Scheda completa su Derthona Basket S.S.R.L. e i suoi riferimenti ufficiali

Sintesi dei dati legali e operativi di Derthona Basket S.S.R.L., con indirizzi, numeri fiscali e modalità di contatto

Derthona Basket S.S.R.L. è una società sportiva attiva nel settore cestistico. Questa scheda riunisce i riferimenti istituzionali essenziali per contatti e verifiche ufficiali. Vengono indicati la sede legale, gli uffici amministrativi, la partita IVA, il codice fiscale e la casella email per le comunicazioni formali.

Dal punto di vista tecnico, le informazioni facilitano pratiche amministrative, invii di documentazione e controlli anagrafici. I dati qui riportati sono utili a operatori, enti e cittadini che necessitano di un riferimento istituzionale chiaro per interazioni ufficiali con la società.

Dove si trova la sede legale

La sede legale è il domicilio ufficiale della società per notifiche e atti formali. Per Derthona Basket S.S.R.L. la sede legale è in Corso Alessandria n. 1, 15057 Tortona (AL). Questo indirizzo compare negli atti costitutivi e negli elenchi ufficiali. Riceve comunicazioni formali e può definire la giurisdizione amministrativa o giudiziaria competente.

Ruolo della sede legale

La sede legale svolge la funzione di domicilio fiscale e legale della società. È il luogo dove devono essere recapitate le notifiche giudiziarie e amministrative. Le registrazioni ufficiali presso i registri competenti fanno riferimento a questo indirizzo. Per le verifiche societarie, questo dato rappresenta il primo elemento da controllare.

Uffici amministrativi e operativi

Gli uffici amministrativi supportano le attività quotidiane e la gestione operativa della società. Gli uffici di Derthona Basket sono in Strada Comunale Bosco snc, 15057 Tortona (AL). Qui si svolgono contabilità, gestione tesseramenti, organizzazione eventi e procedure amministrative. La collocazione operativa facilita la gestione logistica delle attività sportive sul territorio.

Perché distinguere le sedi

La separazione tra sede legale e uffici operativi è prassi consolidata. La sede legale ha valore formale e giuridico, mentre gli uffici sono il centro delle operazioni quotidiane. Questa distinzione consente di centralizzare le attività pratiche senza modificare il riferimento legale riconosciuto.

Codici fiscali e contatti ufficiali

Per l’identificazione fiscale e giuridica è necessario conoscere i codici ufficiali. La partita IVA di Derthona Basket S.S.R.L. è 02224170064, mentre il codice fiscale è 94020740067. Questi numeri sono impiegati in verifiche anagrafiche, fatturazione e adempimenti con enti pubblici.

Uso pratico dei codici

I codici come la partita IVA e il codice fiscale servono per emissione e ricezione di fatture, iscrizioni a bandi e contratti di sponsorizzazione. Un corretto utilizzo riduce il rischio di errori nelle transazioni e nelle comunicazioni ufficiali. I benchmark amministrativi mostrano che la precisione nei dati accelera le procedure burocratiche.

Contatto email per comunicazioni

Per richieste e invio di documentazione è disponibile la casella email ufficiale: segreteria@derthonabasket.it. Questo indirizzo è il canale dedicato per interfacciarsi con l’amministrazione societaria, inoltrare pratiche e richiedere informazioni su tesseramenti o eventi.

Buone pratiche nella corrispondenza

Nella corrispondenza via email è opportuno indicare chiaramente l’oggetto e allegare documentazione leggibile. Specificare nome, recapiti e motivo della richiesta agevola la gestione. L’uso dell’email ufficiale garantisce tracciabilità per pratiche soggette a scadenze o obblighi formali.

Questa scheda informativa riunisce i riferimenti indispensabili per individuare e contattare Derthona Basket S.S.R.L.: sede legale, uffici amministrativi, partita IVA, codice fiscale e casella email. Conservare questi dati facilita le relazioni istituzionali e le operazioni amministrative correlate alle attività sportive.