venezia si è deciso negli istanti finali, con il Target Score a stabilire l’esito della partita. Dopo una gara equilibrata, un tiro libero di Mattia Grassi ha fissato il risultato sul 82-81, consentendo all’Olimpia di qualificarsi per la finale e di proseguire la propria striscia di successi nelle competizioni giovanili.

La sfida è stata segnata da fasi di controllo alternato, rimonte decisive e crescente tensione nella fase finale, regolata dal Target Score, ovvero la regola che definisce il punteggio finale in base a parametri prefissati. Sul parquet sono emersi protagonisti sia in attacco sia in difesa; i numeri testimoniano una partita intensa e ricca di episodi determinanti.

La dinamica del match: controllo, fuga e ritorno

Dopo la fase descritta in apertura, la partita ha visto una prevalenza netta della squadra milanese nella parte centrale. Milano ha guidato il ritmo, allungando con penetrazioni offensive e transizioni rapide. Nel terzo periodo la formazione meneghina ha toccato il massimo vantaggio, arrivando a un margine di +11 prima della reazione avversaria.

La Reyer non ha rinunciato alla rimonta e nel quarto periodo ha costruito un parziale prolungato. La squadra veneziana ha ridotto progressivamente il divario e ha ricucito lo svantaggio fino a riportarsi in equilibrio offensivo e difensivo. Il confronto si è così deciso sui possessi finali e sul Target Score, inteso come criterio che determina l’esito in base a un punteggio prefissato. In termini tecnici, la partita ha confermato che il spread tra efficacia offensiva e solidità difensiva rimane il fattore discriminante.

L'andamento è rimasto aperto fino al fischio finale, con esito stabilito negli ultimi possessi.

Fatti chiave e momenti decisivi

La partita ha visto fasi decisive determinate da alcuni episodi specifici. I rimbalzi offensivi capitalizzati hanno modificato l’inerzia del match. Successivamente la squadra di Milano ha raggiunto il bonus e ha dovuto irrigidire la difesa per gestire i falli.

Un contropiede finalizzato da Giacomo Gaiola ha riportato la parità nei minuti conclusivi, rendendo drammatica la chiusura. Con l’81-81 la Reyer ha avuto la chance della vittoria, ma il tiro non è andato a segno. Sulla rimessa seguente la stoppata irregolare subita da Grassi ha portato ai liberi; il primo è stato realizzato ed è valso il +1 definitivo.

Negli ultimi possessi la precisione dalla lunetta è risultata decisiva.

Protagonisti e statistiche

Dai numeri emersi negli ultimi possessi, la precisione dalla lunetta ha confermato il valore decisivo di alcune individualità. Per l’Olimpia ha inciso la doppia cifra di Giacomo Gaiola, frutto di una prova d’insieme completata da rimbalzi e assist.

Mattia Grassi si è distinto per la presenza sotto le plance, chiudendo con tredici rimbalzi in diciannove minuti e fornendo contributi rilevanti sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Anche Luca Bandirali ha fornito scatti offensivi con canestri pesanti, mentre Ceccato ha aggiunto equilibrio con punti e assist.

La combinazione di rimbalzi e percentuali ai liberi ha determinato l'esito nei momenti finali. La squadra dovrà ora consolidare queste trame per la prossima sfida.

Il contributo della Reyer

La squadra veneziana ha risposto con carattere dopo l’ultima sirena. La guardia Filippo Favaretto è stata il riferimento offensivo, con oltre venti punti e marcata aggressività. Davide Marini e Andrea Macrì hanno supportato il gioco con tiri dalla distanza e conclusioni vicino a canestro. Il collettivo orogranata ha mostrato capacità di rimonta e resilienza, portando la partita all’ultimo possesso e attestando una crescita tecnica nel corso del torneo.

Implicazioni e prossimi passi

Per l'Olimpia si tratta della terza finale consecutiva in questa manifestazione giovanile, un segnale di continuità del settore giovanile e della capacità di produrre elementi decisivi nei momenti chiave. La qualificazione ottenuta con un epilogo così sofferto offrirà un banco di prova per nervi e gestione delle situazioni ad alta pressione nella finalissima. La squadra dovrà ora consolidare queste trame per la prossima sfida, trasformando l'esperienza in parametri di rendimento replicabili.

Le considerazioni tecniche

La partita ha evidenziato l’importanza del controllo dei rimbalzi, della gestione del bonus avversario e della capacità di esecuzione nei momenti finali. Il formato con Target Score ha modificato la dinamica tradizionale, imponendo adattamenti nello stile di gioco e nella lettura dei tempi.

La semifinale terminata 82-81 ha confermato la capacità dell'Olimpia di reagire nei frangenti decisivi grazie alla precisione dalla lunetta e alla coesione collettiva. La squadra dovrà consolidare queste trame in indicatori di rendimento replicabili per sostenere la competitività nelle prossime sfide.