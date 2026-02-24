Informazioni societarie e recapiti di Derthona Basket S.S.R.L

Tutti i riferimenti ufficiali di Derthona Basket S.S.R.L., compresi indirizzi, dati fiscali e contatti email per comunicazioni formali
Riferimenti ufficiali di Derthona Basket S.S.R.L.
Derthona Basket S.S.R.L. mette a disposizione i principali recapiti societari per facilitare contatti istituzionali, invii amministrativi e verifiche fiscali. Qui trovi in modo sintetico e verificabile la sede legale, l’indirizzo degli uffici amministrativi, la partita IVA, il codice fiscale e l’indirizzo email ufficiale, con indicazioni pratiche su quando usare ciascun riferimento.
A chi è utile questo riepilogo
Queste informazioni sono pensate per cittadini, fornitori, professionisti e uffici pubblici che devono inoltrare documenti, richiedere certificati o eseguire verifiche ufficiali. Usare correttamente partita IVA e codice fiscale è fondamentale per evitare rifiuti o ritardi nelle pratiche fiscali e contrattuali. Prima di inviare atti formali, è buona norma accertarsi che i dati siano aggiornati consultando le fonti ufficiali della società.
Sede legale: indirizzo e quando usarla
La sede legale è il luogo di iscrizione ufficiale della società e serve per la registrazione degli atti formali. Per Derthona Basket S.S.R.L. l’indirizzo è:
Corso Alessandria n. 1, 15057 Tortona (AL).
Usa questo indirizzo per notifiche legali, atti giudiziari e ogni documento che richieda la protocollazione ufficiale. La sede legale stabilisce anche la competenza giurisdizionale dell’ente, quindi è fondamentale indicarla correttamente nei rapporti formali.
Uffici amministrativi: funzioni e indirizzo
Gli uffici amministrativi gestiscono le attività operative quotidiane: contabilità, segreteria, ricezione di fatture e coordinamento delle comunicazioni esterne. L’indirizzo da utilizzare per pratiche amministrative è:
Strada Comunale Bosco snc, 15057 Tortona (AL).
Per invii relativi a pagamenti, forniture o richieste operative è preferibile indirizzarli qui, così da recapitare la documentazione al reparto competente e ridurre i tempi di lavorazione.
Dati fiscali e codici identificativi
Per rapporti con l’Agenzia delle Entrate e per la fatturazione è necessario utilizzare i codici corretti. Derthona Basket S.S.R.L. utilizza:
Partita IVA: 02224170064
Codice fiscale: 94020740067
Riporta questi valori esattamente nelle fatture e nelle comunicazioni fiscali per evitare problemi di elaborazione o scarti.
Email per comunicazioni ufficiali
Per comunicazioni amministrative e richieste formali il canale principale è l’indirizzo email:
info@derthonabasket.it
Quando invii documenti via email, scrivi un oggetto chiaro (meglio se con riferimento pratico o numero di protocollo), allega i file necessari in formato digitale e indica un recapito telefonico per eventuali verifiche. Se la normativa lo richiede, apponi la firma digitale sui documenti.
Consigli pratici per invii e verifiche
– Distinguere sempre la natura della pratica: notifiche e atti giudiziari alla sede legale; fatture e pratiche operative agli uffici amministrativi. – Verificare che partita IVA e codice fiscale siano corretti e completi prima dell’invio. Errori o omissioni causano ritardi. – Per invii che richiedono prova di ricezione, privilegiare strumenti tracciabili: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o email con conferma di lettura. – Allegare tutti i documenti necessari già in formato elettronico e usare un linguaggio chiaro e sintetico nella comunicazione.
Riepilogo dei contatti ufficiali
– Sede legale: Corso Alessandria n. 1, 15057 Tortona (AL) – Uffici amministrativi: Strada Comunale Bosco snc, 15057 Tortona (AL) – Partita IVA: 02224170064 – Codice fiscale: 94020740067 – Email ufficiale: info@derthonabasket.it
Questi riferimenti rappresentano i canali preferenziali per comunicazioni, richieste amministrative e certificazioni ufficiali. Utilizzarli correttamente accelera le pratiche e riduce il rischio di problemi amministrativi.