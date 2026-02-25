Alcione Milano, vittoria interna e continuità tra prima squadra e giovanili

Alcione Milano consolida l'imbattibilità casalinga con una vittoria sulla Pergolettese, tra commenti di giocatori e allenatore e risultati del settore giovanile

I fatti

Alcione Milano ha ottenuto una vittoria casalinga contro la Pergolettese, confermando solidità e continuità di rendimento. Il successo, conquistato a Milano, porta benefici concreti nella classifica e rilancia il morale del gruppo. Nella comunicazione societaria sono stati inoltre resi noti i risultati delle formazioni giovanili e il calendario degli impegni ufficiali per il weekend del 21-22 febbraio 2026.

La partita e il valore del risultato

Sul campo gli Orange hanno imposto il loro ritmo e portato a casa il quarto successo in casa del 2026, mantenendo l’imbattibilità interna. La rete decisiva è firmata da Pirola, che con questo gol raggiunge in vetta la classifica marcatori stagionale insieme a Pitou, Marconi e Morselli. Quel momento ha spezzato l’equilibrio della sfida e dato slancio ai padroni di casa.

La prova complessiva ha mostrato equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva: buone transizioni, gestione della pressione avversaria e applicazione tattica. Sul piano fisico la squadra ha dimostrato sostanza, anche se lo staff resta prudente nel programmare i carichi di lavoro in vista dei prossimi impegni.

Fattori chiave del successo

Due aspetti hanno fatto la differenza. Prima di tutto la solidità difensiva: marcature strette, rotazioni efficaci e organizzazione collettiva hanno limitato gli spazi e ridotto le occasioni della Pergolettese. Poi, la pressione alta: gli attaccanti hanno partecipato attivamente alla fase difensiva, impedendo la costruzione dal basso degli avversari e favorendo il recupero palla in zone avanzate. I numeri parlano chiaro: più clean sheet e meno transizioni offensive concesse alle squadre ospiti.

Le scelte tecniche hanno permesso agli Orange di controllare i momenti cruciali della gara. Resta però attenzione sull’uso degli uomini in vista delle prossime partite, per preservare la tenuta fisica dell’organico.

Le parole dei protagonisti

Mattia Tordini ha sottolineato come l’ambiente Orange — società, staff e compagni più esperti — abbia facilitato il suo reinserimento dopo il periodo fuori rosa. Ha parlato di serenità collettiva e fiducia ricevuta fin dal primo giorno, elementi che gli hanno permesso di rendere subito utile la sua presenza in campo. Pur apprezzando l’assist fornito, Tordini ha ribadito che il suo obiettivo personale resta segnare il primo gol con la maglia dell’Alcione: la continuità negli impieghi e l’equilibrio emotivo saranno fondamentali per raggiungerlo.

Il tecnico Cusatis ha richiamato l’attenzione sulla gestione dei carichi di lavoro e sulla programmazione delle rotazioni per proteggere la condizione fisica della rosa. Ha anche dato una lettura tattica della partita, spiegando come sia stato necessario adattarsi ai lanci diretti della Pergolettese e privilegiando disciplina collettiva in fase difensiva.

La visione dell’allenatore

Cusatis ha evidenziato il compromesso voluto dalla squadra: qualche rinuncia offensiva, ma maggiore sicurezza in fase di non possesso. Questo approccio ha pagato in termini di risultati casalinghi e di portieri con la porta inviolata. Ha inoltre sottolineato la profondità della rosa: le sostituzioni fatte nelle ultime gare si sono dimostrate capaci di cambiare l’inerzia dei match e di gestire il ritmo quando necessario.

Settore giovanile: risultati e prossimi impegni

Il vivaio continua a fornire segnali positivi. L’Under 17 di Serie C ha pareggiato a Crema contro la Pergolettese, mentre l’Under 16 ha raccolto punti nella sfida casalinga con la Giana Erminio. Risultati che confermano la bontà del progetto formativo e la progressione tecnica dei ragazzi.

Le gare si sono svolte su impianti ufficiali: l’Under 17 al C.S. Aldo Bertolotti di Crema e l’Under 16 al C.S. Kennedy. La partecipazione costante ai campionati di categoria rientra nella strategia del club per crescere talenti locali e dare esperienza competitiva ai giovani. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori impegni e monitoraggi tecnici per valutare l’evoluzione dei giocatori e mantenere il filo diretto tra prima squadra e settore giovanile.